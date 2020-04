ผลกระทบทางอาชีพของผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะจากวิกฤติ COVID-19

หลังจากกระทรวงการคลังแถลงว่าสี่ กลุ่มอาชีพที่ได้รับการเงินเยี ยวยา 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน โดยหนึ่งในอาชีพที่ได้รับการยื นยันว่าจะได้รับเงิน คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ จึงเป็นเหตุที่มาให้โทรศัพท์ถึง คุณสันติ ปฏิภาณรัตน์[1] ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะและในปัจจุบันดำรงตำแหน่ งเลขานุการนายกสมาคมผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่ งประเทศไทย โดยพบและรู้จักกันครั้งแรกเมื่ อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว ในโอกาสที่มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung จัดสัมมนาหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของสหภาพแรงงาน : ตัวอย่างความสำเร็จจากต่ างประเทศ”

จุดประสงค์ของการสนทนาครั้งนี้ เพื่อทราบเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและผลกระทบของไวรัส COVID-19 ต่อการประกอบอาชีพ รายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ ประกอบอาชีพนี้ในเวลานี้ แต่คุณสันติเดินทางกลับภูมิ ลำเนาไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากตรงกับช่วงที่โรงเรี ยนปิดภาคเรียนและเวลานั้น COVID-19 ก็เริ่มแพร่ระบาดแล้ว ถ้าอาศัยอยู่ก็เกรงว่าจะเกิ ดผลกระทบต่อลูก แต่อย่างไรก็ตาม คุณสันติยังมีการติดต่ อประสานงานกับเพื่อนร่วมอาชีพที่ ยังอาศัยอยู่และขับขี่รับส่งผู้ โดยสารในกรุงเทพมหานคร

เริ่มต้นจากคุณสันติ เล่าว่าการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะก็ ขาดความชัดเจนและต่อเนื่ องของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ทั้งกรมการขนส่งทางบกและกรุ งเทพมหานคร เพราะก่อนหน้านี้ คูณสันติ พยายามอธิบายให้เห็นว่ามี จำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะประมาณ 27,000 คน หลุดออกจากระบบของกรมการขนส่ งบกไปตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เพราะให้กรอบระยะเวลา 1 เดือน ส่งผลให้ต่ออายุทะเบียนหรื อใบอนุญาตขับขี่ไม่ทัน นอกจากนี้ภายใต้ กระบวนการของการตรวจประวัติ อาชญากรใช้เวลา 1 เดือน และจริงแล้วมีแผนจะเปิดให้ ลงทะเบียนอีกครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ตามกำหนดเวลาข้างต้นไม่ ประสบความสำเร็จ เพราะกรมการขนส่งทางบกและกรุ งเทพมหานครให้เหตุผลว่าไม่ได้ เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ ส่งผลให้จำนวนผู้ขับขี่ลดลง และผู้ขับขี่กลุ่มนี้ขึ้นทะเบี ยนรับการเยียวยาในฐานะผู้ ประกอบอาชีพนี้ไม่ได้ จึงเป็นช่องว่างของระบบการบริ หารภาครัฐ และผู้ขับขี่เหล่านี้บางส่วนขั บขี่รับส่งแบบผิดกฎหมาย แต่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ ตามมาตราการเยียวยาเงิน 5,000 บาท จำนวน 3 เดือนจากรัฐบาล

การที่สังคมเห็นว่าจักรยานยนต์ ป้ายทะเบียนสีขาว ขับขี่รับและส่งผู้โดยสาร ทำให้ผู้ขับขี่กลุ่มนี้ถูกตี ตราเป็นจำเลยสังคมไปด้วย ซึ่งต้องแยกการพิจารณาผู้ขับขี่ กลุ่มนี้ออกจากผู้ขับขี่ที่เช่ าเสื้อมาขับขี่และไม่ได้ขึ้ นทะเบียนรถถูกต้องตามกฎหมาย เพราะกรณีหลังนี้คุณสันติไม่เห็ นด้วยต่อการละเมิดกฎหมาย ทั้งยังส่งผลให้คณะกรรมการวิ นได้รับบทลงโทษ ที่สำคัญกว่านี้ คณะกรรมการวินและสมาชิกส่วนใหญ่ แล้วไม่รู้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถอดถอนไม่ให้ประกอบอาชีพถื อเป็นโทษร้ายแรงมาก เพราะทำให้ผู้ขับขี่สูญเสี ยงานอาชีพและรายได้ ดังนั้น ภาครัฐต้องทบทวนกรณีความผิ ดและจำแนกระดับปัญหา เนื่องจากการว่างงานนั้นสุ่มเสี่ ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมตามมา ทั้งครอบครัวและชุมชน

ขณะที่กฎหมายไม่ได้ให้ อำนาจคณะกรรมการวินที่ใช้บังคั บกับสมาชิกได้นอกจากนี้การเข้ าสู่อาชีพนี้มีข้อจำกัด คือ ผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพต้องได้ รับการรับรองหรืออนุญาตจากสมาชิ กและคณะกรรมการวิน เพราะมีเงื่อนไขที่การจ่ายค่ าเสื้อ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเพิ่ม แต่ใช้การแทนที่กันโดยการซื้ อขายเสื้อเพื่อทดแทนผู้ขับขี่ คนเก่าที่เลิกประกอบอาชีพนี้ แต่กรณีวินที่ผิดกฎหมายจะเพิ่ มจำนวนผู้ขับขี่ได้ตลอด ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่ องผลประโยชน์และเกิดการละเมิ ดกฎหมายต่าง ๆ ตามมา เช่น การมีผู้ขับขี่ที่มีป้ายทะเบี ยนสีขาวมาประกอบอาชีพนี้โดยไม่ ได้รับอนุญาตอย่างเป็ นทางการจากภาครัฐ เป็นต้น

ภาครัฐต้องเข้ามาจัดการ ทั้งเชิงส่งเสริมให้เกิดการเข้ าถึงอาชีพได้ง่ายขึ้น มีความเป็นธรรม และโปร่งใสสำหรับทุกฝ่าย เพราะไม่มีกรอบระยะเวลาของการขึ้ นทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จั กรยานยนต์สาธารณะ แต่โดยประมาณ 2 ปี ซึ่งคุณสันติเสนอว่าควรเปิดให้ ลงทะเบียนได้ตลอดเวลา อีกด้านหนึ่งต้องมีมาตรการควบคุ มการทำผิดกฎหมายของผู้ขับขี่ และทบทวนว่าคณะกรรมการวินควรมี ขอบเขตอำนาจหน้าที่อะไร เพราะไม่มีอำนาจตามหน้าที่ทำให้ เกิดการฝ่าฝืนและอ้างว่ ากฎหมายมีบทลงโทษ แต่อำนาจหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ภาครัฐโดยตำรวจ กรมการขนส่ง เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น

ที่สำคัญภาครัฐและทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องต้องตระหนักว่าจุดตั้ งวิน ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือกำกั บดูแลโดยภาครัฐมีประมาณ 400-500 วิน จากทั้งหมด 6,000 วิน ซึ่งประเด็นนี้ภาครัฐต้องตระหนั กว่าการขับไล่ออกจากพื้นที่นั้น ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบตามมา เพราะต้องหาเช่าพื้นที่ภาคเอกชน มีราคาสูง และอาจถูกปรับค่าเช่าขึ้นทุกปี ดังนั้นการกำหนดจุดตั้งวินโดยมี สัญญา 3 ปี นั้น ถือเป็นกาสร้างเงื่อนไขให้ผู้ขั บขี่ต้องแบกรับความเสี่ยงของค่ าเช่าและถูกจำกัดการประกอบอาชีพ แตกต่างจากผู้ขับขี่เรี ยกรถโดยแอปพลิเคชันกลับไม่ต้ องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าขึ้นทะเบียนทางการกับภาครัฐ ค่าเสื้อวิน และเงื่อนไขปฏิบัติต่าง ๆ ที่รัฐบังคับใช้ สะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้ กฎหมายสร้างความไม่เป็ นธรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้

บ่อยครั้ง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะถูกมองว่าอาชีพที่ก่อให้ เกิดปัญหาสังคม เกิดความขัดแย้งกับผู้ขับขี่ โดยแอปพลิเคชันและลูกค้าที่ใช้ บริการ ทั้งที่ผู้ประกอบอาชีพนี้ พยายามชี้ให้เห็นตลาดที่แข่งขั นไม่เป็นธรรม ขยายความของความไม่เป็นธรรมคือ ผู้ขับขี่กลุ่มนี้ต้องมีค่าใช้ จ่ายที่สูงกว่า มีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดทั้งใบอนุญาตขั บขี่และป้ายทะเบียน รวมถึงมีบทลงโทษตามกฎหมาย ขณะที่ผู้ขับขี่โดยแอปพลิเคชั นเพียงมีรถจักรยานยนต์และใบขั บขี่ส่วนบุคคลก็สามารถสมัครใช้ งานกับบริษัทผู้ให้บริ การแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ขาดการรักษาความปลอดภั ยทั้งข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น การนำข้อมูลผู้ใช้บริการของคนที่ มีชื่อเสียงไปเผยแพร่ในสื่ อทางสังคม เป็นต้น ซึ่งไม่นับรวมปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง

แม้แต่เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ ขับขี่สองกลุ่ม มักให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะกลายเป็นแพะรับบาป และการลงโทษโดยการเพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี่สาธารณะก็รุนแรงเกินไป และบางกรณีอาจดูมากกว่าเหตุอั นสมควร ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมการขนส่งทางบกต้องพิ จารณาและให้ความสำคัญต่อปั ญหาอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดความอลหม่ าน ยุ่งเยิง และไม่มีแนวทางแก้ปัญหาที่ชั ดเจน กลายเป็นสร้างความขัดแย้งให้ผู้ ประกอบอาชีพนี้และผู้ขับขี่ โดยแอปพลิเคชัน ทั้งยังให้ลูกค้าที่ใช้บริ การกลายเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้ บริการระหว่างจักรยานยนต์ สาธารณะหรือเรียกรถผ่านแอปพลิ เคชัน ทั้งที่จริงแล้ว ภาครัฐควรมีแนวทางและมาตรการที่ ชัดเจนในเรื่องนี้ จะตัดสินให้บริษัทแพลตฟอร์มให้ บริการส่งคนถือว่าผิดกฎหมายหรื อแก้กฎหมายให้เป็นธรรมสำหรับทั้ งสองฝ่าย ซึ่งแนวทางคงไม่กล่าวถึ งในบทความนี้ เพราะมีตัวแบบในต่างประเทศให้ เห็นค่อนข้างมากแล้ว

ชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ แน่นอนว่าผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์สาธารณะ คือ แรงงานนอกระบบที่ต้องเผชิ ญผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล สืบเนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 เวลานี้ผู้ขับขี่จำนวนกว่าร้ อยละ 80 ไม่ได้ออกมาทำงานและเก็บตัวอยู่ ที่บ้าน ขณะเดียวกันผู้โดยสารก็ ลดลงไปกว่าร้อยละ 80 เช่นกัน แต่จำนวนผู้โดยสารที่ลดลงทำให้ รายได้ของผู้ขับขี่เหลื อประมาณวันละ 200 บาท ซึ่งยังไม่หักค่าเชื้อเพลิ งของรถจักรยานยนต์ แต่การให้ผู้ขับขี่เหล่านี้ไม่ ออกมาทำงานก็ย่อมเป็นไปได้ เนื่องจากมีสมาชิกในครอบครัวที่ ต้องดูแลและเพื่อใช้เป็นค่ าอาหารในวันนั้น ๆ ที่สำคัญกลุ่มเป้าหมายของผู้ขั บขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นลูกค้ากลุ่มเดิมที่ใช้บริ การและมีความคุ้นเคยกันดี

การประกอบอาชีพของผู้ขับขี่ จึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิ ตทั้งตนเองและครอบครัว แต่ผู้ขับขี่ต้องเผชิญความเสี่ ยงจากโรคระบาด และต้องหาวิธีการป้องกันตามดุ ลยพินิจของแต่ละปัจเจกบุคคล แต่ตามที่คุณสันติ กล่าวถึงผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 60 เวลาทำงานจะสวมถุงมือ โดยตัดปลายมือตรงนิ้วออก และใส่หมวกโม้งอยู่แล้ว ทำให้ผู้ขับขี่กลุ่มนี้มีการป้ องกันตนเองอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว แต่อันที่จริงก็มีความเสี่ยงเนื่ องจากต้องรับเงินจากลูกค้าอยู่ ตลอด ซึ่งคุณสันติก็กั งวลใจแทนเพราะไม่ทราบว่าลูกค้ าที่เป็นผู้โดยสารไปทำอะไรมาบ้ าง ไป ณ ที่แห่งใดมาบ้าง

ข้อเสนอสามประเด็นที่ภาครั ฐควรทบทวนและพิจารณาต่อไปมีดั งนี้

ประเด็นแรก รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ เพราะเกี่ยวข้องกับ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามั ยของการทำงาน” (Occupational safety and health) เป็นเรื่องของสภาพแวดล้ อมการทำงานและสุขภาพของคนทำงาน จึงควรมีมาตรการสนับสนุ นตามสถานที่ตั้งวินต่าง ๆ ได้แก่ (1) จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้ทำความสะอาด นอกจากเวลานี้มีราคาแพงแล้ว สินค้ายังไม่มีขายตามท้องตลาด ถัดมา (2) จัดเตรียมหน้ากากผ้า ให้แก่ผู้ขับขี่อย่างเพียงพอต่ อการใช้งาน ซึ่งต้องเตรียมให้มากกว่า 1 ชิ้น เพราะใช้ในการประกอบอาชีพทุกวัน จากข้อเสนอข้างต้น ถือเป็นประโยชน์จากการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ทั้งสองอย่าง เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 และทำให้การให้บริการเกิดความมั่ นใจทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ที่สำคัญภาครัฐต้องพิจารณาว่าถ้ าประกาศให้หยุดวิ่งรับส่งผู้ โดยสาร จะมีเงินซื้ออาหารเลี้ยงดู ครอบครัวได้อย่างไร

ประเด็นที่สอง ภาครัฐควรสนับสนุนให้แก่ผู้ ประกอบอาชีพนี้ คือ “การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงิ นทุนที่เป็นทางการ” เนื่องจากการกู้ยืมเงินรู ปแบบของ Nano finance ไม่ได้ขึ้นตรงกับสถาบันการเงิ นของธนาคาร จึงไม่ได้รับการพักชำระหนี้สิน จะมีแต่ธนาคารกรุงศรี ในโครงการกรุงศรีออโต้เท่านั้ นที่ทำให้ผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์สาธารณะได้รับสิทธิ ประโยชน์ของการพักชำระหนี้สูงสุ ด 5 เดือน[2] ซึ่งผลกระทบของ COVID-19 ทำให้ขาดรายได้และไม่ สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้น กรณีที่ค้างค่างวดรถ 3 เดือน มีความเสี่ยงว่ารถที่กำลังผ่ อนอยู่อาจถูกยึดและขายทอดตลาด แต่ผู้ขับขี่จะต้องสูญเสียป้ ายทะเบียนรถสีเหลือง ซึ่งกว่าจะได้รับมามี กระบวนการที่ใช้ เวลานานและหลายขั้นตอน ขณะที่รถถูกยึ ดและขายทอดตลาดไปแล้วในยามปกติ ที่ไม่เกิดวิกฤติ ผู้ขับขี่ต้องซื้อป้ายทะเบียนคื นในราคา 30,000 บาท และยังต้องเสียเงินซื้อรถใหม่

ประเด็นที่สาม ภาครัฐควรสนับสนุน “การลดค่าเชื้อเพลิงให้แก่รถจั กรยานยนต์สาธารณะ” เพราะก่อนหน้านี้สนับสนุ นการลดราคาก๊าซธรรมชาติ (NGV) ให้แก่รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถตู้ และรถสามล้อ แต่กลับไม่มีมาตรการเยียวเรื่ องนี้ให้แก่ผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์สาธารณะ ทั้งที่เป็นระบบขนส่งมวลชนในเมื องเช่นเดียวกัน และให้บริการรับส่งผู้ โดยสารมากกว่า 2,000,000 เที่ยวต่อวัน ถือเป็นระบบการขนส่ งมวลชนขนาดใหญ่ไม่แพ้กับการขนส่ งประเภทอื่น ๆ

ดังนั้น ภาครัฐไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยผู้ ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และควรให้ความสำคัญผู้ ประกอบอาชีพนี้เข้าถึงทรั พยากรต่าง ๆ ได้เหมือนผู้ขับขี่ขนส่ งมวลชนประเภทอื่น โดยเฉพาะ “การดูแลความปลอดภัยชีวิ ตและการทำงาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ ทางที่เป็นธรรม” แต่ทางปฏิบัติผู้ขับขี่มักเป็ นกลุ่มที่ภาครัฐไม่ค่อยให้ ความสำคัญ ทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่มาตรการเยียวยาไม่ตรงกับปั ญหาที่เผชิญอยู่ ที่สำคัญอาชีพผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์สาธารณะจริงแล้วมี บทบาทต่อการพัฒนาชุมชนและสั งคมได้ไม่น้อยกว่าอาชีพอื่น หรือบทบาทของอาสาสมัครของหน่ วยงานภาครัฐต่าง ๆ เนื่องจากจุดแข็งของผู้ ประกอบอาชีพนี้คือ “มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและอันดี ผู้อาศัยในบริเวณนั้น เพราะจุดตั้งวินส่วนใหญ่แล้วอยู่ ตามทางเท้า ตรอก และซอย”

เมื่อคุณสันติสำรวจจากเครือข่ ายของผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน พบว่าการจ่ายเงินเยียวยาให้เดื อนละ 5,000 บาท ในกรอบระยะเวลา 3 เดือน มีเพื่อนร่วมอาชีพร้อยละ 3 ที่ได้รับเงินนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 63) ที่แย่กว่านั้นคือ “มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะที่ประกอบอาชีพนี้เป็ นงานรอง คือ ขับขี่รับส่งผู้โดยสารเฉพาะช่ วงเช้าและช่วงเย็น แต่ระหว่างวันไปทำงานรับจ้างเป็ นพนักงานโดยเป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 ซึ่งกรณีนี้พบว่าได้รับเงินเยี ยวยา 5,000 บาท!” ถ้าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนี้ แสดงให้เห็นปัญหาของการคั ดกรองและจะมีข้อยกเว้นกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้หรือไม่

นอกจากนี้มีประเด็นเพิ่มเติมเป็ นสามกรณี เช่น

(1) คุณสันติ พบว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะในต่างจังหวัด ที่เคยขึ้นทะเบียนทางการกับที่ ว่าการอำเภอในช่วงปี พ.ศ. 2548 ตรงกับสมัยที่บริหารโดยรั ฐบาลอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร ทำให้ผู้ขับขี่เหล่านี้เข้าสู่ ระบบทางการของภาครัฐอย่างถูกต้ อง แต่ปัจจุบันผู้ขับขี่ในจังหวั ดนั้น ต้องขึ้นทะเบียนแบบไม่เป็ นทางการกับที่ว่าการอำเภอหรื อบางจังหวัดขึ้นทะเบียนกับสถานี ตำรวจภูธร เพราะผู้ขับขี่จำนวนมากไม่ สะดวกเดินทางไปกว่า 100 กิโลเมตร ไปแล้วครั้งเดียวไม่เสร็จสิ้ นกระบวนการ มีขั้นตอนยุ่งยาก มีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับไปด้ วยตนเอง ดังนั้น กระบวนการของกรมการขนส่งทางบกต้ องให้บริการที่เอื้ออำนวยให้เกิ ดการเข้าสู่อาชีพง่ายขึ้น เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิ ดลงทะเบียนมีความถี่มากขึ้น และดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ภายในวันเดียว จะเห็นได้ว่า ผู้ขับขี่กลุ่มนี้ได้รั บผลกระทบสืบเนื่องมา ส่งผลให้ไม่มีโอกาสยื่นรับสิทธิ การรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ ตามที่ขึ้นทะเบียนทางการกั บกรมการขนส่งบก

(2) นอกจากนี้ได้สำรวจผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์สาธารณะในบริเวณเขตที่ พักอาศัยของผู้เขียน มีผู้ขับขี่ที่เช่าเสื้อเพื่อขั บรับส่งผู้โดยสาร เพราะเวลานี้ว่างงานจากงานอิ สระอื่น และผู้ขับขี่ที่ให้เช่าเสื้อวิ นหนีภัย COVID-19 กลับบ้านที่ต่างจังหวัด ซึ่งผู้ขับขี่รายนี้ทราบดีว่าผิ ดกฎหมาย แต่ไม่มีทางเลือกเพราะไม่มีเงิ นรายได้เลี้ยงชีพทั้ งตนเองและครอบครัว แน่นอนว่าแรงงานนอกระบบที่เรี ยกว่าประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่ วไป ก็ไม่รู้ว่าจะได้สิทธิของเงิ นเยียวยาหรือไม่

(3) และผู้เขียนพบอีกว่ามีผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่ได้ ประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก แต่กลับมาขับเฉพาะช่วงเย็ นมากกว่า 10 ปีแล้ว ถือว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดและมี สิทธิรับเงินเยียวยา เนื่องจากมีใบอนุญาตขับขี่ สาธารณะและขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่ อย่างเป็นทางการ แต่ความเดือดร้อนอาจไม่เทียบเท่ ากับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะที่ประกอบเป็นอาชีพหลัก ประเด็นเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ ภาครัฐควรทบทวนและศึกษาเชิงลึ กมากกว่าพิจารณาเฉพาะอาชีพอย่ างผิวเผินและจ่ายเป็นรายบุคคล เพราะแท้จริงรายได้ไม่ใช่เลี้ ยงเฉพาะตัวเอง แต่หมายความรวมถึงสมาชิ กในครอบครัวด้วย

ถัดมาคุณสันติ ให้ข้อมูลอีกว่า ผู้ขับขี่ที่ประกอบอาชี พมานานแล้วและเป็นอาชีพหลักกลั บยังไม่ได้รับเงินเยียวยาและไม่ มั่นใจว่าจะได้เงินหรือไม่ แต่กลายเป็นผู้ที่ไม่ตรงเงื่ อนไขทางปฏิบัติกลับได้รับเงิ นไปแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าการคั ดกรองโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้เกิดผู้ขับขี่ที่ตกหล่ นและได้รับความเดือดร้อนจริง แต่เข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยานี้ ด้วยเหตุที่ 3 วันผ่านมายังเกิ ดการกระแหนะกระแหนระหว่างผู้ที่ ได้รับและไม่ได้รับเงินเยียวยา ทั้งที่ต่างก็ได้รั บผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19เช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า “นโยบายนี้ก่อให้เกิดการเลื อกปฏิบัติโดยใช้เงื่อนไขทางอาชี พมาสร้างแตกแยกในกลุ่มผู้ ประกอบอาชีพเดียวกัน”

ที่สำคัญ คุณสันติ ชี้ให้เห็นว่า “รัฐบาลมีฐานข้อมู ลของกรมการขนส่งบก ในจำนวนของผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์สาธารณะที่ขึ้นทะเบี ยนถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว ก็ควรใช้ประโยชน์ตรงนั้นและจั ดสรรเงินให้แก่ผู้ขับขี่” โดยไม่ต้องลงทะเบียนคั ดกรองตามเว็บไซต์ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ นอกจากนี้ให้รวมถึงอาชีพอื่น ๆ เช่น ผู้ขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ รวมถึงอาชีพอิสระตามมาตรา 39 และ 40 ของกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งถ้าภาครัฐต้องการเยียวยาอย่ างแท้จริง ก็สามารถจัดสรรได้โดยตรงที่ไม่ ต้องเปิดให้ลงทะเบียน เพราะเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้ อนและสูญเปล่าการบริหารจัดการข้ อมูล และแสดงให้เห็นความไม่จริ งใจของภาครัฐที่แก้ไขปัญหาให้ผู้ ประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้ จริง

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าเกณฑ์การลงทะเบี ยนและเงื่อนไขทางอาชีพควรชี้ แจงตั้งแต่แรกเริ่ มของการประกาศมาตรการ ไม่ใช่การทยอยประกาศตามมาหลั งจาการลงทะเบียน เหมือนกับงานก่อสร้ างและงานขายออนไลน์มาทราบภายหลั งว่าไม่เข้าเกณฑ์ ทั้งที่ drop-down list มีให้เลือก แสดงให้เห็นว่า “แรกเริ่มภาครัฐ หรือกระทรวงการคลังขาดความชั ดเจนเรื่องของการเยียวยาอาชีพที่ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่สำคัญการคัดกรอง (Mean test) เพื่อให้เงินโอน (Cash transfer) ได้ประสบปัญหา เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมู ลเชิงลึกทางอาชีพ การบริหารงานภาครัฐที่ขาดประสิ ทธิภาพ และขาดการบูรณาการระหว่างหน่ วยงานภาครัฐอย่างแท้จริง” ที่สำคัญกว่านี้ drop-down list ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้เลื อกนั้น แสดงให้เห็นว่า “ขาดความรู้และเชี่ยวชาญเรื่ องของการจำแนกอาชีพและงาน”[3] ทั้งที่หน้าที่นี้ “กระทรวงแรงงาน” ควรเข้ามาสนับสนุน หรือให้นักวิชาการที่เชี่ ยวชาญด้านแรงงานสนับสนุนเชิ งเทคนิค

จากประสบการณ์ของผู้เขี ยนเคยพบกรณีของแรงงานก่อนหน้าที่ COVID-19 แพร่ระบาด เช่น “ช่วงสายถึงบ่ายไปขายของที่ร้ านเช่าตามตลาด ช่วงเย็นขับขี่รถจักรยานยนต์ สาธารณะ และช่วงกลางคืนไปขับขี่ส่ งอาหารโดยแอปพลิเคชัน” ดังนั้น “หนึ่งคนจึงมีมากกว่าหนึ่ งงานอาชีพ” เมื่อพิจารณามาตรการเยียวยาที่ ภาครัฐจำแนกอาชีพของแรงงานในลั กษณะนี้อย่างไร เพราะ drop-down list ของเว็บไซต์ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน พบว่ามีให้เลือกอาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่ างมากในการใช้หลักเกณฑ์นี้มาช่ วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้ อน เนื่องจากโลกของงานในอนาคต (Future of work) จะแบ่งอย่างไรเป็นงานหลั กและงานรองย่อมทำได้ยากแล้ว เช่น บางคนทำงานประจำเพื่อให้มี รายได้มั่นคง แต่ต้องหารายได้เสริมที่ อาจมากกว่ารายได้ ประจำโดยการขายของออนไลน์ เป็นต้น[4] แน่นอนว่าต้องมีผู้ที่เดือดร้ อนแต่ไม่เข้าถึงและตกหล่ นจากมาตรการนี้ จึงเป็นที่มาให้ข้อเสนอการคุ้ มครองทางสังคมในปัจจุบันเน้ นแบบถ้วนหน้าแทนที่การคั ดกรองอย่างไม่มีประสิทธิ ภาพและขาดฐานข้อมูลที่เพี ยงพอสำหรับการคัดกรองเพื่อช่ วยเหลือ

ผู้เขียนขอเสนอบางส่วนอธิบายเพิ่ มเติมจากคุณสันติ เพราะเห็นตรงกันประเด็นหนึ่งที่ ว่าแรงงานนอกระบบจะเพิ่มขึ้ นจากผลกระทบในครั้งนี้ เพราะจะมีแรงงานในระบบหลุ ดออกมาโดยไม่มีความสมัครใจ สืบเนื่องมาจาก COVID-19 ซึ่งคุณสันติมีข้อสังเกตต่ อมาตรา 39 และ 40 ของกองทุนประกันสังคม มีความสำคัญอย่างไรต่อผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์สาธารณะ เพราะภาวะวิกฤติโรคระบาด กลับไม่เห็นการเยียวยาจากกองทุ นนี้ต่อแรงงานนอกระบบ จึงไม่แปลกที่ผู้ขับขี่บางส่ วนเลือกสมัครประกันสุขภาพจากบริ ษัทเอกชนมากกว่าประกันสังคม เพราะถ้าเจ็บป่วยเวลานี้ สามารถเลือกใช้โครงการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าได้ ทั้งยังใช้การประกันสุ ขภาพภาคเอกชนควบคู่ไปพร้อมกั นได้ นอกจากนี้คุณสันติ อยากให้มีทางเลือกสำหรั บการนำเงินสะสมกรณีชราภาพมาใช้ ในภาวะวิกฤติได้หรือไม่ ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการนำเงิ นลงทุนตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้ างผลกำไร แต่ไม่มีใครทราบว่าเงินส่วนนั้ นปันส่วนใช้ประโยชน์อย่างไร

อันที่จริงแล้วสำนักงานประกันสั งคมก็ใช้แนวทางการบริหารกองทุ นตามข้อเสนอของสมาคมความมั่ นคงระหว่างประเทศ (International Social Security Association: ISSA) มีการให้แนวทางบริหารกองทุ นประกันสังคมอยู่แล้ว โดยแบ่งออกเป็นการลงทุนหลักทรั พย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่ าร้อยละ 60 และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงไม่เกินร้อยละ 40[5] โดยไม่จำกัดเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ แต่อาจให้กู้ยืมเพื่อลงทุ นโครงสร้างพื้นฐานประเทศก็ สามารถทำได้[6] เพราะต้องกำกับดูแลและบริ หารกองทุนเพื่อสร้างรายได้มาจั ดสรรสิทธิประโยชน์ แต่สำหรับประเทศไทย การบริหารแรงงานต้องคำนึงถึ งกรณีของชราภาพที่มีแนวโน้มสู งขึ้น ท้ายที่สุดการปรับตัวกองทุนนี้ จะดำรงอยู่ต่อไปได้นั้น บางประเทศเคยเกิดแนวคิดการแปรรู ปกิจการ (Privatization) ด้วยซ้ำไป

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานประกันสังคมต้ องทำความเข้าใจกั บแรงงานนอกระบบและสั งคมโดยภาพรวมให้มากขึ้น ถึงสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่ าจากการเป็นผู้ประกันตน เนื่องจากกรณีของการเยียวยาเงิน 5,000 บาท กลายเป็นมาตรา 39 และ 40 กลับไม่มีสิทธิประโยชน์จากสำนั กงานประกันสังคม แต่ต้องไปยื่นรับเงิ นจากกระทรวงการคลัง ทั้งที่หลักการพื้นฐานของสวัสดิ การสังคม คือ การสมทบ (Contributory) ในรูปแบบของการประกันสังคม (Social Insurance) และไม่มีสมทบ (Non-Contributory) ในรูปแบบของการช่วยเหลือทางสั งคม (Social Assistance) เห็นได้ว่ าแรงงานนอกระบบตามมาตรา 39 และ 40 เข้าเงื่อนไขหลัง แต่ต้องรับการช่วยเหลือเช่นเดี ยวกับเงื่อนไขแรก จึงไม่เกิดความเป็นธรรมสำหรับผู้ ประกันตนกองทุนประกันสังคม หรือที่หลายคนกล่าวว่าสมทบเงิ นไปแล้วได้ประโยชน์อะไร

ที่สำคัญเกิดข้อสังเกตตามมาว่ าภารกิจของกระทรวงแรงงานดำเนิ นการเชิงรับอยู่หรือไม่ เหมือนกับให้ปัญหาเกิดขึ้นหนั กหน่วงแล้วจึงตามมาฟื้นฟูแก้ไข ซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ดีของผู้ ให้บริการสาธารณะ และก่อนหน้านี้ “กระทรวงแรงงานควรเก็บข้อมู ลของผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ไว้ว่าใครประกอบอาชีพอะไร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรั บกระทรวงการคลังในเรื่องนี้” เพราะช่วยจำแนกได้ง่ายว่าทุ กคนคือแรงงานอิสระหรื อแรงงานในภาคนอกระบบ ย่อมไม่เห็นความสลับซับซ้ อนของการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการชีวิ ตของแรงงานนอกระบบ และในอีกหลากหลายมิติ

โดยสรุปแล้ว กระทรวงแรงงานต้องพิจารณาภาพกว้ างให้เห็นความสัมพันธ์ของวงจรชี วิตมนุษย์ ไม่เฉพาะแรงงาน แต่คำนึงถึงครอบครั วและผลกระทบทางสังคม รวมถึงประเด็นร่วมสมัยของแรงงาน เช่น การทำงานของเยาวชนจะมากขึ้นในธุ รกิจแพลตฟอร์ม การทำงานต่ำระดับจะมากขึ้นทั้ งกลุ่มนักศึกษาเพิ่งสำเร็จการศึ กษาและผู้ว่างงานแล้วได้รั บการจ้างงานใหม่ในช่ วงกลางและปลายวัยทำงาน การกล่าวอ้างถึงทักษะที่ไม่ สอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิ จแต่จริงแล้วก็กล่าวถึงเช่นนี้ มาทุกยุคสมัย เป็นต้น ที่สำคัญความเป็ นนอกระบบจะปรากฎมากขึ้น ขณะที่ บทบาทของกระทรวงแรงงานจะมี แนวทางรับมืออย่างไร ควรคิดและพิจารณาตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

1. รัฐบาลและภาครัฐควรให้ความสำคั ญต่ออาชีพผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์สาธารณะเป็นลำดับต้น โดยไม่แตกต่างจากอาชีพอิสระอื่น มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชี พนี้ควรทบทวนและพิจารณาดังนี้

(1.1) การดูแลความปลอดภัยชีวิ ตและการทำงาน ทั้งเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากผ้า เพื่อให้ผู้ให้บริการและใช้บริ การรู้สึกมั่นใจสำหรับการใช้ ขนส่งสาธารณะประเภทนี้

(1.2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็ นทางการในอนาคต และบัดนี้ควรหาวิธีการมีการพั กชำระหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้รถจั กรยานยนต์ถูกยึดโดยสินเชื่อส่ วนบุคคล

(1.3) การลดราคาเชื้อเพลิงเบนซิน เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพผู้ขับขี่ รถประเภทอื่นที่ได้รั บการลดราคาเชื้อเพลิงก๊ าซธรรมชาติ อาจทำเป็นรูปแบบของการลงทะเบี ยนเพื่อรับบัตรหรือข้อมูลอิ เลกทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นส่วนลด”

2. มาตรการช่วยเหลือต้องชั ดเจนและครอบคลุมผู้ประกอบอาชี พนี้ โดยเฉพาะเงินเยียวยา 5,000 บาท สามารถจ่ายได้โดยตรงไม่ต้ องลงทะเบียน เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมี ฐานข้อมูลผู้ขับขี่รถจั กรยานยนต์สาธารณะที่ถู กกฎหมายแล้ว แต่การใช้ปัญญาประดิษฐ์คั ดกรองมีความเสี่ยงที่จะมีผู้ ตกหล่นและไม่ได้รับสิทธิดังกล่ าว

3. บทบาทของกระทรวงแรงงานที่ไม่สนั บสนุนและเยียวยาให้แก่ผู้ประกั นตนมาตรา 39 และ 40 จึงควรมีมาตรการเป็นการเฉพาะ มิเช่นนั้นแล้วการสมัครเป็นผู้ ประกันตนและสมทบทุกเดือนก็ไม่มี ความแตกต่างจากแรงงานนอกระบบที่ ไม่มีการขึ้นทะเบียนอย่างเป็ นทางการ

อ้างอิง

[1] บทความนี้ เป็นการสนทนาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลาโดยประมาณ 20:00-22:00 น. ซึ่งได้รับการอนุญาตจาก คุณสันติ ปฏิภาณรัตน์ ให้สามารถเปิดเผยชื่อผู้ให้สั มภาษณ์ พร้อมกับข้อมูลที่เผยแพร่สู่ สาธารณะได้ จึงขอขอบคุณ ณ ที่แห่งนี้

[3] การจำแนกอาชีพของผู้ที่ควรได้รั บสิทธิ กระทรวงการคลังควรใช้รายงานฉบั บนี้ สำรวจอาชีพต่าง ๆ เพราะจริงแล้วมีความสลับซับซ้ อนเกินกว่าที่จัดแบ่งตามระบบที่ ให้ประชาชนกรอก โดยเฉพาะงานออนไลน์ที่ประกาศว่ าไม่ได้รับสิทธิ ก็เป็นความท้าทายของระบบการบริ หารแรงงานที่ขาดความเข้าใจว่ างานออนไลน์ไม่ใช่มีเฉพาะค้ าขายเท่านั้น - อ่านรายงานเพิ่มเติมที่ International Labour Office. (2012). International Standard Classification of Occupations Structure, group definitions and correspondence tables. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/gro ups/public/---dgreports/--- dcomm/---publ/documents/ publication/wcms_172572.pdf และ กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์. (2563). การบริหารแรงงาน : Gig Economy ตามทัศนมิติแรงงาน. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2563) เผยแพร่ภายในเดือนเมษายน 2563

[4] งานอิสระจัดเป็นส่วนหนึ่ งของงานที่ไม่มีมาตรฐาน และในอนาคตของงานจะพบว่างานเหล่ านี้มีความเสี่ยงที่ถูกละเมิดสิ ทธิ ขาดโอกาสการมีส่วนร่วมทั้ งการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง รวมถึงระบบการคุ้มครองทางสั งคมก็ไม่ครอบคลุม เพราะบางงานมีสถานะคลุมเครื อและความยืดหยุ่นของงานทำให้ รายได้กลายเป็นปัจจัยหลัก แทนที่แรงงานจะกล่าวถึ งมาตรการคุ้มครองและสวัสดิ การแรงงาน - อ่านรายงานเพิ่มเติมที่ International Labour Office. (2016). Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/gro ups/public/---dgreports/--- dcomm/---publ/documents/ publication/wcms_534326.pdf