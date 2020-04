โฆษกสถานทูตจีนเตือนศึกทวิตเตอร์ ยืนยันหลักการจีนเดียว

หลังศึกทวิตเตอร์ #nnevvy ไทย-ไต้หวัน-ฮ่องกง-จีน ดำเนินต่อเนื่องมาถึงวันที่ 4 ล่าสุดเพจสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเตือนเรื่องหลักการจีนเดียว ย้ำว่าจีนยืนหยัดคัดค้านบุคคลใดที่แสดงความคิดเห็นที่ผิดพลาดต่อหลักการจีนเดียวไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม พร้อมตำหนิ "คนบางกลุ่ม" ใช้โอกาสนี้ทำให้เรื่องขยายใหญ่โตลุกลามออกไป พยายามวางแผนมุ่งร้าย ยุแยงเพื่อทำให้ผู้คนผิดใจกัน ซึ่งความคิดนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ขณะที่โลกทวิตเตอร์เกิดแฮชแท็ก #ชานมข้นกว่าเลือด ตอบโต้โฆษกสถานทูตจีนและหลักการจีนเดียว

15 เม.ย. 63 - หลังจากชาวจีนแฟนคลับ "วชิรวิชญ์ ชีวอารี" หรือไบรท์ นักแสดงชายชาวไทยที่แสดงในซีรีส์เกย์ "เพราะเราคู่กัน" (2gether The Series) โพสต์วิจารณ์นักแสดงที่เรียกฮ่องกงและไต้หวันว่าประเทศ ก่อนคุกคามแฟนสาวของนักแสดงชายที่โพสต์อินสตาแกรมเรื่องชุดแต่งกาย "แบบไต้หวัน" จนกลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาทออนไลน์เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. ระหว่างผู้ใช้ทวิตเตอร์ในประเทศไทยและชาวจีน และมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ฮ่องกงและไต้หวันร่วมสนับสนุนทวิตเตอร์ชาวไทย เริ่มต้นด้วยแฮกแท็ก #nnevvy และอื่นๆ นั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 18.01 น. วันที่ 14 เม.ย. ในเฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเทศจีนบนโลกออนไลน์ระบุว่า

"ดิฉันสังเกตพบว่า ในช่วงนี้มีการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ของทั้งประเทศจีนและประเทศไทย ก่อนอื่น ดิฉันขอเน้นย้ำว่า หลักการจีนเดียว เป็นหลักการที่ไม่ต้องสงสัย ฝ่ายจีนยืนหยัดคัดค้านบุคคลใดที่แสดงความคิดเห็นที่ผิดพลาดต่อหลักการจีนเดียวไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม ในขณะเดียวกัน ขอชี้ให้เห็นว่า หลักการจีนเดียว เป็นจุดยืนที่รัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยยึดมั่นมาเป็นเวลานาน ความคิดเห็นส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์สามารถสะท้อนอคติและความไม่รู้ของตนเท่านั้น แต่ไม่สามารถแสดงถึงจุดยืนที่มั่นคงของรัฐบาลไทยและความคิดเห็นกระแสหลักของประชาชนชาวไทยได้ คนบางกลุ่มบนโลกออนไลน์ใช้โอกาสนี้ทำให้เรื่องขยายใหญ่โตลุกลามออกไป พยายามวางแผนมุ่งร้าย ยุแยงเพื่อทำให้ผู้คนผิดใจกัน ซึ่งความคิดนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

มิตรภาพระหว่างจีน-ไทยมีมาช้านาน “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เป็นคำบรรยายที่แท้จริงของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติการเงินในเอเชีย หรือแผ่นดินไหวเมืองเวิ่นชวนในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย หรือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในวันนี้ก็ตาม จีน-ไทยและประชาชนทั้งสองประเทศต่างก็ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมฟันฝ่าความทุกข์ยากนี้ไปด้วยกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีอันดีงามระหว่างทั้งสองประเทศที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันในขณะที่ต่างฝ่ายต่างก็ลำบาก ในช่วงเวลาที่ตึงเครียดที่สุดของการต่อต้านการแพร่ระบาดของจีน พระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาลและทุกแวดวงสังคมของไทยได้ให้การสนับสนุนอันมีค่าแก่จีน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของจีนเริ่มดีขึ้นเป็นครั้งแรก แม้ว่าจีนเองจะมีแรงกดดันอย่างยิ่งจากกรณีโรคระบาดย้อนกลับมาอีกครั้ง รัฐบาล ผู้ประกอบการ ตลอดจนแวดวงสังคมของจีนต่างก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือฝ่ายไทยอย่างสุดความสามารถ ประชาชนของทั้งสองประเทศต่างก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง

ไวรัสไม่มีพรมแดน ยิ่งไม่มี "บาปดั้งเดิม" การเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรค การจับมือกันรับมือเป็นวิธีเดียวที่ถูกต้อง พวกเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพอันยาวนานระหว่างจีน-ไทยนั้นจะสามารถผ่านบททดสอบการแพร่ระบาดของโรคนี้ไปได้ หลังจากประสบการณ์ในครั้งนี้ มิตรภาพที่แสนพิเศษดังคำกล่าวที่ว่า "จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" จะสามารถเปล่งพลังที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้น"

อย่างไรก็ตามหลังคำแถลงของโฆษกสถานทูตจีน ตลอดทั้งคืนวันที่ 14 เม.ย. ในโลกทวิตเตอร์และโซเชียลมีเดียเกิดแฮชแท็กตอบโต้ขึ้นมาได้แก่ #MilkTeaAlliance และ #ชานมข้นกว่าเลือด ในทำนองตอบโต้โฆษกสถานทูตจีน และวิจารณ์ "หลักการจีนเดียว"

ศึกทวิตเตอร์ไทย VS จีน และไทย-ฮ่องกง-ไต้หวัน VS จีน

ก่อนหน้านี้วชิรวิชญ์ ชีวอารี หรือไบรท์ นักแสดงจาก "เพราะเราคู่กัน" หรือ "2gether The Series" ซีรีส์วายโรแมนติก ได้รีทวีตภาพถ่ายตึกสูงจาก "4 ประเทศ" โดยมีฮ่องกงเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ทำให้แฟนคลับชาวจีนไม่พอใจ โดยบอกว่าฮ่องกงไม่ใช่ประเทศ แต่เป็นส่วนหนึ่งของจีน ทำให้ไบรท์ทวิตขอโทษ "การรีทวีตที่ไม่ได้คิดทบทวนอย่างระมัดระวัง" เขาให้เหตุผลด้วยว่าไม่ได้อ่านคำบรรยายภาพให้ชัดเจน และจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีก

อย่างไรก็ตามแฟนคลับยังไม่พอใจ มีการขุดอินสตาแกรมแฟนสาวของไบรท์ ที่โพสต์รูปของตัวเองตอนไปเที่ยวไทเปและที่แต่งกายในธีม "สาวไต้หวัน" มีการโจมตีทางโซเชียลมีเดียและลุกลามบานปลาย โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ภาษาจีนตัวย่อได้ทวิตตอบโต้ลุกลามไปถึงรัฐบาลไทยและประเด็นต่างๆ ในประเทศไทย แต่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวไทยและชาวจีนได้ตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนตั้งแต่เรื่อง ไวรัสโควิด-19 แม่น้ำโขง ทะเลจีนใต้ ประเทศไทยล้าหลัง คนจีนจะไม่มาเที่ยวเมืองไทย ฯลฯ

และใช้เนื้อหาแบบตลกขบขันอย่างเรื่องอาหารไทยไม่อร่อย น้ำมะพร้าวไทยไม่อร่อย ด้านผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวไทยยังขู่ว่าจะสั่ง "ฟู้ดแพนด้า" บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารที่ใช้โลโก้เป็นหมีแพนด้า สัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติจีน ให้ไปส่งอาหารบ่อยๆ หรือไม่ซีเรียสเรื่องเรียกจังหวัดต่างๆ ของไทยเป็นประเทศ เพราะคนไทยเรียกในเชิงขำขันมานานแล้ว พร้อมตอบโต้ว่าปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้เป็นชื่อขนมเวเฟอร์ในไทย ฯลฯ รวมทั้งยังเชียร์ให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวจีนโจมตีรัฐบาลไทยให้มากๆ เพราะคนไทยโจมตีมาหลายปีแล้ว ฯลฯ โดยหลังๆ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวจีนเริ่มรู้ทางจึงสาปส่งขอให้คนไทยอยู่กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกองทัพไปนานๆ โดยการตอบโต้ดุเดือดที่เริ่มมาตั้งแต่ 11 เม.ย. มีการใช้แฮชแท็ก #nnveey #china #hongkong #taiwan ฯลฯ

โจชัว หว่องทวิตภาพและข้อความให้กำลังใจผู้ใช้ทวิตเตอร์ในไทยเมื่อ 12 เมษายน 2563 (ที่มา: Twitter/Joshua Wong 黃之鋒 @joshuawongcf)

ขณะเดียวกันมีผู้ใช้ทวิตเตอร์จากฮ่องกงและไต้หวันเข้ามาร่วมสนับสนุนผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวไทยตอบโต้กลับด้วย หนึ่งในนั้นคือโจชัว หว่อง เลขาธิการกลุ่มเดโมซิสโต (Demosisto) วัย 23 ปี ผู้นำเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง โดยเมื่อวันที่ 12 เม.ย. เขาได้ทวิตภาพที่เขาชูหน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นภาพโปสเตอร์ซีรีส์ "เพราะเราคู่กัน" และพิมพ์ข้อความสนับสนุนชาวไทยโดยระบุว่า "ฮ่องกงยืนหยัดเคียงข้างเพื่อนผู้รักเสรีภาพในประเทศไทยต่อต้านการล้อเลียนจากจีน! #nnevvy

