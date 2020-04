สื่อต่างประเทศดูข้อมูลการติดเชื้อย้อนหลัง พบว่ารัฐบาลจีนเตือนเรื่องการระบาดของโควิด-19 ช้าไปถึง 6 วัน แม้ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนจะตรวจสอบพบก่อนหน้านั้นแล้วว่าโรคจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีโอกาสแพร่ระบาดอย่างหนัก ทำให้ผู้ป่วยกระจายตัวออกจากอู่ฮั่นในช่วงตรุษจีน และหนึ่งในนั้นถูกพบที่ไทย

ภาพเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดโรคระบาดโควิด-19 (ที่มา: วิกิพีเดีย)

16 เม.ย. 2563 ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อชี้ให้เห็นว่าผู้นำระดับสูงในจีนเล็งเห็นมาตั้งแต่ 14 ม.ค. แล้วว่าโควิด-19 มีโอกาสที่จะระบาดหนัก แต่กระนั้นก็ยังปล่อยให้ประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนและจัดงานเลี้ยงใหญ่สำหรับคนหลักหมื่นในอู่ฮั่น จนกระทั่งผ่านไป 6 วัน ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงเพิ่งจะประกาศเตือนประชาชน ซึ่งตอนนั้นมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 3,000 ราย

สื่อเอพี (Associated Press) นำข้อมูลนี้มาจากเอกสารภายในเกี่ยวกับข้อมูลการระบาด และเห็นว่าการประกาศที่ล่าช้า ไม่ใช่ความผิดพลาดของข้าราชการและการทำงานที่ล่าช้า แต่เป็นความพยายามของทางการจีนในการวางตัวอย่างเหมาะสมระหว่างการเตือนประชาชนโดยไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก

นักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย จัวเฟิ่งจาง แสดงความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มาก เพราะถ้าหากมีการประกาศเรื่องนี้เร็วขึ้น 6 วันก็จะทำให้มีคนไข้น้อยกว่านี้และสถานพยาบาลก็จะสามารถรองรับคนไข้ได้เพียงพอ

เบนจามิน คาวลีย์ นักระบาดวิทยาอีกคนหนึ่งจากมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกงมองเรื่องนี้แบบกลางๆ ว่าการประกาศเกี่ยวกับโรคระบาดในช่วงนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ถ้ารัฐบาลประกาศเร็วเกินไปอาจจะทำให้เสียความน่าเชื่อถือ และทำให้ประชาชนร่วมมือกับการแก้ปัญหาน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันที่จีนรั้งรอประกาศเรื่องการระบาด คนไข้จำนวนมากก็ถูกส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย นักวิเคราะห์มองว่าการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่เข้มงวดมาก ความยุ่งยากทางราชการ และความไม่กล้าส่งข่าวร้ายไปยังระดับผู้บังคับบัญชาทำให้การเตือนแต่เนิ่นๆ ไม่เกิดขึ้น

ถึงแม้ทางการจีนโต้แย้งมาตลอดว่าพวกเขาไม่ได้ปิดกั้นข้อมูลในช่วงแรกๆ ที่เกิดการระบาด และยังรายงานเรื่องต่อองค์การอนามัยโลกโดยทันที แต่ในหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการระบาดก็ระบุว่าประธานกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติของจีนได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขตามมณฑลต่างๆ ผ่านการประชุมทางไกลตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. แล้ว และหนึ่งในข้อความที่มีการพูดผ่านการประชุมทางไกลคือการประเมินว่าการระบาดในครั้งนี้อาจจะหนักและซับซ้อนเป็นปัญหายิ่งกว่าโรคซาร์สในปี 2546 อาจจะกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขครั้งใหญ่ได้

ในเอกสารยังระบุถึงการพบผู้ป่วยโควิด-19 รายหนึ่งในไทยเมื่อ 13 ม.ค. ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะทำให้เกิดความเป็นไปได้ว่าจะมีการแพร่กระจายไวรัสไปสู่นอกประเทศ และบอกให้กลุ่มสาธารณสุขในท้องถิ่นเตรียมตัวรับมือการระบาดใหญ่ด้วย

เรียบเรียงจาก

China failed to warn public of coronavirus threat for days: AP, Aljazeera, 15-04-2020