แอมเนสตี้ฯ ค้านสภาโปแลนด์ฉวยโอกาสหนุนกฎหมายห้ามทำแท้ง-สอนเพศศึกษา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลแถลงการณ์ต่อต้านรัฐบาลโปแลนด์ที่พยายามออกกฎหมายปิดกั้นการทำแท้ง และห้ามการสอนเพศศึกษาในชั้นเรียน อีกทั้งยังอ้างผิดๆ ว่าคนรักเพศเดียวกันเป็น "กลุ่มใคร่เด็ก" โดยเหมือนใช้การระบาดของโควิด-19 มาเป็นเงื่อนไขห้ามให้คนประท้วง ทำให้ประชาชนแห่ต่อต้านทางออนไลน์

ธงชาติโปแลนด์ (ที่มา: pxfuel)

17 เม.ย. 2563 ดราจินยา นาดาซดิน ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลประจำโปแลนด์วิพากษ์วิจารณ์การรัฐบาลโปแลนด์ที่กำหนดให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายอำนาจนิยมสองฉบับคือ กฎหมายห้ามการทำแท้งและกฎหมายเอาผิดกับการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถี รวมถึงเปรียบคนรักเพศเดียวกันกับกลุ่มใคร่เด็ก ซึ่งถือเป็นการเปรียบเทียบผิดๆ

ตัวแทนแอมเนสตี้ฯ วิจารณ์ว่า การพยายามผ่านร่างกฎหมายล้าหลังแบบนี้ไม่ว่าจะในช่วงเวลาใดก็ตามถือเป็นเรื่องน่าละอาย แต่การเร่งผลักร่างกฎหมายโดยฉวยโอกาสการระบาดของโควิด-19 มาใช้ในทางปกปิด ถือเป็นเรื่องที่ไร้สามัญสำนึก

ทางการโปแลนด์มีกำหนดจะอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมาย 2 ฉบับนี้ในช่วงที่มีการระบาดหนักของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นช่วงที่ผู้คนไม่สามารถออกไปชุมนุมบนท้องถนนได้ บีบให้ประชาชนต้อง "ประท้วงแบบเสมือนจริงในช่วงล็อคดาวน์" แทน

กฎหมายฉบับแรกห้ามการทำแท้งนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้ตั้งครรภ์ อีกฉบับหนึ่งมีตัวตั้งตัวตีเป็นกลุ่มต่อต้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ พวกเขาเสนอกฎหมายให้การสอนเรื่องเพศศึกษากับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นอาชญากรรมที่จะทำให้ต้องโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี โดยที่ทางรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งในเดือน ต.ค. 2562 มีกำหนดการต้องพิจารณาร่างกฎหมายเหล่านี้ภายในเดือน พ.ค. 2563

นาดาซดินกล่าวว่า กฎหมายนี้จะเป็นเชื้อไฟให้ความกลัวและความเขา ทั้งยังจะส่งผลให้คนที่ตั้งครรภ์ถูกจำกัดการทำแท้งมากขึ้นไปอีก ทั้งๆ ที่กฎหมายโปแลนด์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเคร่งครัดเรื่องการทำแท้งมากอยู่แล้ว ซึ่งเรื่องนี้จะไม่เพียงแค่ทำให้คนตั้งครรภ์ต้องเสี่ยงในเรื่องสุขภาพเท่านั้น แต่ยังจะเป็นการจำกัดไม่ให้เยาวชนสามารถเข้าถึงความรู้เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกสุขลักษณะ ทำให้แอมเนสตี้ฯ เรียกร้องให้สภาโปแลนด์ปฏิเสธกฎหมายที่ล้าหลังนี้

"ในประเทศที่สิทธิทางเพศวิถีและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์มีข้อจำกัดมากอยู่แล้ว การศึกษาเกี่ยวกับเพศวิถีเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ เช่นเรื่องการยินยอมพร้อมใจที่จะมีเพศสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย การคุมกำเนิด และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ มันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่ ส.ส. โปแลนด์ จะต้องปฏิเสธร่างกฎหมายล้าหลังเหล่านี้" นาดาซดินกล่าว

Tomorrow in #Poland the parliament will vote on two new laws - one to restrict #abortion, the other to ban #SexEducation

If we could be on the streets we would, but as we can't, we will #ProtestAtHome for women's right to choose.#NieSkladamyParasolek #StrajkKobiet pic.twitter.com/Mflfh9xhEJ

— Amnesty EU (@AmnestyEU) April 14, 2020