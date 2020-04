หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ทำความเข้าใจประเด็นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นได้ทั้งทางร่างกายหรือจิตวิทยา และเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย และสมาชิกในครอบครัว ไม่ใช่การทำร้าย ทะเลาะ หรือด่าทอเท่านั้น แต่รวมทั้งเรื่องการลดทอนและทำให้รู้สึกอับอาย ทั้งนี้ความรุนแรงในครอบครัวจะไม่ถูกให้ความสำคัญหรือแก้ไข ถ้ายังมองว่าเป็นแค่ปัญหาส่วนตัว หรือภาครัฐและสังคมยังขาดมาตรการรองรับที่สำคัญทั้งบ้านพักฉุกเฉิน กระบวนการทางกฎหมายและสังคมอื่นๆ

