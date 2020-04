การประท้วงที่จัตุรัสราบิน เมือง เทล อะวีฟ ประเทศอิสราเอล ดำเนินไปโดยผู้ชุมนุมยืนห่างกัน 2 เมตรและสวมหน้ากากกันทุกคน พวกเขาต่อต้านมาตรการที่มองว่าไม่เป็นประชาธิปไตยจากรัฐบาลเบนจามิน เนทันยาฮู ซึ่งฉวยโอกาสการคุมวิกฤตการระบาดของโควิด-19 มาแสวงหาอำนาจทางการเมืองไปด้วย

ภาพการยืนประท้วงแบบมีระยะห่างจากจัตุรัสราบิน (ที่มา: Twitter/ Tomer Appelbaum)

21 เม.ย. 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (19 เม.ย.) ประชาชนชาวอิสราเอลประมาณ 2,000 กว่าคนชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่จัตุรัสราบิน เมือง เทล อะวีฟ เพื่อต่อต้านการออกมาตรการลิดรอนประชาธิปไตยในช่วงที่กำลังมีการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู โดยได้ทำการประท้วงแบบ "วางระยะห่างทางสังคม" ไปด้วย

การประท้วงในครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจมาตรการจำกัดการระบาดของโควิด-19 ในแบบที่ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของประชาชนจนทำให้เกิดการประท้วงของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "กลุ่มธงดำ" มาตั้งแต่เดือน มี.ค. โดยการประท้วงล่าสุดเมื่อ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา มีอีกปมประเด็นหนึ่งคือความขัดแย้งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งในช่วงต้นเดือน มี.ค. โดยที่เพิ่งมีการตกลงกันได้ระหว่าง เนทันยาฮู กับ เบนนี กานซ์ อดีตนายพลจากพรรคบลูแอนไวท์ที่เคยเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งนายกฯ ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

แยร์ ลาปิด นักการเมืองฝ่ายซ้ายกลางในอิสราเอลที่เป็นคนในพรรคเดียวกับกานซ์กล่าวหาว่าการทำข้อตกลงจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลในครั้งนี้มีลักษณะทำลายประชาธิปไตยอิสราเอล ลาปิดบอกว่า "ใครก็ตามที่ทำให้พรรคบลูแอนด์ไวท์แตกแยก กำลังจะกลายเป็นรัฐบาลที่นำโดยผู้ต้องสงสัยการคดโกง" ลาปิดพูดถึงเนทันยาฮูที่เคยมีข้อครหาเรื่องการทุจริต นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องที่เนทันยาฮูเจรจาจัดตั้งรัฐบาลโดยเรียกร้องให้เขามีอำนาจในการแต่งตั้งอธิบดีกรมตำรวจ อัยการแห่งรัฐและอัยการสูงสุดเองได้

"นี่คือสิ่งที่จะทำให้ประชาธิปไตยดับสิ้นลงในแบบของศตวรรษที่ 21" ลาปิดกล่าว "ไม่ได้ดับสิ้นลงด้วยเพราะมีรถถังไปยึดรัฐสภา แต่ตายดับจากข้างในสภา"

ไอมาน โอเดห์ ประธานกลุ่มพรรคสายอาหรับเรียกร้องให้ทั้งชาวยิวและพรรคการเมืองสายอาหรับร่วมมือกันเอาชนะเนทันยาฮู "ในช่วงวิกฤตนี้ เป็นโอกาสที่แท้จริงในการสร้างค่ายทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแนวร่วมแบบกว้างๆ ของชาวยิวร่วมมือกับอาหรับเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตย"

Thousands of #Israelis brave #COVID19 health risks to protest against "anti-democratic" measures and policies implemented by #Netanyahu's government during the #coronavirus crisis. The #BlackFlag protest organizers marked spots and handed out face masks during the event. pic.twitter.com/Lr8ihyfP6X — First India (@thefirstindia) April 20, 2020

บรรยากาศการประท้วงที่จัตุรัสราบิน (ที่มา:Twitter/First India)

ในที่ชุมนุมผู้ชุมนุมพากันโบกธงชาติอิสราเอลและธงดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการที่เนทันยาฮูโจมตีระบอบประชาธิปไตยของประเทศ และเนื่องจากเป็นการชุมนุมช่วงเวลาเดียวกับที่มีการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการย้ายสถานที่ชุมนุมจากเดิมในสถานที่เล็กกว่าเป็นสถานที่ๆ ใหญ่กว่า อีกทั้งผู้เข้าร่วมชุมนุมก็ทำตามแนวทางด้านสุขภาวะโดยการสวมหน้ากากอนามัยและยืนอยู่ห่างกันตามเครื่องหมายที่วางไว้ CNN รายงานว่าสำหรับในอิสราเอลแล้วถึงแม้จะมีมาตรการจำกัดทางสังคมในช่วงนี้ แต่ก็มีการอนุญาตให้ชุมนุมได้แต่ต้องทำตามข้อกำหนดของรัฐบาลในวิธีการชุมนุม

