เฟสบุ๊คยอมทำตามรัฐบาลเวียดนามโดยการถอดเนื้อหาออนไลน์ที่ต่อต้านรัฐบาลออก หลังจากงัดข้อกันอยู่เกือบสองเดือน เมื่อเวียดนามสั่งผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตกลั่นแกล้ง ให้จำกัดการขอเข้าถึงข้อมูล (Throttling) ที่ทำให้การใช้งานเฟสบุ๊คขัดข้องเป็นบางเวลา อนึ่ง เฟสบุ๊คเคยจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาหมิ่นสถาบันฯ ตามคำร้องขอของทางการไทยมาแล้วอย่างน้อย 735 กรณี

(ที่มาภาพ: pexels)

23 เม.ย. 2563 แหล่งข่าวเปิดเผยต่อสื่อต่างประเทศเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ระบุว่า บริษัทโทรคมนาคมที่รัฐบาลเวียดนามเป็นเจ้าของ สั่งให้มีการน็อคเซอร์เวอร์ของเว็บไซต์เฟสบุ๊ค โซเชียลมีเดียชื่อดังมาเป็นเวลา 7 สัปดาห์แล้ว จนกระทั่งทางเฟสบุ๊คยอมทำตามคำร้องเรียนของรัฐบาลเวียดนามในการจำกัดไม่ให้เข้าถึงเนื้อหาที่รัฐบาลอ้างว่า "ผิดกฎหมาย"

แหล่งข่าวซึ่งเป็นคนในจากเฟสบุ๊คกล่าวว่า พวกเขาเชื่อว่าการจงใจจำกัดการขอเข้าถึงข้อมูล ซึ่งทำให้เว็บช้าลงและขัดข้องเป็นบางเวลานั้นเป็นไปเพื่อกดดันให้ทางเฟสบุ๊คต้องทำตามข้อเรียกร้องจากรัฐบาลเวียดนามที่ต้องการให้นำเนื้อหาบางส่วนออก

องค์กรสิทธิมนุษยชนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนลแถลงในวันที่ 22 เม.ย. เรียกร้องให้เฟสบุ๊คยกเลิกการตัดสินใจบล็อกเนื้อหาตามคำขอของเวียดนามทันที โดยระบุว่าการที่เฟสบุ๊คทำตามคำขอเซนเซอร์เช่นนี้นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อันตราย ที่จะชักชวนให้เกิดการเซนเซอร์จากภาครัฐในที่อื่นๆ ตามมา

แถลงการณ์ของเฟสบุ๊คระบุว่า "รัฐบาลเวียดนามสั่งให้มีการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกมองว่าผิดกฎหมายในเวียดนาม พวกเราเชื่อในเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และทำงานหนักเพื่อที่จะปกป้องและคุ้มครองเสรีภาพพลเมืองทั่งโลกที่มีความสำคัญ อย่างไรก็ตามพวกเราต้องดำเนินการเช่นนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าบริการของเราจะยังคงมีใช้งานได้สำหรับประชาชนชาวเวียดนามหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาการใช้งานทุกวัน"

เฟสบุ๊คถูกรัฐบาลประเทศต่างๆ ขอให้มีการจัดการกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายของรัฐ หรือที่อ้างว่าเป็นภัยคุกคามกับรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการกดดันให้จำกัดข้อมูลและการส่งข้อมูลให้กับรัฐบาล และเฟสบุ๊ค ที่มีกฎว่าจะทำตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ จึงมีหลายกรณีที่เฟสบุ๊คจัดการเซ็นเซอร์หรือลบเนื้อหาไม่ให้เข้าถึงได้ในประเทศหนึ่งๆ

สำหรับในไทย รายงานความโปร่งใสของเฟซบุ๊ค (Transparency Report) พบว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2557 - มิ.ย. 2561 มีการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาในไทยทั้งสิ้น 735 รายการ มากกว่าเวียดนามในช่วงเดียวกันที่มีเพียง 287 รายการ บีบีซีไทยรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2556 เฟสบุ๊คทำตามคำขอของรัฐบาลไทยในการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งหมด 735 ชิ้น ส่วนกรณีอื่นนั้นมีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทส่วนบุคคลสามชิ้น

เวียดนามเป็นประเทศที่มีอันดับเสรีภาพสื่อในระดับรั้งท้ายจากการจัดอันดับขององค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนอยู่ที่อันดับ 175 จาก 180 อันดับ ถึงแม้ว่าในการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและปรับเปิดทางสังคมมากขึ้นเมื่อไม่นานนี้ แต่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังคงใช้อำนาจยึดกุมสื่อและไม่ยอมให้มีการต่อต้าน ก่อนหน้านี้ในปี 2562 เคยมีกรณีที่เวียดนามสั่งจับกุมคน 16 คนที่ถูกกล่าวหาว่าโพสต์เฟสบุ๊คต่อต้านรัฐบาล โดยอ้างใช้กฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ฉบับใหม่เล่นงานพวกเขา

มีการประเมินตั้งแต่ปี 2559 ว่าเวียดนามกลายเป็นหนึ่งในตลาดแหล่งใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเขาในเอเชีย การโฆษณาดิจิทัลในเวียดนามทำรายได้มากถึงราว 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2561 และร้อยละ 70 ของรายได้นี้เป็นของบริษัทไอทียักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐฯ คือเฟสบุ๊คและกูเกิล สื่อ VN Express ระบุว่ามีชาวเวียดนามใช้งานเฟสบุ๊คอยู่ที่ราว 64 ล้านคนในปี 2560

เรียบเรียงจาก

Facebook agrees to restrict anti-government content in Vietnam after months of throttling, Tech Crunch, Apr. 21, 2020

Exclusive: Facebook agreed to censor posts after Vietnam slowed traffic - sources, Reuters, Apr. 21, 2020