ตำรวจไต้หวันเปิดเผยว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัย 3 คน กรณีกลั่นแกล้งประทุษร้ายอดีตคนขายหนังสือฮ่องกงที่เคยถูกคุมขังในจีนแผ่นดินใหญ่มาก่อนเพราะขายหนังสือต้องห้ามทางการเมือง เหตุเกิดในกรุงไทเปเมื่อ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา 4 วันก่อนหน้าที่จะมีการเปิดร้านหนังสือของเขาสาขาใหม่ในไต้หวัน

ลัมวิงกี ภาพถ่ายเมื่อปี 2559 (ที่มา: VOA via Wikipedia)

24 เม.ย. 2563 ลัมวิงกี อดีตผู้จัดการร้านหนังสือคอสเวย์เบย์ในฮ่องกง เป็นหนึ่งในคนขายหนังสือชาวฮ่องกงที่เคยทางการจีนถูกคุมขังในปี 2553 ได้ถูกคนสาดสีแดงใส่เขาที่ร้านกาแฟใกล้กับร้านหนังสือที่มาจากการระดมทุนจากมวลชนซึ่งเขามีแผนจะเปิดภายในวันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา

ตำรวจไต้หวันในเกาสงเปิดเผยว่าสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุในครั้งนี้ได้แล้ว 3 ราย โดยมีคนหนึ่งเป็นผู้ก่อเหตุอายุ 27 ปี อีกคนหนึ่งเป็นคนคอยสั่งการให้ก่อเหตุ และมีผู้ต้องสงสัยรายที่ 3 ถูกจับกุมตัวในเวลาต่อมาภายในวันเดียวกัน

ลัมเล่าว่าในขณะที่เขากำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ มีคนน่าสงสัย 2 คนในซอยจากถนนฝั่งตรงข้าม วิ่งเข้ามาหาลัมแล้วใช้สีสเปรย์สีแดงสาดใส่หัวและลำตัวของลัม กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเผยให้เห็นว่าคนที่ก่อเหตุหลังๆ เป็นผู้ชายอายุประมาณ 30 ปี ลัมตั้งสมมุติฐานว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุนี้น่าจะเป็นคนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือเป็นกลุ่มอันธพาลที่สนับสนุนจีนที่คอยทำตามคำสั่งของพรรคอยู่ในฮ่องกงและในไต้หวัน

ลัมเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยต่อรัฐบาลจีนและรัฐบาลฮ่องกงที่ถูกควบคุมจากทางการจีน เขาย้ายมาอาศัยอยู่ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันตั้งแต่ปี 2562 ลัมบอกว่าการก่อเหตุประทุษร้ายในครั้งนี้น่าจะเป็นการข่มขู่ไม่ให้เขาเปิดร้านหนังสือ เขาบอกว่าตัวเขาไม่ห่วงตัวเอง แต่เป็นห่วงคนที่ทำงานช่วยเขาเปิดร้านหนังสือใหม่

ลัมเป็นหนึ่งในคนขายหนังสือฮ่องกง 5 รายที่เคยถูกจับกุมเนื่องจากขายหนังสือที่ทางการจีนห้าม การคุมขังคนขายหนังสือเหล่านี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากต่างประเทศเพราะในหมู่คนขายหนังสือเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆ ในฮ่องกง มีอยู่สองรายที่ถูกจับตัวเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยสภาพการณ์ที่น่าสงสัย ลัมเป็นคนที่เปิดเผยมากที่สุดในหมู่คนที่ถูกจับกุม เขาให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆ หลายแห่งโดยไม่สนใจคำสั่งห้ามจากตำรวจท่ามกลางความกังวลว่าเขาจะถูกลักพาตัวและถูกคุมขังอีกครั้งขณะที่อยู่ในฮ่องกง

การตั้งข้อสงสัยว่าเหตุประทุษร้ายที่เกิดขึ้นกับลัมในครั้งนี้เกิดขึ้น 1 วันหลังจากที่ลัมได้รับจดหมายจากทนายความตัวแทนของร้านหนังสือในนิวไทเป แจ้งว่าร้านหนังสือใหม่ของลัมที่ไทเปมีการจดทะเบียนในชื่อที่คล้ายกับชื่อร้านหนังสือในจีนและต้องการให้เขาเลิกใช้ชื่อนี้ในไต้หวันเพราะจะถือเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมและละเมิดลิขสิทธิเครื่องหมายการค้า แต่ลัมก็บอกว่าเขากับทนายความของเขาจัดการในเรื่องนี้แล้ว

ลัมยังพูดถึงเรื่องข้อพิพาทชื่อร้านหนังสือว่ามีเรื่องน่าสงสัยเพราะร้านหนังสือเดิมของเขาในคอสเวย์เบย์ถูกสั่งปิดจากทางการหลังจากถูกจับกุม แต่ไม่คิดว่าทางการจีนจัจดทะเบียนชื่อร้านใหม่และ "เปิดร้านปลอมๆ" ขึ้นมาในไต้หวัน ลัมกล่าวหาว่าคู่แข่งที่คิดจะเล่นงานทางกฎหมายนี้เป็นหน้าด่านให้กับทางการจีน

