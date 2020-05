เสนอย้ายผู้ต้องกัก ตม.สงขลาไปที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงติดโควิด-19 เพิ่ม

กรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 18 รายจากห้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา ทำให้มีผู้ต้องกักติดเชื้อรวม 60 รายนั้น ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ แนะรัฐย้ายผู้ต้องกัก ตม.สงขลาไปสถานที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่ม พร้อมเรียกร้องภาครัฐต้องไม่มีเด็กในห้องกัก ตม. เพราะที่ผ่านมารัฐบาลให้คำมั่นประชาคมโลกแล้วว่าจะไม่กักเด็กในห้องกัก

ศูนย์กักตัวผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา อ.สะเดา จ.สงขลา ภาพถ่ายเมื่อ 27 เมษายน 2563 (ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)

4 พ.ค. 63 กรณีโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทย ที่วันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 18 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 2,987 ราย โดยผู้ป่วยทั้ง 18 ราย มาจากศูนย์กักตัวผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา อ.สะเดา จ.สงขลา

โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 18 ราย เป็นเพศหญิง 17 ราย อายุระหว่าง 13-22 ปี และเป็นเด็กเพศชาย อายุ 10 ปี 1 ราย (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

เด็กในห้องกัก ตม. ขัดคำมั่นต่อประชาคมโลก

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ใน สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ 7 หน่วย มีองค์กรระหว่างประเทศเป็นสักขีพยาน เมื่อ 21 มกราคม 2562 (ที่มา: ข่าวสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า คำแถลงของ ศบค. ที่ระบุมีเด็กอยู่ในห้องกักตรวจคนเข้าเมืองนั้น ขัดกับถ้อยแถลงและมาตรการของรัฐบาลก่อนหน้านี้ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำมั่นหลังร่วมประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านผู้ลี้ภัยของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Leaders’ Summit on Refugees) เมื่อ 20 กันยายน 2559 ที่นิวยอร์ก สหรัฐเมริกา โดยให้คำมั่นว่าจะไม่กักตัวเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) โดยย้ำถึงความสาคัญของการให้การคุ้มครองเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

และเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ใน สถานกักตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงแรงงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

สถิติล่าสุดผู้ต้องกัก ตม.สงขลา ติดเชื้อสะสมกว่า 60 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ระบาดในศูนย์กักตัวผู้ต้องกัก ตม.สงขลา เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน โดยก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่เข้าเวรที่ศูนย์แห่งนี้เมื่อ 4 เม.ย. ติดเชื้อโควิด-19 และ ตม. ที่เข้าเวรร่วมกันทั้งหมด 5 คนก็ติดเชื้อหมด

และต่อมาเมื่อวันที่ 25 เม.ย. ศบค. แถลงว่ามีผู้ติดเชื้อจากห้องกัก ตม.สงขลา 42 ราย โดยในจำนวนผู้ติดเชื้อ 42 ราย มีผู้ต้องกัก 5 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ 1 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่

จนกระทั่งในวันนี้ (4 พ.ค.) ศบค. แถลงเพิ่มว่ามีผู้ต้องกักติดเชื้อเพิ่มอีก 18 ราย รวมมีผู้ต้องกักที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกัก ตม.สงขลา ติดเชื้อรวม 60 ราย จากจำนวนผู้ต้องกักทั้งหมด 115 ราย

แนะรัฐทำตามคำมั่นประชาคมโลก ต้องไม่มีเด็กในห้องกัก ตม.

อดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าววันนี้ว่า ผู้ต้องกักในศูนย์กักตัวผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา จำนวนมากเป็นผู้ที่อยู่ในห้องกักมาแล้วหลายปี เพื่อรอการส่งกลับ หรือเดินทางออกนอกประเทศ และหลายรายเป็นผู้แสวงหาสถานะลี้ภัย อย่างกรณีผู้ต้องกักชาวโรฮิงญา หรือชาวอุยกูร์ ซึ่งผู้ต้องกักกลุ่มนี้ไม่ใช่แรงงานข้ามชาติหรือคนที่เพิ่งเข้าเมืองแล้วถูกกักตัว

ส่วนกรณีที่พบเด็กอายุ 10 ปีในห้องกัก ตม.สงขลา เป็นผู้ติดเชื้อ ผู้ประสานงาน MWG ระบุว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยเคยรับปากกับประชาคมโลกว่าจะไม่กักเด็กในสถานที่กักของตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตามจากรายงานข่าววันนี้ ทำให้เห็นว่าในยังมีการกักเด็กในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งไม่เหมาะสมทั้งในด้านสิทธิ และด้านสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐต้องทบทวนจริงจัง และต้องออกมาตรการไม่ให้เด็กอยู่ในห้องกัก และอาจต้องตรวจสอบห้องกักตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่งทั่วประเทศว่ายังมีเด็กอยู่ในห้องกักหรือไม่

ทั้งนี้มีประชากร 3 กลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ หนึ่ง ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สอง ผู้ป่วยและคนตั้งครรภ์ และสามกลุ่มเด็ก

เสนอกระจายผู้ต้องกักไปสถานที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงติดโควิด-19

อดิศรกล่าวด้วยว่า มาตรการกักตัวผู้ต้องกักในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาด อาจไม่ใช่ทางออกที่ดี เนื่องจากผู้ต้องกักมีสุขภาพและสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมและน่าห่วง นอกจากนี้ยังมีภาวะความเครียดของคนในห้องกัก เนื่องจากการกักอยู่ใกล้กับพื้นที่ๆ มีคนติดเชื้อ ก็อาจทำให้เครียดว่าจะติดเชื้อหรือไม่

"ทั้งนี้อยากให้ทบทวนนโยบายว่าการกักในห้องกัก ตม. จำเป็นหรือไม่ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหา แต่เป็นผู้ที่ได้รับโทษในคดีคนเข้าเมืองแล้วและอยู่ระหว่างรอการส่งกลับ แต่ยังส่งกลับไม่ได้ เพราะด่านปิด หรือไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ทำให้ส่งกลับไม่ได้ การกักตัวในสถานการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นทันที"

โดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. มีอำนาจหน้าที่ ที่จะทำให้ห้องกักมีความผ่อนคลาย หรือปลอดภัยมากกว่านี้

อดิศรกล่าวต่อว่า ข้อเสนอคือต้องหามาตรการดูแลผู้ต้องกักที่เหลือที่ยังไม่ป่วย สภาพการอยู่ร่วมกันที่แออัด อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือหาทางเลือกใหม่ ตั้งแต่การกระจายผู้ต้องกัก ไปอยู่ในสถานที่ๆ กว้างขวางกว่านี้ หรือใช้มาตรการอื่น เช่น ประกันตัวชั่วคราวแล้วหาองค์กรมาดูแลเช่น องค์กรทางศาสนา องค์กรที่ดูแลเด็กและสตรี หรือมาตรการที่รัฐเคยใช้ก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีผู้ต้องกักในพื้นที่หนาแน่น คือกระจายไปอยู่ในพื้นที่ของตำรวจตระเวนชายแดน หรือสถานีตำรวจภูธร ฯลฯ