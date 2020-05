กลุ่ม นศ.ปาตานีชูแคมเปญเปิดสภาช่วยประชาชน ชี้รัฐแก้ปัญหาไม่ถูกจุด

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี เปิดแคมเปญชวนติดแฮชแท็ก ‘ผลักดันเปิดสภาแก้ปัญหาประชาชน’ ชี้รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ต้องเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

6 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ The Federation of Patani Students and Youth - PerMAS หรือ สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี โพสต์ข้อความเชิญชวนติดแฮชแท็ก ‘ผลักดันเปิดสภาแก้ปัญหาประชาชน’ ทางกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวเห็นควรว่าต้องเปิดสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ และรัฐบาลต้องให้ความสำคัญเรื่องมนุษยธรรม, เรื่องปากท้อง, การให้การเยียวยา, และการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งประเทศ โดยโพสต์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

PerMASเชิญชวนแคมเปญ&แฮชแท็ค. " ผลักดันเปิดประชุมสภาแก้ปัญหาประชาชน " สถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่นี้ที่ทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนักคือ Covid-19 ในสภาวะวิกฤตCovid-19แพร่ระบาดทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของรายได้ที่ขาดไป รายจ่ายเพิ่มขึ้นและบางคนต้องตกงานหรือบริษัทเลิกจ้าง อีกทั้งเรื่องสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,เรื่องปากท้อง,เรื่องสวัสดิการที่ควรจะได้รับและเยียวยาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งทางรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศหละหลวมไม่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่และการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดมิหน่ำซ้ำยังอุปถัมภ์นายทุนโดยให้การช่วยเหลือทั้งๆที่ประชาชนถูกมองข้ามอย่างไร้การช่วยเหลือและไร้ศักดิ์ศรี PerMAS จึงเห็นควรอย่างยิ่งต่อการพลักดันให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อวิกฤติการณ์ครั้งนี้ และจำเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลให้ ความสำคัญเรื่องมนุษยธรรม,เรื่องปากท้อง,การให้การเยียวยา,และการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งประเทศ --------------------------------------- ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี ( PerMAS ) เป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสันติภาพปาตานี จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วทุกสารทิศในการแสดงออกร่วมกันผ่านการรณรงค์ผลักดันให้มีการเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยวิสามัญ)เพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยการแอคชั่นดาวกระจายด้วยการเขียนบนป้ายกระดาษหรืออื่นๆพร้อมติดแฮชแท็ค #ผลักดันเปิดสภาแก้ปัญหาประชาชน. ลงสู่โซเชียลและสาธารณะ #ผลักดันเปิดสภาแก้ปัญหาประชาชน #Satu_Patani #PerMAS

ที่มาภาพ: The Federation of Patani Students and Youth - PerMAS

