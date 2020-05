รายงานฟรีดอมเฮาส์เตือน ประเทศแถบเอเชียกลาง ยุโรปกลางกำลังเผชิญภาวะวิกฤตผู้นำอำนาจนิยมที่ทำลายสถาบันประชาธิปไตย อ้างใช้สถานการณ์ฉุกเฉินออกกฎหมายลิดรอนสิทธิพลเมือง ขณะเดียวกันก็เตือนว่าอิทธิพลรัสเซียและจีนกำลังใช้โอกาสเดียวกันบ่อนทำลายประชาธิปไตยและฉวยโอกาสหาผลประโยชน์

8 พ.ค. 2563 องค์กรฟรีดอมเฮาส์เปิดเผยในรายงานเมื่อ 6 พ.ค. ที่ผ่านมาว่าประเทศฮังการีไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอีกต่อไปถึงแม้จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างวิคเตอร์ ออร์บาน แต่ก็เป็นรัฐบาลที่มีลักษณะอำนาจนิยมที่พยายามยึดกุมอำนาจตัวเองเอาไว้ นอกจากประเทศฮังการีแล้วประเทศใกล้เคียงอย่างโปแลนด์ก็กำลังเสี่ยงที่จะนำไปสู่หนทางแบบเดียวกัน

รายงานของฟรีดอมเฮาส์ที่ชื่อ "เนชันอินทรานซิทส์" เกิดขึ้นจากการสำรวจประเทศ 29 ประเทศในแถบยุโรปกลางและเอเชียกลาง ผู้เขียนรายงานสรุปผลว่าในพื้นที่แถบดังกล่าวเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่าทุกช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่มีการทำสำรวจในปี 2538 โดยระบุอีกว่าประชาธิปไตยในประเทศแถบคาบสมุทรบอลข่านกำลังถูกกัดกร่อนทำลายโดยอิทธิพลจากจีนและรัสเซียโดยที่ประเทศในสหภาพยุโรปไม่ได้ทำอะไรเพื่อหยุดยั้งสิ่งเหล่านี้เลย

การที่รัฐบาลออร์บานในฮังการีประกาศใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน เปิดทางให้รัฐบาลใช้อาณัติปกครองได้อย่างไม่มีข้อจำกัด พวกเขาอ้างเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งรายงานมองว่าเป็นการเผยให้เห็นความไม่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และหนึ่งในสิ่งที่ฮังการีทำในช่วงที่อ้างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือการฉวยโอกาสออกกฎหมายล้าหลังอย่างกฎหมายทำลายสิทธิของคนข้ามเพศ

อีกประเทศหนึ่งที่รายงานนี้ระบุถึงคือโปแลนด์ ที่มีความล้าหลังเกิดขึ้นจากพรรครัฐบาลเช่นกัน อย่างกรณีการพยายามอ้างใช้ช่วงเวลาฉุกเฉินของโควิด-19 ในการออกกฎหมายห้ามทำแท้งและกฎหมายห้ามการสอนเพศศึกษา

โดยที่ในรายงานระบุอีกว่าทั้งสองประเทศนี้ไม่ต้องเผชิญกับการลงโทษใดๆ เลยจากการที่พวกเขาทำลายหลักนิติธรรมในประเทศตัวเอง พรรครัฐบาลของฮังการียังคงเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองกระแสหลักในสภายุโรป และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ก็ล้มเหลวในการที่จะยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้

หลายชั่วโมงหลังจากที่รายงานของฟรีดอมเฮาส์ออกมา รัฐบาลทรัมป์ก็ยังคงโทรศัพท์หาออร์บานพูดถึงเรื่องการกลับมาเปิดประเทศอย่างปลอดภัย และประเด็นในภูมิภาคที่สำคัญสำหรับทั้งสองฝ่ายอย่างเรื่องพรมแดน ความมั่นคงทางโทรคมนาคม และการกระจายห่วงโซ่อุปทาน

อีกภูมิภาคหนึ่งที่ฟรีดอมเฮาส์แสดงความกังวลคือคาบสมุทรบอลข่านผู้นำประเทศเซอร์เบีย กับมอนเตเนโกร มีลักษณะแบบ "สตรองแมน" ที่ในความหมายทางรัฐศาสตร์แล้วหมายถึงภาวะผู้นำแบบนิยมการใช้อำนาจบาตรใหญ่ของกลุ่มตัวเองและมีโอกาสสูงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือก่อสงครามกลางเมือง ในรายงานระบุว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2546 ที่ทั้งสองประเทศนี้ถูกระบุว่าไม่เป็นประชาธิปไตย

ฟรีดอมเฮาส์ระบุว่าอิทธิพลจากประเทศอย่างรัสเซียและจีนก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำลายเสถียรภาพของประเทศเหล่านี้ พวกเขามองว่ารัฐบาลสีจิ้นผิงของจีนอาจจะไม่ได้แพร่กระจายโมเดลแบบพรรคการเมืองเดียวของตัวเองก็จริง แต่พวกเขาก็แผ่ขยายอิทธิพลโดยการฉวยโอกาสต่อความอ่อนแอของประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้น และฝังตัวเองเข้าไปกับโครงสร้างการเมืองและโครงสร้างเศรษฐกิจที่เสื่อมทราม

