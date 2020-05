ฟินแลนด์ทดลอง 'รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า' ผลคือชีวิตดี แถมคนสมัครงานเพิ่ม

ประเทศฟินแลนด์ทดลองระบบรายได้พื้นฐานถ้วนหน้า (universal basic income) เป็นเวลา 2 ปี พวกเขาสรุปผลการทดลองได้ว่ารายได้ขั้นพื้นฐานนี้ช่วยส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านการเงินและด้านจิตใจของผู้คน รวมถึงทำให้เกิดอัตราการจ้างงานสูงขึ้นด้วย

ภาพจากวิดีโอนำเสนอผลวิจัย 'รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า' ของสถาบันประกันสังคมแห่งฟินแลนด์ (Kela) (ที่มา: YouTube/Kelakanava)

เว็บไซต์นิวไซเอนทิสต์รายงานเมื่อ 6 พ.ค. นี้ระบุว่า ประเทศฟินแลนด์นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง 'รายได้พื้นฐานถ้วนหน้า' (universal basic income) ทดสอบระหว่างปี 2559-2560 โดยรัฐบาลให้เงินกับคนว่างงาน 2,000 ราย จ่ายทุกเดือนรวม 25-58 งวด โดยไม่มีพันธะผูกมัดใดๆ ผลปรากฏว่าโครงการนี้ช่วยส่งเสริมให้พวกเขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการเงินและจิตใจ รวมถึงทำให้สามารถหางานทำได้ดีขึ้นด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการทดลองเหล่านี้จะได้เงิน 560 ยูโร (ราว 19,700 บาท) ต่อเดือน โดยที่มีการให้เงินแบบนี้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผู้คนเหล่านี้จะสามารถหางานทำได้หรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในเวลาต่อมาก็ตาม การวิจัยนี้กระทำกับชาวฟินแลนด์์ทั่วประเทศและผู้ที่เข้าร่วมจะไม่สามารถถอนตัวออกมาได้เพราะมีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย

มินนา ยิลิกคันโน จากสถาบันประกันสังคมแห่งฟินแลนด์แถลงเรื่องผลการวิจัยจากเฮลซิงกิผ่านระบบไลฟ์สดเมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา ในงานวิจัยนี้มีการเปรียบเทียบเรื่องการจ้างงานกับสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ได้รับรายได้ขั้นพื้นฐานกับกลุ่มตัวอย่างควบคุม 173,000 รายที่ได้รับสวัสดิการคนว่างงาน

จากผลสำรวจระหว่างช่วงเดือน พ.ย. 2560 ถึง ต.ค. 2561 พบว่ากลุ่มคนที่ได้รับเงินรายได้ขั้นพื้นฐานมีจำนวนวันทำงานโดยเฉลี่ย 78 วัน มากกว่าคนที่รับสวัสดิการการว่างงานจำนวน 6 วัน มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่ากลุ่มคนที่หางานทำได้เป็นครอบครัวที่มีเด็กและกลุ่มคนที่ไม่ได้พูดภาษาฟินแลนด์หรือสวีเดนเป็นภาษาแม่ โดยที่นักวิจัยยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเพราะสาเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้

ทั้งนี้ผลการวิจัยยังระบุอีกว่าเมื่อเทียบกับคนที่รับสวัสดิการว่างงานแล้วคนที่รับรายได้ขั้นพื้นฐานมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน ทางสุขภาพจิต ทางการรู้การคิด และมีความมั่นใจในอนาคตมากกว่าคนที่รับสวัสดิการคนว่างงาน

ยิลิกคันโน กล่าวว่ารายได้ขั้นพื้นฐานนี้จะสามารถขจัดความเครียดให้กับผู้คนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน เช่น ช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจหลังการระบาดหนักของ COVID-19 เพราะมันจะทำให้ผู้คนรู้สึกมีมั่นคงทางการเงินในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคงอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่พวกเขาไม่รู้ว่าจะสามารถหารายได้ใดๆ ได้หรือไม่

งานวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกว่าการให้รายได้ขั้นพื้นฐานนั้น ไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนอยากทำงานน้อยลงแต่อย่างใด

วิดีโอนำเสนอของสถาบันประกันสังคมแห่งฟินแลนด์ (Kela)

อย่างไรก็ตามบัญญัติสวัสดิการบางด้านของฟินแลนด์ที่รัฐบาลเคยเสนอไว้ในช่วงต้นปี 2561 ที่เรียกว่า "แอคทิเวชันโมเดล" ซึ่งเป็นกฎหมายทำให้มีการพิจารณาผู้ได้รับสวัสดิการว่างงานเข้มงวดขึ้น ก็อาจจะไปรบกวนผลการสำรวจในครั้งนี้ได้ เพราะเป็นไปได้ว่าอัตราการสมัครเข้าทำงานที่สูงขึ้นปัจจัยหนึ่งอาจจะมาจาก "แอคทิเวชันโมเดล" ด้วย

ผลการทดลองล่าสุดนี้ยังแตกต่างจากผลสำรวจเบื้องต้นในปี 2562 ตรงที่ผลสำรวจของปีที่แล้วระบุว่าไม่มีความแตกต่างใดๆ เลยในเรื่องจำนวนวันทำงานระหว่างผู้ที่ได้รับรายได้ขั้นพื้นฐานกับผู้ที่รับสวัสดิการว่างงานในช่วงปี 2560

