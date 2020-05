มาเก๊าสั่งแบนการจัดนิทรรศการ "เทียนอันเหมิน" เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี

สำนักงานกิจการเทศบาลมาเก๊าสั่งห้ามการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เคยมีการจัดงานนิทรรศการและการรำลึกมาได้ตลอด 20 ปี นักวิเคราะห์ชี้ การสั่งระงับถือเป็นการละเมิดกฎหมายของมาเก๊าเอง เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่บริหารองค์กร รวมถึงแสดงความกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการที่จีนแผ่นดินใหญ่พยายามขยายอิทธิพลเข้ามา

ภาพมาเก๊าในตอนกลางคืน (ที่มา:วิกิพีเดีย)

13 พ.ค. 63 สำนักงานกิจการเทศบาลมาเก๊าสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหห้จัดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับกรณีการสังหารหมู่ปี 2532 ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการสั่งกีดกันการจัดงานในครั้งนี้ จากเดิมที่จัดงานมาได้ตลอด 20 ปี

ผู้ที่จัดงานภาพถ่ายในครั้งนี้คือสหภาพพัฒนาการประชาธิปไตย (Democratic Development Union) พวกเขาสามารถจัดงานได้มาตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมาจนกระทั่งปีนี้ ซึ่งเดิมทีในช่วงต้นปีที่ผ่านมาพวกเขาได้รับอนุญาตให้จัดงานแต่ในเวลาต่อมาเมื่อช่วงราวสัปดาห์ที่แล้ว สมาชิกสภานิติบัญญัติของมาเก๊า เอ็งก๊กจง ผู้จัดงานกล่าวว่าการถอนสิทธิในการจัดงานครั้งนี้ "มีแรงจูงใจทางการเมือง" และเป็นการโจมตีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ประธานสำนักงานกิจการเทศบาลมาเก๊า โฮเซ ทาวาเรส อ้างถึงสาเหตุที่มีการยกเลิกการจัดงานว่า พวกเขาต้องการให้มีการใช้พื้นที่ของพวกเขา "ให้เข้ากับอำนาจหน้าที่และสมรรถนะ" ของพื้นที่การจัดงาน โดยที่องค์กรสำนักงานกิจการมาเก๊านั้นเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรียนรู้ของพลเมืองและ "ส่งเสริมความปรองดองกับการอยู่ร่วมกัน" ระหว่างเขตปกครองพิเศษที่ขึ้นกับจีน

ตามปกติแล้วนิทรรศการเทียนอันเหมินจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มิ.ย. ของทุกปีที่จัตุรัสเซนาโดและมักจะมีคนเข้าร่วมหลายร้อยคน และมักจะมีพิธีการจุดเทียนรำลึกด้วย ในขณะที่ในฮ่องกงก็มีพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันโดยมักจะมีคนเข้าร่วมถึงหลายแสนคน

เหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2532 ทางการจีนนำกองกำลังเข้าปราบปรามการชุมนุมของประชาชนนำโดยนักศึกษาทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหลายร้อยหลายพันคน

มีผู้เขียนบทความในสื่อฮ่องกงฟรีเพรสแสดงความกังวลว่าการระงับการจัดงานในครั้งนี้อาจจะเป็นการที่จีนแผ่นดินใหญ่พยายามแผ่ขยายอิทธิพลจนทำให้เกิดการเซนเซอร์ขึ้นในมาเก๊า จอร์จ เมเนเซส ผู้เขียนบทความนี้มองว่าการตัดสินใจระงับการจัดแสดงนี้เป็นคำสั่งที่ขัดต่อกฎหมายเสียเอง เพราะอำนาจหน้าที่ของสำนักงานกิจการเทศบาลมาเก๊านั้นคือ "การส่งเสริมการเรียนรู้ของพลเมือง" และ "ให้อนุญาตการจัดงานแสดงหรืองานกิจกรรมต่างๆ"

ทั้งนี้เมเนเซสยังชี้ให้เห็นอีกว่าตามกฎหมายมาเก๊าแล้วสำนักงานบริหารที่ทำหน้าที่ให้อนุญาตนี้ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนการตัดสินใจนี้หลังจากที่ให้อนุญาตไปแล้ว อีกประการหนึ่งคือการสั่งห้ามการจัดงานถือเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ระบุไว้ในกฎหมายพื้นฐานของมาเก๊าด้วย

