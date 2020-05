สื่อฮ่องกงถูกบีบให้ขอโทษ หลังพิธีกรแต่งชุด ตร. โผล่จากถังขยะล้อเลียนการทำงาน

สถานีวิทยุโทรทัศน์ฮ่องกง RTHK ถูกบีบให้ขอโทษต่อตำรวจและระงับการเผยแพร่รายการ หลังองค์กรการกำกับควบคุมสื่อตัดสินว่าตอนหนึ่งของรายการเชิงเสียดสีที่เสนอนักแสดงเป็นตำรวจสวมถุงขยะออกมาล้อเลียนการทำงานของตำรวจ สหภาพคนทำงานสื่อ RTHK โต้ คำตัดสินไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง ด้านนักการเมืองฝั่งรัฐจวก สถานีสาธารณะทำเช่นนี้ถือว่าไม่เหมาะสม

ภาพนิ่งของบันทึกเทปของ RTHK ที่ถูกร้องเรียน (ที่มา: RTHK via Youtube/

BeWater HKP)

20 พ.ค. 2563 รายการ "เฮดไลน์เนอร์" ซึ่งเป็นรายการเชิงเสียดสีทางการเมืองของช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ฮ่องกงหรือ RTHK ทำการล้อเลียนตำรวจว่ากักตุนและใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคอย่างสิ้นเปลือง ทำให้หน่วยงานด้านการกำกับดูแลสื่อบีบให้พวกเขาต้องขอโทษรวมถึงสั่งระงับการออกอากาศหลังจากที่รายการจบซีซั่นนี้ในวันที่ 19 มิ.ย. ที่จะถึงนี้

เทปที่ทำให้ RTHK ถูกลงดาบคือเทปที่ออกอากาศในวันที่ 14 ก.พ. มีการล้อเลียนเสียดสีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการให้นักแสดงผูกถุงขยะไว้ที่คอและที่มือและโผล่ขึ้นมาจากถังขยะ หลังจากนั้น อธิบดีกรมตำรวจของฮ่องกง คริส ถัง ปิงเคียง ก็ประกาศว่าจะมีการดำเนินการต่อรายการนี้ ทางการระบุว่ามีจำนวนคำร้องต่อเทปดังกล่าวเข้ามาถึง 3,300 คำร้อง

เทปดังกล่าวยังนำเสนอในทำนองเสียดสีเรื่องที่กำลังตำรวจทำการกักตุนเครื่องมือป้องกันทางการแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ปล่อยให้หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ และคนทำงานสาธารณสุขไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลสื่ออ้างว่ารายการไม่มีหลักฐานกล่าวหาในเรื่องนี้

เมื่อ 19 พ.ค. องค์กรกำกับดูแลด้านการสื่อสารมวลชนเตือนสื่อ RTHK ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และสำนักงานด้านการพัฒนาทางการค้าและเศรษฐกิจซึ่งดูแลสื่อก็เรียกร้องให้สถานีดำเนินการทางวินัยกับพนักงานที่ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ นอกจากนี้ยังสั่งให้มีการตรวจสอบพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบกับการผลิตรายการและระบบบรรณาธิการของสื่อแห่งนี้ด้วย

โฆษกของ RTHK แถลงว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างจริงจังและจะพิจารณาคำตัดสินอย่างถี่ถ้วนเพื่อเป็นตัวอย่างในการผลิตรายการในอนาคต รวมถึงขอโทษที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รู้สึกถูกหมิ่น

ผู้อำนวยการของ RTHK โต้แย้งข้อกล่าวหาต่อรายการเฮดไลน์เนอร์ว่า รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการจำพวกข่าว แต่เป็นการแสดงตลกเสียดสีที่เน้นเล่นกับกระแสที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคม แต่ฝ่ายหน่วยงานกำกับดูแลสื่อก็อ้างว่าถึงแม้พวกเขาจะยอมรับว่ารายการเป็นการเสียดสีทางการเมืองแต่ก็ถือเป็นการ"หมิ่นหยามตำรวจทั้งหมด"

แกลดิส ชิว ซินหยัน ประธานสหภาพของ RTHK ที่ระบุว่าคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลสื่อนั้นไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง คำตัดสินเหล่านี้มาจากการตีความเนื้อหาของพวกเขาด้วยมุมมองที่มีอคติ เธอบอกอีกว่ารายการเฮดไลน์เนอร์จะไม่ยอมถูกยกเลิกและจะต้องกลับมาให้ได้หลังการพิจารณา

เซาธ์ไชนามอร์นิงโพสต์ระบุว่า สื่อ RTHK ถูกเพ่งเล็งเล่นงานจากรัฐบาลและตำรวจหลังจากที่พวกเขานำเสนอเรื่องการประท้วงของชาวฮ่องกงที่ดำเนินมาเป็นเวลานานตั้งแต่กลางปี 2562 จนถึงตอนนี้ โดยนักวิจารณ์อ้างว่า RTHK รายงานโดยเข้าข้างฝ่ายผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล

นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย คลอเดีย โม ม่านจิ่ง กล่าววิจารณ์สถานีที่ยอมจำนนต่อการกดดันทางการเมืองโดยการขอโทษและวิจารณ์ท่าทีของรัฐบาลว่าเป็นการโจมตีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขณะที่นักการเมืองฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลกล่าวยอมรับคำขอโทษของ RTHK

ด้านนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล หลึงชิชึง พึงพอใจกับการที่ RTHK ออกมาขอโทษ โดยระบุว่าการที่สถานีโทรทัศน์สาธารณะเผยแพร่รายการที่มีอคตินั้นถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออกเลย การทำรายการที่มีเนื้อหาเสียดสีสามารถทำได้ ตราบใดที่มันอิงอยู่บนข้อเท็จจริง

เรียบเรียงจาก

Hong Kong public broadcaster apologises to police over satirical show after watchdog rules episode insulted the force, South China Morning Post, May 19, 2020