ม.มหิดล ร่วมวิจัยค้นพบเชื้อไวรัส Covid-19 สายตระกูลไทย

26 พ.ค. 2563 งานสื่ อสารองค์กรกองบริหารงานทั่วไป สำ นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ บดี ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยในไทย และต่างประเทศ ถอดรหัสทางจี โนมมาศึกษาพันธุกรรมการแพร่ กระจายตัวของเชื้อไวรัส Covid- 19 ในนาม กลุ่ม COVID-19 Network Investigations Alliance หรือ ทีมสืบสวนจีโนม CONI โดยมีหลักวิธีการทำงาน คือ การแยก และเพิ่มปริมาณสายจี โนมของไวรัสออกมาเป็นชิ้นเล็กๆ และนำมาถอดรหัสแยกกัน แล้วใช้ supercomputer มาประกอบกันเป็ นจีโนม และหาความสัมพันธ์ ของไวรัสในไทย กับสายพันธุ์ต่ างๆ จากทั่วโลก รวมทั้งใช้สืบต้ นตอการแพร่กระจายเชื้อเมื่อได้ รับการติดต่อมา

ก่อนหน้านี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรรถ ชูขจร จาก คณะเวชศาสต ร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นั กวิจัยในทีมสืบสวนจีโนม CONI ได้ แสดงข้อคิดเห็นในวารสารชั้ นนำของโลก Proceedings of the National Academy of Sciences หรือ PNAS ว่ าวงการแพทย์ควรระมัดระวังการใช้ วิธีแบ่งเชื้อโควิดแบบ A-B-C ที่ มักได้รับการกล่าวถึงในสื่อต่ างๆ และเน้นถึงความสำคั ญของการใช้วิธีมาตรฐานที่ได้รั บการยอมรับจากทั่วโลกมาติ ดตามการแพร่กระจายของไวรัส

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์วสั นต์ จันทราทิตย์ จากคณะแพทยศาสต ร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธนรรถ รายงานการค้นพบเชื้อไวรัส Covid-19 สายตระกูลไทย ชื่อ A/ Thai-1 ในฐานข้อมูล medRxiv ซึ่ งเชื้อนี้น่าจะมีวิวัฒนาการเปลี่ ยนแปลงในไทยตั้งแต่ช่ วงประมาณเดือนม.ค. ปี 2563 แล ะค่อยๆ ปรับตัวแพร่กระจายในไทย โดยเชื้อสายตระกูลนี้มีการเปลี่ ยนแปลงโปรตีน Spike ที่ใช้ก่ อโรคและมีเชื้อไวรัสที่สูญเสี ยโปรตีน ORF7a ที่น่าจะมีหน้าที่ ใช้ต่อสู้กับระบบป้องกันไวรั สของมนุษย์ โดยทางทีมสืบสวนจี โนม CONI เน้นว่าข้อมูลสายตระกู ลจีโนมไวรัสในปัจจุบันมีเพื่ อการสืบสวนโรคเท่านั้น ความแตกต่ างในการก่อโรคของเชื้อสายตระกู ลต่างๆ ต้องมาจากข้อมู ลการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็ นหลัก

ปัจจุบัน ทีมสืบสวนจีโนม CONI ไ ด้ใช้เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุ กรรมระดับจีโนมของเชื้อไวรัส Covid-19 มากกว่า 100 ตัวอย่างโ ดยพัฒนาวิธีถอดรหัสไวรัสจากผู้ ป่วยที่ใช้เวลาเพียง 4 วัน และทำ งานแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีที มมาวิเคราะห์ผลแบบ Big Data ด้วยระบบ Supercomputer ที่ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC) มาสืบสวนโรคทำให้ได้ ทราบที่มาของไวรัส และรู้ว่ าควรติดตามกำจัดอย่างไร โดยตั้ งเป้าหมาย คือ ส่งเสริมการใช้ข้ อมูลจีโนมมากำจัดโรค Covid-19

ล่าสุดทีมสืบสวนจีโนม CONI ได้ จัดทำวีดิทัศน์เพื่อให้ข้อมูลกั บบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเกี่ยวกับเรื่ องการระบาดของเชื้อไวรัส Covid- 19 โดยเน้นไปที่การนำข้อมู ลทางวิทยาศาสตร์ที่ทางทีมค้ นพบมาอธิบาย เพื่อความเข้าใจที่ ถูกต้อง และลดความตื่ นตระหนกจากการตีความผลที่ไม่ถู กต้อง ด้วยการสื่อสารที่ทำอย่ างต่อเนื่อง

“วิกฤต Covid-19 คงจะอยู่กั บเราไปอีกสักระยะ งานที่ ออกมาเป็นผลของความร่วมมือระหว่ างบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข นักวิจัย และเจ้ าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านการสื่ อสารกับประชาชน โดยเรายังคงต้ องผลักดัน และประคองความร่วมมื อระหว่างหน่วยงานไว้ เพราะไม่มี ทางเลยที่เราจะสู้กับ Covid-19 โดยไม่ร่วมมือกัน” ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ธนรรถ ก ล่าวทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดความคืบหน้ าของทีมสืบสวนจีโนม CONI ได้จาก https://coni.team/