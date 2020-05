ประท้วงหนักมินนิแอโปลิส สหรัฐฯ ปมคนดำตายจาก ตร. กดคอจนหายใจไม่ออก

อธิบดีตำรวจประจำเมืองมินนีแอโพลิส สหรัฐฯ ยอมขอโทษต่อการเสียชีวิตของจอร์จ ฟลอยด์ คนดำที่เสียชีวิตจากตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุ หลังจากมีผู้คนไม่พอใจในเรื่องนี้จนออกมาประท้วงประเด็นการเลือกปฏิบัติจำนวนมาก มีการทำลายข้าวของ อาคารร้านค้า และจุดไฟเผาทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงโรงพัก เจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยกระสุนยางและแก๊สน้ำตา

ภาพการชุมนุมในมินนิแอโปลิส (ที่มา: Facebook/ Premeira Linha)

29 พ.ค. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (25 พ.ค.) จอร์จ ฟลอยด์ คนดำอเมริกันที่เคยทำงานเป็นยามร้านอาหารเสียชีวิตจากปฏิบัติการเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนดำเสียชีวิตจากปฏิบัติการเช่นนี้ ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่พอใจและพากันประท้วงและมีเหตุการณ์ทำลายข้าวของ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง

สาเหตุของการชุมนุมครั้งนี้ปะทุจากการจับกุมฟลอยด์กำลังอยู่ในรถจากข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ธนบัตรปลอม เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวเขาออกจากรถที่เขานั่งอยู่ จับกดลงกับพื้นแล้วนั่งคุกเข่าทับที่คอเป็นเวลาหลายนาทีในขณะที่ฟลอยด์ที่ถูกใส่กุญแจมืออยู่ร้องแสดงความเจ็บปวด ร้องขอชีวิตและบอกว่าเขาหายใจไม่ออก ถึงแม้ตำรวจจะอ้างว่าฟลอยด์พยายามขัดขืนการจับกุม แต่ภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิดและพยานผู้เห็นเหตุการณ์กลับบ่งชี้ให้เห็นว่าฟลอยด์ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใด

ทางครอบครัวของฟลอยด์ประกาศเมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ผ่านมาว่าจะฟ้องร้องเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุมฟลอยด์จนทำให้เขาเสียชีวิต ซึ่งนายกเทศมนตรีมินนีแอโปลิส จาคอบ เฟรย์ ก็เรียกร้องให้มีการเอาผิดทางอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้เช่นกัน อย่างไรก็ตามเฟรย์ยังได้แถลงขอให้ผู้ชุมนุมที่กำลังโกรธแค้นชุมนุมอย่างสงบ

ผู้ชุมนุมกับรถตำรวจ (ที่มา: Facebook/ Premeira Linha)

ในคืนวันที่ 27 พ.ค. ซึ่งเป็นคืนที่สองของการประท้วงก็เริ่มมีลักษณะของการลุกฮือแสดงความไม่พอใจ มีการทำลายข้าวของและเผาอาคาร โดยที่มีฝ่ายสนับสนุนผู้ประท้วงบางส่วนระบุในทวิตเตอร์ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมาจุดไฟเผาซึ่งยังไม่มีการยืนยันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ขณะที่อธิบดีตำรวจบอกว่าในการประท้วงวันที่ 26 พ.ค. นั้น โดยส่วนใหญ่เป็นอย่างสงบ จนกระทั่งมีกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวมินนิแอโปลิสเข้ามาสร้างความเสียหาย โดยสื่อโพลิติโกรายงานด้วยว่ามีการเผาสถานีตำรวจในเมืองแล้วด้วย

ผูุ้ชุมนุมนั่งอยู่หน้าตำรวจที่มีอาวุธควบคุมฝูงชน (ที่มา: Facebook/ Premeira Linha)

พี่ชายของฟลอยด์กล่าวว่าเขาต้องการให้ผู้ประท้วงชุมนุมอย่างสันติ แต่ก็เข้าใจว่าผู้คนเจ็บปวด เจ็บแค้นและเหนื่อยกับการที่ต้องเห็นคนดำเสียชีวิต เขายังเรียกร้องให้มีการจับกุมเจ้าหน้าที่โดยทันทีและดำเนินการให้รับผิดชอบกับการกระทำทุกอย่างเพราะผู้คนเหล่านี้ต้องการความยุติธรรมโดยทันที

นักกิจกรรม เลสลี เรดมอนด์ ประธานประจำสาขามินนิแอโปลิสจองสมาคมเพื่อพัฒนาการของกลุ่มคนผิวสีแห่งสหรัฐฯ (NAACP) กล่าวว่า "สิ่งที่พวกเขาเห็น (การกระทำรุนแรงของตำรวจ) คือการผูกคอรุมสังหารคนดำโดยไม่มีเชือก" เรดมอนด์กล่าวอีกว่าเขาไม่อยากเห็นคนผิวสีต้องเสียชีวิตอีกต่อไปแล้วและต้องการให้มีการดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง

