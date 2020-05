ชาวเน็ตฟ้อง 'ยูทูบ' ลบคอมเมนต์ด่า รบ.จีน โฆษกแจง ระบบอัตโนมัติ "ผิดพลาด"

ยูทูบ เว็บไซต์วิดีโอออนไลน์ชื่อดังแถลง หลังคอมเมนท์ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนและเครือข่ายรับจ้างโพสต์ให้รัฐบาลโดนลบ ชี้ เกิดจากซอฟต์แวร์ผิดพลาด เนื่องจากช่วงโควิด-19 ลดการใช้งานมนุษย์ มาใช้ระบบคัดกรองแบบอัตโนมัติแทน

โลโกยูทูบ (ที่มา:Pixabay)

29 พ.ค. 2563 มีผู้ใช้งานร้องเรียนต่อกูเกิลที่เป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ยูทูบ แพลตฟอร์มเผยแพร่วิดีโอชื่อดังว่ามีความคิดเห็น (คอมเมนท์) ที่วิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกลบทิ้งเร็วมาก ทำให้ทางยูทูบชี้แจงเมื่อ 26 พ.ค. ที่ผ่านมาว่า "เรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะความผิดพลาดของระบบการบังคับใช้กฎและพวกเราก็กำลังสืบสวนในเรื่องนี้" โฆษกของยูทูบยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่อย่างใด

การร้องเรียนเกิดขึ้นเมื่อคนที่โพสต์ความคิดเห็นบางส่วนเป็นภาษาจีนว่า "พวกโจรคอมมิวนิสต์" และ "พวกรับจ้างโพสต์ 0.5 หยวน" ซึ่งเป็นคำด่าพรรครัฐบาลจีนและกลุ่มคนที่รับจ้างโพสต์ให้รัฐบาลจีนโพสต์ละ 0.5 หยวน ถูกลบออกภายในไม่กี่วินาที

นโยบายของยูทูบระบุว่าพวกเขาจะลบคอมเมนต์ที่ละเมิดกฎแนวทางชุมชนต่างๆ เช่นความคิดเห็นที่เข้าข่ายสแปม ปลุกปั่นความเกลียดชัง หรือความคิดเห็นในเชิงคุกคามรังควาญ

โดยทั่วไป ยูทูบมักใช้มนุษย์ในการเป็นผู้ดูแลคอยตรวจสอบความคิดเห็นเหล่านี้ และบางครั้งก็เป็นคนทำงานแบบรับจ้างเหมาช่วง แต่ในช่วงที่เกิดการระบาดโควิด-19 คนทำงานบางส่วนไม่สามารถเข้าสำนักงานได้จึงทำให้ต้องใช้ระบบคัดกรองความคิดเห็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น บริษัทกูเกิลที่บริหารยูทูบประกาศในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาว่าการให้บริการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอาจจะทำได้ช้าลงและมีการดูแลจัดการเนื้อหาน้อยลงด้วย

กูเกิลเคยถอนโปรแกรมค้นหาทางอินเทอร์เน็ต หรือเสิร์ชเอนจินออกจากจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อปี 2553 โดยอ้างเรื่องความกังวลด้านความปลอดภัยและการเซ็นเซอร์ แต่ต่อมาก็มีโครงการที่จะสร้างเสิร์ชเอนจินให้กับรัฐบาลจีนที่ชื่อดรากอนฟลาย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะผ่านการเซ็นเซอร์จากรัฐบาลก่อน แต่ก็พับโครงการไปในปี 2562 เนื่องจากลูกจ้างและนักการเมืองสหรัฐฯ ทำการประท้วง

ถึงแม้ว่ากูเกิลจะไม่ได้มีฐานปฏิบัติการในจีน แต่รัฐบาลจีนก็มีคำร้องขอให้กูเกิลพิจารณาวิดีโอบางส่วนที่นำเสนออยู่ภายนอกเขตพรมแดนจีน รายงานความโปร่งใสของกูเกิลระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 รัฐบาลจีนเสนอคำร้อง 127 กรณี ขอให้มีการพิจารณาเนื้อหาวิดีโอของยูทูบรวม 1,601 ลิงค์ ซึ่งเป็นเหตุให้มีช่องวิดีโอสองแห่งถูกสั่งยุติการดำเนินการจากเว็บไซต์

เรียบเรียงจาก

YouTube deletes comments critical of China's communist party, blames software flaw, The Straits Times, May 27, 2020