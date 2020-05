ออกสาวไม่ใช่อาชญากรรม | หมายเหตุประเพทไทย EP.316

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และชานันท์ ยอดหงษ์ ชวนรื้อถอนอคติ "ออกสาวเท่ากับประหาร" โดยเล่าถึง "การลดทอน/ถอนความเป็นหญิงจากสังคมเกย์" ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970-1980 ทั้งที่ทศวรรษก่อนหน้านี้ชื่นชมเกย์ออกสาวสไตล์ drag/camp แม้แต่ผู้ประท้วงแถวหน้าในการลุกฮือ Stonewall Riot ปี 1969 ก็เป็นเกย์แต่ง drag queen ยุคที่ลดทอนความเป็นหญิงจากสังคมเกย์นี้เองจึงถูกเรียกว่า "Butch's shift"

และหลังจากนั้นสื่อบันเทิงรวมไปถึงภาพยนตร์ก็นิยมนำเสนอภาพเกย์แบบชายกำยำ และกลายเป็นต้นแบบภาพลักษณ์เกย์ในยุคต่อๆ มา การจัดลำดับเกย์รับ เกย์ออกสาวให้เป็นคนชายขอบจึงกลายเป็น "Internalized homophobia" หรือการสร้างความรังเกียจเหยียดคนรักเพศเดียวกันโดยสังคมเกย์เสียเอง

อ่านบทความประกอบ Kittiwut Jod Taywaditep (2002) Marginalization Among the Marginalized: Gay Men’s Anti-Effeminacy Attitudes, Journal of Homosexuality (2002), 42:1

