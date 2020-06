The Platform: ความหิวโหยและหายนะ

ถ้าตอนนี้สุ้มเสียงของศิลปะฟังดูหน่อมแน้มแบบไม่รู้เหนือใต้คล้ายฌอน บูรณะหิรัญ ที่บรรยายความงามของโลกไร้มนุษย์และอิสรภาพของสัตว์ป่าในช่วงเวลา self-quarantine หรือฟังดู clueless อย่างมาดอนน่าในอ่างอาบน้ำแช่กลีบดอกกุหลาบที่พูดออกมาแบบไร้ปี่ไร้ขลุ่ยว่า “covid is a great equalizer” (โควิดคือตัวสร้างความเท่าเทียมที่เยี่ยมยอด) แต่ถ้าหลายสำเนียงของวิกฤตและการก่นด่าต่ออำนาจอันเรี่ยราดแต่ไร้ประสิทธิภาพของผู้นำกลบจริตจก้านของศิลปะ ไม่ใช่ช่วงเวลาสำคัญที่พิสูจน์กึ๋นของศิลปะผ่านการทบทวนอย่างจริงจังหรอกหรือ?

เป็นคำถามไปถึงศาสตร์ที่วนเวียนอยู่กับการทดลอง การหาทางเลือก และการสร้าง new preposition เพื่อสนทนากับ (หรือชวนไปให้ไกลเกินจาก) ความจำเป็นของปากท้องและเงื่อนไขของแต่ละยุคสมัย ศิลปะจึงต้องทวนแนวทางใหม่ของตัวเองท่ามกลางเสียงอื้ออึงอยู่เสมอๆ เพื่อคิดไปให้ไกลจากฉลากของวาทกรรมและชุดคำทางการเมืองคงค้างเป็น ‘ฟองที่ลอยฟ่อง’[1] เพราะความหมายของงานสร้างสรรค์ (ถ้ายังจะมี) คือการสร้างชุดจินตนาการและภาษาใหม่ไว้ขับเคลื่อนคำถามทางการเมืองในเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มันต้องทำงานผ่านความละเอียดละออของความคิดต่อเครื่องมือ แบบปฏิบัติ และการรับรู้ของมนุษย์ นับรวมการเมืองของเรื่องเล่า การช่วงใช้อารมณ์ความรู้สึก และความซับซ้อนย้อนแย้งอะไรต่างๆ มากมาย กระทั่งคำถามต่อการเมืองภายใน ‘วงการ’ ศิลปะเอง

สิ่งที่สังคมไทยขาดแคลนไม่ใช่ศิลปะติดฉลากทางการเมือง แต่คือ ‘บทวิพากษ์การเมืองทางวัฒนธรรม’ ที่อยู่เลยพ้นดินแดนรั้วล้อมในโลกศิลปะสาขาใดสาขาหนึ่งเพื่อช่วยแคะว่าอะไรกันที่เกาะแน่นอยู่ตามนัยต่างๆ ของการรับรู้ที่มีผลต่อการสร้างความเห็นต่อโลก มันเรียกร้องความเข้าใจที่ไม่ใช่การทวนซ้ำทฤษฎีทางสังคมหรือการเมืองเพื่อมาห่อชิ้นงาน แต่คือ metabolism ของทุกอย่างที่กินเข้าไปจนกลายออกมาในร่างใหม่ จนถึงสิ่งที่ควรถามต่อว่าอะไรคือสุ้มเสียงของ ‘การวิพากษ์’ ในงานศิลปะกันแน่? ตอนนี้หน้าตามันเป็นยังไง และอยู่ตรงไหนกัน?

ขอเสนอความคิดและคำถามผ่านหนังสแปนิชในชื่อ The Platform ที่มี ‘The Hole’ หรือในชื่อที่ตั้งให้ว่า ‘โพรงสวาปาม’ โครงสร้างคอนกรีตซ้อนชั้นสูง ผนังปิดทึบสี่ด้าน เริ่มต้นบนสุดตรง ‘ชั้นศูนย์’ ที่เป็นฐานควบคุม แล้วไล่ระดับลงไปแต่ละชั้นที่ไม่มีอะไรไปมากกว่าเตียง อ่างล้างหน้า มีช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางเจาะทะลุเชื่อมทุกชั้นเพื่อให้แท่นวางอาหารวิ่งผ่านจากชั้นบนลงล่างตามเวลา และว่ากันว่ามีคนอยู่สามจำพวก: หนึ่ง คนที่อยู่ข้างบน สอง คนที่อยู่ชั้นล่าง และสุดท้าย คือไอ้พวกที่ร่วงหล่นหาย หรือได้ตายจากไปแล้ว

“มีแต่คนโง่เท่านั้นแหล่ะที่เลือกหนังสือ”

เมื่อแต่ละคน ‘เลือกอะไรก็ได้เพียงหนึ่งอย่าง’ กอเร็ง (Goreng) อาสาเข้าไปติดอยู่ในโพรงสวาปามนี้กลับเลือกหนังสือ ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า (Don Quixote de la Mancha) เพียงเพื่อจะพบว่า “มีแต่คนโง่เท่านั้นแหล่ะที่เลือกหนังสือ” อย่างที่ตรีมากาซี (Trimagasi) เพื่อนร่วมชั้นผู้เลือกมีดซามุไรพลุส (Samurai Plus) บอกไว้ จริงว่ามันไม่ช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยหรือบรรเทาความหิวโหยทางกายเลย แต่ในอีกด้าน ดอนกิโฆเต้ ที่เป็น self-parody ในตัวของมันอยู่แล้ว ยิ่งกลายเป็น self-parady ถึงขีดสุดจนตลบกลับมาหาคนอ่านในสถานการณ์แบบนี้ แล้วใครจะปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่แฝงอยู่ในการตัดสินใจ ‘ทำ’ อะไรบางอย่างของกอเร็งกับเพื่อนร่วมชั้นหลังจากนั้น:

“ไม่มีอะไรรบกวนจิตใจของผู้ยากไร้ได้เท่ากับความหิวโหยและความแร้นแค้น”

บทที่ 51 ใน ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า Don Quixote de la Mancha โดย มิเกล์ เด เซร์บันเตส

(Miguel de Cervantes Saavedra)

The Platform ไม่ได้เป็นหนัง Sci-Fi บนความหมายที่มันประเมินอนาคตอันอับเฉาของโลกในเวลาที่ไกลโพ้น ที่จริงแล้วโพรงสวาปามนี้ดูไร้เวลาต่างหาก ใครจะปฏิเสธว่าการติดอยู่ในช่วงการกักตัว หาอาหารใส่ท้องผ่าน Grab Bike, Line Man, Food Panda หรือระบบจัดส่งอื่นๆ ที่พวกเขาอาจกลายเป็นคนกลุ่มเดียวที่เรายังได้คุยต่อหน้าอยู่ แม้ยังโชคดีอยู่ว่าอาหารไม่ได้ส่งผ่านแท่นขนาดใหญ่ที่กินต่อกันเป็นทอดๆ จากบนลงล่าง แต่ในการกักกันนี้ก็ยังมีคนที่ไม่มีแม้แต่ความหรูหราของการ ‘เก็บตัว’ แล้วพื้นที่จำกัดและการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมมันต่างจากการติดอยู่ใน ‘โพรงสวาปาม’ แค่ไหนกัน? ตัดสลับกับตามข้อมูลรายวันเพื่อจะเห็นว่ากลุ่มคนที่ ‘ร่วงหล่น’ ไปนั่นเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน ถูกเสริมซ้ำความพิการด้วยเชื้อโรคในชื่อ ‘incurable ignorance’ ของรัฐบาลผ่านการใช้คำพูดราวกับคนไร้สติที่ฟ้องว่าย่ามใจอยู่กับการเสวยอำนาจเบ็ดเสร็จมานานเกินไป

“Obvio”—ก็เห็นอยู่ทนโท่

โพรงสวาปามมีชื่อเรียกทางการแบบเก๋ๆ ว่า ‘Vertical Self-Management Center’ ที่ฟังเหมือนเป็น euphemisim (การปั้นแต่งคำ) มากกว่า ระบบที่สนองความเย็นชาของการควบคุมกดขี่ถูกเฉไฉให้กลายเป็นเรื่องวินัยและการจัดการบริหาร และไม่ว่าใครจะเข้ามาอยู่ในโพรงด้วยความสมัครใจหรือถูกบังคับ สิ่งเดียวที่ต้องทำเหมือนกันคืออยู่รอดออกไปให้ได้

“เราต้องกินของเหลือจากไอ้พวกที่ข้างบน”

“ใครคือพวกข้างบน?”

“ก็ชัดอยู่ทนโท่ว่าคือคนบนชั้นที่ 47”

ความ absurd ของหนังอาจเริ่มตรงคำพูดติดปากของตรีมากาซี “Obvio” (Obvious) ที่ถูกใช้รับมือกับความจริงต่อหน้าที่ตัวเองเชื่อว่าเห็น ‘อยู่ทนโท่’ แต่การมองความจริงอย่างทื่อๆ พูดแต่สิ่งที่เห็นอยู่ตำตา ได้ทึกทักว่าทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นมา จนท้ายสุดก็กลายเป็นแค่ความเฉยชาทางความคิด ที่กลับมาหาตัวเอง:

“อย่าคุยกับไอ้พวกข้างล่าง”

“ทำไม?” “ก็เพราะพวกมันอยู่ข้างล่าง”

[…]

“พวกคนข้างบนก็จะไม่โต้ตอบกับแกหรอก”

“ทำไมอีกล่ะ?”

“ก็ชัดอยู่นี่ว่าเค้าเป็นพวกข้างบน”

ใช่, มันเป็นพวกข้างบนเพราะอยู่ข้างบน และมันเป็นพวกข้างล่างก็เพราะอยู่ข้างล่าง แต่อะไรกันที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ มันจะมีทางออกที่อยู่ร่วมกันได้ดีกว่านี้ยังไงบ้าง? และกระทั่งคำถามสำคัญกว่าคือเราสามารถสร้างระบบใหม่ที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร?​ ในแถลงการณ์ของประยุทธ์เมื่อวันที่ 17 เมษา ฟังดูว่างเปล่าเหมือนทุกๆ ครั้ง เป็นคำพูดที่ตกแต่งด้วยชุดคำแสดงอำนาจ เพื่อปิดปากประชาชนด้วยวาทศิลป์ไร้ความหมายอย่างคำจำพวก #เสียสละ #อดทน #ร่วมมือ #ประเทศชาติ ฯลฯ เป็นความรุนแรงผ่านการยัดเยียดฝันเปียกของผู้มีอำนาจในนาม ‘ความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียว’ ที่ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้บนความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดเวลาที่รัฐบาลประยุทธและเจ้าหน้าที่รัฐรับมือปัญหาต่างๆ และยิ่งชัดเจนขึ้นในช่วงวิกฤตไวรัสว่าชุดคำของรัฐบาลเต็มไปด้วยอคติทางชนชั้น การถือตนแบบเจ้านาย จนถึงวิธีคิดตกค้างจากหลายทศวรรษก่อนที่ฟ้องว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหา ไม่ว่าใครจะเป็นคนเขียน ‘สคริปต์’ ให้ประยุทธ ชุดคำนามธรรมนี้ไม่ใช่การเสนอจินตนาการใหม่หรือกระทั่งจะหาทางออกอะไรให้สังคมในภาวะวิกฤตได้ แต่กลับกำราบประชาชนที่ไม่มีต้นทุนต่อรองที่จะตอบกลับเท่านั้น

“Obvio” ใช่มั๊ยล่ะ?

อาจต่างตรงที่ตรีมากาซีเป็นเพียงตัวละครที่อยู่ในหนัง กินได้มากสุดก็แค่เพื่อนร่วมชั้นคนเดียว และโพรงสวาปามจะจบลงทันทีที่เราพับหน้าจอคอม แต่ต่อให้เราเมินหน้าหนี ‘ประยุทธ์ et al.’ เราก็ยังอยู่ในโพรงสวาปามเดียวกัน โดยเฉพาะใจความเดียวที่จับได้จากแถลงการณ์รอบนี้ว่ากำลังเตรียม “เขียนจดหมายเปิดผนึกไปถึงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุด 20 ท่าน” เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ในฐานะ ‘ผู้อาวุโส’ ของสังคมได้บอกว่าพวกเขาจะช่วยประเทศชาติได้อย่างไร ประยุทธยังย้ำว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้ล้วน ‘มีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ’ เป็นอีกครั้งที่ทัศนคติของรัฐบาลแสดงเชื้อเรื้อรังของสังคมไทยที่ยังวางอยู่บนการมองขึ้นหา ‘พวกชั้นบน’ พร้อมๆ กับบอกให้ ‘พวกชั้นล่าง’ ต้องอดทนรอและรู้สึกเป็นบุญคุณต่อความช่วยเหลือนี้ บิดเบือนต้นตอของความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ โครงสร้างของโพรงสวาปามที่เบียดขับผู้ที่พลังการต่อสู้และเข้าถึงทรัพยาการน้อยกว่าต้องร่วงหล่นลงไปทุกวัน

“แกถูกมัดอยู่ ส่วนฉันไม่ แกมีหนังสือ ฉันมีมีด ก็เห็นทนโท่อยู่ว่าแกไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะร้องขออะไรได้ แต่ถ้าแกร่วมมือ ฉันสามารถให้โอกาสเพื่ออยู่รอด”

เวลาที่ผ่านไปในโพรงสวาปามหมายถึงความหิวโหยที่เพิ่มขึ้น ตรีมากาซีบอกกับกอเร็งหลังจากมัดเพื่อนร่วมชั้นที่กำลังกลายเป็นอาหาร เขาจะค่อยๆ แล่เนื้อทีละชิ้นของเพื่อร่วมชั้นพร้อมสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อรักษาแผลจากการถูกกัดกินน้ัน รวมถึงยอมให้กอเร็งได้ส่วนแบ่งในอาหาร เซ้นส์แบบ Cannibalism ในภาพยนตร์ถูกดันไปจนสุดตรงที่ไม่ใช่แค่คนกินคน แต่ความรุนแรงกลายเป็นท่าทีแบบความเอื้ออารีที่เฉไฉไปว่าอย่างน้อยๆ ‘แกก็จะได้ส่วนแบ่ง’...กินเนื้อของแกเองนั่นไง!

​​“มึงจะฉีกกระชากร่างคนหนึ่งโดยไม่ไปฆ่าเค้าได้ยังไง ไอ้เหี้ย”

กอเร็งตะโกนด่าตรีมากาซีที่พยายามจะทำให้ฆาตกรรมฟังดูเป็นความเอื้อเฟื้อ และตรีมากาซีนี้มีชีวิตอยู่จริงและเดินไปมาในกระทรวง ทบวง กรม และคณะรัฐบาลขณะนี้ เกิดเป็นภาพซ้ำๆ ในหลายกรรมหลายวาระของทัศนคติแบบเจ้านายที่คอยจัดการและรู้ดีกว่าเราเสมอ ความสัมพันธ์กลับหัวกลับหางของผู้ใช้อำนาจ ‘แทน’ ประชาชนกับบรรดาประชาชนที่เรื้อรังกัดกินเนื้อตัวได้แสดงอาการอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อวันที่ 14-15 เมษายนที่ผ่านมา เมื่อผู้คนจำนวนหนึ่งรวมกลุ่มร้องเรียนหน้ากระทรวงการคลัง จนเจอคำขู่จากเจ้าหน้าที่ว่าการรวมตัวแบบนี้ ‘ผิดกฎหมาย’ หรือบอกให้ประชาชน ‘ใจเย็น’ โดยลองทำตามระบบอีกครั้ง และ ‘รอ’ ผลอาทิตย์หน้า ฟ้องว่าคนพูดนอนสบายในระบบที่วางประชาชนไว้ในฐานะ ‘ผู้ร้องขอความช่วยเหลือ’ จึงสามารถอ้างหลักการและกฎหมายได้อย่างไร้ความใส่ใจ มันจะมีอะไรบัดซบกว่าการที่คนหนึ่งกำลังกัดกินคุณแต่บอกว่าพวกเค้ากำลังช่วยเหลือคุณอีก?

ในเมื่อ political agency ของประชาชนถูกยึดผ่านทั้งการเมืองทางวัฒนธรรมที่กำราบผู้คนให้ว่าง่ายมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจดหมายเปิดผนึกที่รัฐบาลจะส่งไปหาบรรดามหาเศรษฐีในไทยจะออกมาในรูปแบบใด มันไม่ได้เข้าใกล้ความหวังว่าระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมจะเกิดขึ้นได้ในระยะยาว ตรีมากาซีอาจถูกที่บอกว่า “คนข้างบนก็จะไม่โต้ตอบกับแกหรอก” นอกจากเศษอาหารที่เหลือลงมาตามสายพานให้คนชั้นล่างแล้ว มีอะไรที่ทำให้ผู้คนยึดโยงกันได้อีกหรือ?​

Solidarity or Shit—สามัคคี หรือ สวะ

ความหวังต่อ ‘เจ้า’ หรือ ‘เจ้าสัว’ ที่ไม่ได้แชร์มุมมองและพื้นที่กับประชาชนส่วนใหญ่เป็นแค่หวังลมๆ แล้งๆ ทั้งใครจะปฏิเสธว่าสังคมที่ไม่ต่างจาก “Vertical Self-Management Center” นี้ก็ถูกสร้างผ่านวิธีคิดสูงต่ำที่เห็นอยู่ทนโท่อย่างนั้น คำถามที่ควรคิดอย่างจริงจังคือเราจะสร้างระบบใหม่ที่เป็นธรรมกว่าขึ้นมาแทนที่ระบบสายพานแนวดิ่งนี้ได้ยังไงบ้าง?

“เห็นมั๊ย พวกมันไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูกให้เรา”

ตรีมากาซีพูดกับกอเร็งที่กำลังจะกลายเป็นอาหาร เปลี่ยนความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมชั้นกลายเป็นผู้กินและผู้ถูกกิน เหมือนกับคำถามง่ายๆ ของตรีมากาซีว่า ‘to eat or to be eaten’ แม้ระบบในความจริงจะซับซ้อนและใหญ่กว่าแค่เรื่องกิจกรรมปากท้องอย่างโพรงสวาปาม แต่ปากท้องก็ยังเป็นตัวชี้วัดความไม่เป็นธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจเสมอ ในระบบเช่นนี้ได้หล่อเลี้ยงความไม่เท่าเทียมด้วยการสร้างมายาคติชุดใหญ่เกี่ยวกับการแข่งขันและการคัดสรรโดยธรรมชาติเอาไว้ใช้กล่อมว่า ‘ผู้รอด’ คือผู้ชนะและผู้ที่แข็งแรงกว่า ทำงานหนักกว่า ขยันกว่า แต่มันจริงแค่ไหนกัน? หรือถามอีกทางก็คือ ‘ชัยชนะ’ มีอยู่จริงหรือเปล่าในโพรงแห่งการสวาปามแบบนี้? ความคิดที่ตื้นเขินปรากฏให้เราเห็นในหลายใบหน้า (กระทั่งหลายจุดยืนทางการเมือง) ล่าสุดเมื่อโจ นูโวอ้างทฤษฎีชาร์ลส์ ดาร์วิน โต้ตอบความลำบากของผู้คนที่กำลังจะล้มตาย หรือย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเมื่อจรัสพงษ์ สุรัสวดีเหยียดคนรากหญ้าว่าโง่กว่าบาบูน “สะกดประชาธิปไตยก็ไม่ถูก ทำมาหากินก็ไม่ได้ ผ้าห่มก็หาเองไม่ได้ต้องแจกทุกปี แต่ดันมีสิทธิ์เลือกตั้ง”[2]

มันง่ายที่จะเหยียดวิธีคิดอย่างนี้กลับไปด้วยฉลากโทนเดียวกัน แต่ความพอใจที่จบลงแค่การจำแนกคนออกเป็นประเภทก็ติดหล่มตรรกะและความสัมพันธ์แบบเดิม ที่สำคัญมันไม่สามารถช่วยให้เราเข้าใจว่า—ทำไมอำนาจที่เราชิงชังสามารถอยู่ยงคงกระพันมาได้ขนาดนี้?[3] ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยอมให้มันเกิดซ้ำๆ และอะไรที่ ‘rising majority’[4] หรือการ ‘ลุกฮือของคนส่วนใหญ่’ ยังอยู่ในดินแดนของจินตนาการมากกว่าความเป็นจริง จะตอบคำถามนี้ได้ จำเป็นต้องสร้างจุดตัดหรือจุดร่วมที่เสนอมุมมองทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และหลายสาขาในสายมนุษยศาสตร์รวมกัน มันไม่เคยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างโดดเดี่ยว และที่สำคัญกว่าทฤษฎีไหนๆ คือความสามารถในการซึมซับและเชื่อมโยงทุกความโกลาหลตรงรอยปริแตกของชีวิตที่เราอาจ ‘โง่’ กระโจนลงไปในพื้นที่ที่ไม่ควรไป ทำแบบคนที่ในสายตาของโจและซูโม่ตู้มองว่า ‘สมควรตาย’ หรือ ‘โง่กว่าบาบูน’[5]

“มีแต่ไอ้พวกเสียสติเท่านั้นแหล่ะที่เลือกออกจากชั้น 6”

หนึ่งในความฝันอันสูงสุดของคนในโพรงสวาปามคงเป็นการได้ ‘ไต่ชั้น’ ไปอยู่ใกล้ ‘ต้นทาง’ ของอาหารที่ยังอยู่บนจานอย่างสวยงาม เค้กยังเป็นก้อนสวย ไวน์ยังเหลือเต็มขวด และความฝันแบบนี้ที่กลายเป็นตัวขัดขวางการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ที่อาจเป็นทั้ง ‘ความยินยอม’ และ ‘จำยอม’ ดังที่ภู กระดาษ สรุปเงื่อนไขของมนุษย์ว่าเป็น ‘สัตว์พิการซ้ำซ้อน’[6] เมื่อกอเร็งตื่นมาอีกคร้ัง พบว่าตัวเองถูกเลื่อนมาอยู่ชั้น 6 มีเพื่อนร่วมชั้นเป็นชายผิวดำชื่อ บาฮาราต์ (Baharat) ที่กำลังร้องหา ‘คนชั้นบน’ ให้ช่วยดึงเชือกที่ตนจะไต่ขึ้นไปอีก ‘เพียงห้าชั้น’ แต่ตรีมากาซีก็ถูกอีกครั้งที่คนชั้นบนไม่มีวันจะมาใยดีกับคนชั้นล่างลงไป บาฮาราต์จึงได้ขี้แทนมือที่เขาหวังว่าจะยื่นลงมา

อาการ ‘พิการซ้ำซ้อน’ คือความยินยอมต่อระบบที่พาไปหาสวะราวกับว่าเป็นทางออกอย่างที่บาฮาราต์หลงคิด อีกหนึ่งคือการเลิกเชื่อว่า ‘ทางเลือกอื่น’ เป็นเกิดขึ้นจริงได้ จำยอมต่อความจริงชุดเดียวที่ขับกล่อมว่าไม่มีทางอื่นได้อีก ในเงื่อนไขเช่นนี้ การเลือกออกจากสองทางนี้ดูไร้สติเสมอ ไร้สติดังเช่นที่กอเร็งชวนบาฮาราต์ ‘ทลายกลไก’ ของโพรงสวาปาม ด้วยออกจากการฝังตัวกินอิ่มบนชั้น 6 ไปสู่การจัดสรรอาหารบน platform เพื่อให้ทุกคนได้กินอย่างเท่าเทียมโดยการเดินทางดิ่งลงสู่ชั้นต่ำสุดของระบบที่ไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงตรงไหน

“การเปลี่ยนแปลงไม่เคยเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน”

ศิลปะที่ไร้ประโยชน์ต่อปากท้องกลับมาอีกครั้งในรูปของความหวังผ่านร่างกายของกอเร็งและบาฮาราต์ที่ยืนอยู่บนอาหารพร้อมอาวุธในมือ มันคงดูไร้สติและน่าขบขันพอๆ ดอนกิโฆเต้และซานโช่ ปันซ่าในนิยายนั่นแหล่ะ แต่ในเวลาอย่างนี้ ความโกรธเกรี้ยวเกิดจากความหิวโหยของกอเร็งและบาฮาราต์ทำงานได้ดีกว่า manifesto ทางการเมืองที่พยายามจะพูดไปยังระบบที่ผุพังและไร้หูฟังเป็นไหนๆ สิ่งที่ดูไร้สติอาจเป็นทางเลือกออกจากกับดักในยามที่เหตุผลที่ลดเหลือแค่การสร้างขั้วตรงกันข้าม ออกจากนิทานก่อนนอนที่พยายามจะกล่อมเกลาให้ผู้คนต้องทั้ง ‘ยินยอม’ และ ‘จำยอม’ เมื่อประชาชนคนหนึ่งขอรัฐบาลเลิกใช้งบประมาณมูมมามซื้อเรือดำน้ำและเพื่อพวกพ้อง ถามผ่านผู้สื่อข่าวว่า “เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง ลำบากมากๆ” และคำถามเรียบๆ นี้ฟ้องอยู่ในแววตาของกลุ่มประชาชนที่กระทรวงการคลัง พวกเขายืนร้องทุกข์โบกเอกสารแสดงหลักฐานขอการเยียวยาที่ถูกปฏิเสธต่อเจ้าหน้า ใครจะรู้ว่าอาการ ‘ปริ่ม’ ที่จวนปะทุกำลังแหวกทะลุขั้วตรงข้ามระหว่างกระหว่างความสามัคคีหรือสวะ รอดหรือร่วง และเจ้าหรือไพร่ แล้วใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ผู้คนเหล่าอาจเดินออกมาบอกว่า ‘เราไม่เอาเศษกระดูกเหลือของพวกท่านอีกต่อไป’?

“Panna Cotta is the Message”

อัศวินกอเร็งและคู่หูบาฮาราต์ยึดแท่นวางอาหารขนาดใหญ่ ทั้งขอร้องทั้งข่มขู่ให้ทุกคนกินแต่ส่วนของตัวเองเพื่อให้อาหารเหลือตกไปถึงก้นเหวของระบบแนวดิ่ง แต่ความโกลาหลหยุดชั่วคราวเมื่อเลื่อนลงมาเจอชายคนหนึ่งที่ถามว่าแล้วสารนี้จะส่งไปถึงใคร?’ อัศวินและคู่หูที่เคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณของปากท้องถูกถามถึงการสื่อสารไปยังเป้าหมายที่อาจไม่เคยมีเวลานั่งนึก จึงตอบออกไปเบาๆ ว่า “Administración (?)”

“ไอ้ผู้ปกครองมันไร้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี! แต่เราอาจพอมีโอกาสอยู่บ้างแม้เล็กน้อย ว่าพนักงานบนชั้นศูนย์จะพอมีความเห็นใจให้บ้าง ดังนั้นเจ้าจะต้องส่งข้อความไปหาพวกเขา…ด้วยสัญลักษณ์.”

ใช่ ‘สัญลักษณ์’ ของการต่อสู้ในโพรงสวาปาม

“เราต้องเสนอจานยั่วน้ำลายที่สวยสดจนไร้ที่ติ จานอันหรูหราจะถูกส่งคืนไปให้ชั้นบนโดยเราไม่แม้แต่จะแตะมัน”

ชายคนเดิมแนะนำให้อัศวินกอเร็ง พร้อมคู่หูบาฮาราต์สร้าง ‘message’ จากอาหารที่ถูกจัดเรียงอย่างสวยงามโดย ‘เบื้องบน’ สร้างสัญลักษณ์กลับคืนเพื่อพูดสวนทางกับชุดความจริงในโพรงสวาปามที่ว่าอาหารทุกชนิดจะถูกกินอย่างมูมมามและหายเข้าท้องไม่เหลือซาก และอัศวินท้องโหยต้องส่งคืน Panna cotta ชิ้นเล็กๆ ที่ถูกรักษาไว้ราวกับชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของขนมหวานชิ้นนั้น

ทีนี้ลองตัดสลับไปฉากบนสุดที่เป็นห้องครัว ตรงชั้นศูนย์มีทีมงานแต่งตัวด้วยเครื่องแบบสะอาดหมดจด อาหารทุกชิ้นถูกปฏิบัติราวเป็นผลงานศิลปะราคาแพงที่ต้องถนอม ขณะยืนเข้าแถวเรียงหน้ารับคำสั่งจากผู้นำชายผิวขาวที่กำลังทำ ‘QC’ อาหารแต่ละชิ้น จนมาพบว่า Panna cotta มีเส้นผมเล็กๆ เจือมาหนึ่งเส้น ผู้นำตะโกนสุดเสียงด้วยความโกรธที่ Panna cotta ‘แปดเปื้อน’ ขณะที่ผู้ชมไม่แม้แต่จะได้ยินเสียงมัน ชั้นศูนย์ที่เป็นเพียง ‘ภาพ’ เย็นชาตลอดทั้งเรื่องยิ่งย้ำว่าความสัมพันธ์ของการควบคุมเป็นทางเดียวโดยสมบูรณ์ โพรงสวาปามถูกสอดส่งถูกควบคุมทั้งร่างกาย แต่ใครจะมีโอกาสได้ยินแม้แต่เสียงกระซิบของผู้คนชั้นบนสุดนั้น?

สองซีนนี้มีจุดร่วมที่สนับสนุนคำพูดว่า ‘ผู้คนที่ทำงานอยู่บนชั้นศูนย์จะพอมีความเห็นใจให้บ้าง’ ในเมื่อคนสองกลุ่ม แม้จะต่างชั้น ต่างบทบาท แต่ชะตากรรมไม่ได้ต่างกัน เพราะอยู่ในเงาผู้นำคนเดียวกัน ถูกกำกับใน ‘protocol’ แบบเดียวกัน ความเห็นใจอาจเกิดขึ้นได้ด้วยประสบการณ์ต่อความรุนแรงของการกำกับควบคุมเช่นนั้น ไม่ว่าจะเป็น #กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียง หรือ #เราไม่ทิ้งกัน ก็เป็นเพียง Panna cotta จานหรูหราที่ส่งตามสายพานมาอย่างไร้ความรู้สึกต่อชะตากรรมของผู้ที่ในความจริงนั้นถูกปฏิบัติราวกับว่า ‘ถูกคัดทิ้งเมื่อไหร่ได้’ การจัดการจานหรูหราและส่งคืนกลับไปชั้นบนจึงเป็นการแข็งขืน หรือกระทั่งเป็นตัวปะทุ ‘insurgency’ ที่ขากถุยให้กับความจอมปลอมของรสหวานในนาม ‘เสาหลัก’ หรือ ‘ผู้มีคุณูปการ’ เพื่อที่จะถามกลับไปว่าเมื่อไหร่ (ทุกข์ของ) ‘ประชาชน’ จะหมายถึง (ทุกข์ของ) ‘แผ่นดิน’ จะไม่ได้เป็นแค่สำนวน

การส่งคืน Panna cotta คือท่าทีแบบ ‘wielding rage with care’ (ตวัดความเดือดดาลอย่างอ่อนมือ)[7] เป็นการสร้างสรรค์บนภาวะฝืดเคืองผ่านความเข้าใจต่อวัตถุ ที่ทาง สำเนียงของสารและการส่งต่ออันลื่นไหลอยู่เสมอ ก็เพื่อส่งหาผู้คนที่อาจพอมองเห็น/รู้สึกถึงการกลายพันธ์ุของสัญลักษณ์นี้ พลังทางการเมืองของศิลปะก็เป็นคล้ายกระบวนการเปลี่ยน Panna cotta ให้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับ ‘เจ้าคน’ และ ‘นายคน’ บนชั้นสูง ‘ความสวยหมดจด’ ที่คนชั้นล่างส่งกลับไปจึงดูเป็น parody มากกว่าเป็นความหมายตรงตัว แย้งสำนวนยอดนิยมของ ออเดร ลอร์ด ที่ว่า ‘The Master's tools will never dismantle the master's house’ เพราะในเงื่อนไขที่ผู้คนไม่ได้เป็นผู้เลือกหรือเข้าถึง ‘เครื่องมือ’ ได้โดยอิสระ พวกเขาต้องใช้เครื่องมืออะไรที่ใกล้ตัวที่สุด แม้ว่ามันเป็นเครื่องมือของเจ้านายก็ตาม กึ๋นของการสร้างสรรค์จึงอยู่ตรงที่ว่า ‘เครื่องมือของเจ้านาย’ ชิ้นนี้อาจถูกใช้ทลายคฤหาสน์ของเจ้านายเองในวันหนึ่งก็ได้

คล้ายการวิจารณ์กลับไปยัง ‘ภาษากลาง’ ที่ส่งผ่านการศึกษาฝังชิบอุดมการณ์แบบสูงต่ำและการแยกเหยียดความเป็นอื่นที่พีระ ส่องคืนอธรรม พูดไว้ในบทสัมภาษณ์ถึงงานแปล ท่งกุลาลุกไหม้:

การส่งอาหารที่ถูกบังคับกลืนกลับไปในท่าทีที่นักแปลบอกว่าภาษาเค้า “มันอาจฟังดูประดักประเดิด พอกะเทินบ้าง” ทำให้งานแปลของพีระไม่ได้รวบรัดตัวเองเพื่อเป็นลูกคู่ให้ ‘ขั้วตรงข้าม’ อย่างที่งานโต้เถียงทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่มักติดหล่ม แต่คือการ ‘ไม่เป็นทั้งสองอย่าง’ และ ‘เป็นไปได้ทั้งสองอย่าง’ พร้อมๆ กัน ชวนถามไปยัง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ หลงตนที่มัก police ผู้คนบน criteria ชุดเดียวที่ตนรู้จัก แต่กลับฉายแววความอัตคัตทางความคิดและจินตนาการของตนออกมาเอง สุ้มเสียงของการวิพากษ์ในโลกศิลปะจึงควรไปได้ไกลกว่าแค่การจำแนกระบุหน้าตาของสิ่งที่ยอมรับได้ว่า ‘proper’ กันในวงการราวกับว่าความแข็งแรงทางความคิดเป็นเรื่องเดียวกันกับความแข็งกระด้าง หรืออาการ tone-deaf ที่ทำราวกับว่ามี ‘คุณค่า’ ที่จะคงหน้าตาและสุ้มเสียงแบบเดิมไปจนตายจากกัน

แม้จาน Panna cotta ที่กินไม่ได้จะเป็นส่วนเกินของปากท้อง แต่ส่วนเกินที่ว่านี้มันช่วยบอกด้วยว่าชะตากรรมของปากท้องที่เราเผชิญมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ มันคือแรงปะทุและความหวังในเวลาที่ระบบรัฐสภาที่หมดประสิทธิภาพต่อการแก้ปัญหาให้ประชาชน แล้วความโกรธเดือดดาลจึงควรถูกส่งกลับไปยังประชากรชั้นบน

แต่ความฝันความหวังคงฟังดูโรแมนติกเกินไป ถ้าหนังเรื่องนี้ไม่ใส่ซีนเกือบสุดท้ายที่กอเร็งและบาฮาราต์ลงจนมาถึงชั้นล่างสุดจนแท่นอาหารไม่ดิ่งไปไหนอีก ข่าวลือที่กอเร็งเคยได้ยินเกี่ยวกับเด็กหญิงอายุน้อยในโพรงแห่งนี้ปรากฏร่างขึ้นมาในชั้นต่ำสุดนี้ จากเพื่อนร่วมชั้นที่เคยบอกกอเร็งว่าแม่ของเธอโกหกเกี่ยวกับลูกสาวที่เธอตามหา “ที่นี่เราไม่อนุญาตให้เด็กเข้ามา” เธอบอก ร่างตรงหน้าบอกแล้วว่าเรื่องเล่าลือที่ว่ามันเป็นความจริง แต่...

“เธอหิว”

Panna cotta ในมือที่ถือกันมาว่าต้องรักษาเท่าชีวิต ต้องกลับคืนสู่ ‘หน้าที่พื้นฐาน’ ของมันคือเรื่องปากท้อง กลายเป็นอาหารบรรเทาความหิวโหยของเด็กหญิงในชั้นล่างสุด ขณะที่อัศวินคู่หูยืนดู ‘สัญลักษณ์แห่งการต่อต้าน’ ถูกมือเล็กๆ บีบจนเละเทะก่อนเอาเข้าปาก เสียงตรีมากาซีลอยกลับมาอีกครั้ง “มีแต่ไอ้พวกเสียสติเท่านั้นแหล่ะที่เลือกออกจากชั้น 6” ...แต่จริงหรือ?​ จริงหรือที่ Panna cotta ที่กำลังถูกย่อยเข้าไปในท้องของเด็กหญิง เป็นจุดจบของการต่อสู้ หรือบอกว่าเป็นภารกิจนี้ที่ล้มเหลว และจะไม่มีใครข้างบนได้ยิน? หรืออันที่จริง สัญลักษณ์และความหวังแค่เปลี่ยนร่างเพื่อไปต่อ? หรือไม่กระบวนการนี้อาจคล้าย metabolism ของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นโดยฮีโร่คนไหนหรือใครคนเดียว แต่คือการส่งทอดและสนับสนุนพลังนั้น หรือตรงจุดนี้ที่สุ้มเสียงทางการเมืองของศิลปะเริ่มแตกตัวหลายทิศทาง? ตรงจุดที่ Panna cotta ไม่อาจรักษาแม้แต่ความแน่นอนของสัญลักษณ์ไว้ได้อีก จุดที่แม้แต่ความแน่นอนของรูปแบบทางศิลปะหายไปกลายเป็นแค่ก้อนครีมเละๆ เพื่อต่อชีวิตให้กับ ‘message’ ที่กลายร่างอีกครั้ง?

“The Girl is the Message.”

เพราะในโพรงสวาปามไม่ได้มีคนอยู่แค่สามจำพวก—แม้คุณอาจลืมตาขึ้นมาในชั้นล่างที่ค่อนไปทางบนหน่อย และอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นคุณก็อาจตกลงไปชั้นต่ำตม แต่อีกไม่ช้าคุณอาจโชคดีแล้วถูกย้ายขึ้นมาอยู่ราวชั้นล่างค่อนไปกลางๆ ก็ได้ ถ้าโชคร้ายมากคุณก็อาจจะถูกกินหรือหิวโหยจนร่วงหล่นแล้วตายจากไป แต่สิ่งที่มันจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็คือคุณได้เลื่อนไปอยู่กับพวกชั้นบนสุด เพื่อกินอาหารร่วมกับพวกเขา เว้นแต่คุณล้มเลิกโครงสร้างของโพรงสวาปามนี้ได้โดยสิ้นเชิง

*สำนวนแปลทั้งหมดเป็นของผู้เขียน

อ้างอิง

[1] สำนวนแปลและเรียบเรียงงานของวาสลาฟ ฮาเวล โดย วริตตา ศรีรัตนา จากบทความ “โบว์ไตรรงค์อันใหญ่ กระเป๋าลายรักชาติสดใส นกหวีดหลากสีไฉไล ภาพสะท้อนจริยธรรมที่ใฝ่ฝัน?” ใน ประชาไท:

“และในวิถีทางที่ต่างออกไปจากที่เคยเป็น หากจะทำให้แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมีสถานะเป็นมากกว่าสโลแกนที่คนครึ่งโลกล้อเลียนหัวเราะเยาะแล้วล่ะก็ เราไม่ควรสื่อแนวคิดดังกล่าวโดยใช้ภาษาของยุคสมัยที่กำลังจะผ่านไป แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพต้องไม่กลายเป็นเพียงฟองที่ลอยฟ่องบนผืนแอ่งน้ำแห่งความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์เชิงวิทยาศาสตร์กายภาพระหว่างมนุษย์กับโลกใบนี้ที่นับวันยิ่งลดระดับลง”

[2] https://talk.mthai.com/politics/39656.html

[3] การสังสรรค์จุดยืดทางการเมืองแบบเอิกเกริกเสี่ยงที่จะกลบการตั้งคำถามสำคัญกว่านั้น เพราะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนโยงใยซับซ้อนกว่าการเลือกข้างทางการเมือง แต่คือการทำความเข้าใจประเด็นที่อยู่ในซอกหลืบของอำนาจอย่างละเอียดละออ และสายมนุษยศาสตร์มีหน้าที่ในการตั้งคำถามเหล่านี้ร่วมอย่างแข็งขัน เพื่อให้ข้อถกเถียงทางการเมืองไปไกลกว่าแค่การบ่งชี้และผลิตถ้อยแถลง แม้ว่าอาจจะถูกอ้างอิงบ่อยแล้ว แต่ความเห็นของฟูโกต์ต่อ fascism ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้ไปต่อได้ดี ในตอนที่เสนอว่า “ศัตรูตัวฉกาจอย่างฟาสซิสต์ไม่ใช่แค่อำนาจเบ็ดเสร็จในประวัติศาสตร์ ไม่ใช่แค่ฮิตเลอร์และมุสโสลินีที่สามารถขับเคลื่อนแรงปรารถนาของมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ศัตรูที่ว่านั้นยังรวมถึงฟาสซิสต์ในตัวเราเอง ในหัวกบาลเรา และในทุกอากัปกิริยาของชีวิตประจำวัน ฟาสซิสต์ที่ทำให้เรารักในอำนาจ ทำให้เราปรารถนาต่อสิ่งที่ควบคุมและรีดไถเรา”

อ่านเพิ่มบทนำของ Michel Foucault ใน Félix Guattari and Gilles Deleuze, Anti-Oedipus (2009).

[4] https://therisingmajority.com/

[5] นอกจากจะเหยียดคนกันเองก็ยังเหยียดสัตว์ ซูโม่ตู้อาจมั่นใจในความรู้ตัวเองเกินไปจนบอดกับความไม่รู้ที่รุนแรงกว่า จนถึงตอนนี้มนุษย์ควรจะยอมรับว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์น้อยกว่าที่เราคิดมาก การวัด ‘สติปัญญา’ ตามสิ่งที่ปรากฏเป็นความเห็นที่ลดทอนและน่าหัวเราะไปพร้อมๆ กัน.

[6] “มนุษย์เป็นสัตว์พิการซ้ำซ้อน ด้วยทั้งความยินยอมและความจำยอม”

อ่านเพิ่มเติมใน ภู กระดาษ, เนรเทศ (กรุงเทพ: มติชน, 2559).

[7] ขอบคุณปาลิน อังศุสิงห์ ที่ช่วยแชร์จุดนี้

อ่านต่อได้ใน Priyamvada Gopal, Insurgent Empire: Anti-Colonial Resistance and British Dissent (London: Verso, 2019).

[8] ประโยคนี้อาจพูดออกอากาศโดยพีระ แต่มีจุดเริ่มต้นจากบทสนทนากับแบงค์ ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม บก. หนังสือ ท่งกุลาลุกไหม้ ดูคลิปได้ใน https://www.youtube.com/watch?v=nYKFa2Sh30k