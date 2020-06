สมาคมทนายฯ ฮ่องกงต้าน กม. ความมั่นคงจีน กลุ่มธุรกิจหวั่นลิดรอนเสรีภาพ-สมองไหล

จากกรณีกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่จีนมีแผนจะบังคับใช้กับฮ่องกงจนทำให้มีกระแสต่อต้านเพราะกลัวว่าจะลิดรอนเสรีภาพหลายด้าน สมาคมทนายความฮ่องกงก็เขียนจดหมายเปิดผนึกต่อทางการจีนแผ่นดินใหญ่เรียกร้องให้มีการหารือกับประชาชนชาวฮ่องกงก่อนออกกฎหมายนี้ อีกทั้งยังชี้ว่ากฎหมายใหม่ของจีนขัดหลักการกฎหมายขั้นพื้นฐานฮ่องกงด้วย

ธงฮ่องกงกับธงชาติจีน

4 มิ.ย. 2563 เมื่อวานนี้ (3 มิ.ย. 2563) สมาคมทนายความฮ่องกงเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPCSC) เรียกร้องให้มีการปรึกษาหารือกับประชาชนชาวฮ่องกงเกี่ยวกับเรื่องร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่รัฐบาลกลางของจีนมีแผนบังคับใช้กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ฟิลิป ไดค์ส ประธานของสมาคมทนายความฮ่องกงกล่าวว่าพวกเขาเชื่อว่าการปรึกษาหารือกับประชาชนอย่างจริงจังมีความสำคัญ ในขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ยังไม่ได้ถูกบัญญัติโดย NPCSC แต่ข่าวเกี่ยวกับร่างกฎหมายความมั่นคงใหม่ก็สร้างแรงสะท้อนทางการเมืองจากการที่สร้างความกังวลให้ประชาชนในฮ่องกง หากร่างกฎหมายฉบับนี้มีการประกาศใช้ก็จะส่งผลต่อชีวิตผู้อยู่อาศัยในฮ่องกงราว 7 ล้านคน รวมถึงกลุ่มธุรกิจและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงด้วย

ในวันเดียวกันก็มีการเปิดเผยผลสำรวจระบุว่า กลุ่มธุรกิจสมาคมหอการค้าอเมริกันในฮ่องกงจำนวนหนึ่งแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจีน โดยร้อยละ 30 ของผู้ทำแบบสำรวจทั้งหมดระบุว่าพวกเขา "กังวลปานกลาง" และร้อยละ 53.3 ระบุว่า "กังวลอย่างมาก" เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงใหม่ ที่ทางการจีนอ้างว่ามีไว้เพื่อป้องกันการแยกตัวเป็นอิสระ การโค่นล้ม การก่อการร้าย และการแทรกแซงจากต่างชาติ

ถึงแม้ทางการจีนและผู้นำฮ่องกงชุดปัจจุบันที่มาจากสายสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่จะบอกว่ากฎหมายความมั่นคงนี้จะไม่ส่งผลกระทบกับเสรีภาพของฮ่องกง แต่ในกฎหมายนี้ก็ทำให้มีความกังวลว่าอาจจะทำให้จีนสามารถนำหน่วยงานข่าวกรองมาตั้งฐานในฮ่องกงได้ รวมถึงจะส่งผลสะเทือนกับทั้งด้านกฎหมาย การทูต และกลุ่มธุรกิจ จากความกังวลเรื่องการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ

มีกลุ่มธุรกิจร้อยละ 60 ที่จากที่แบบสำรวจทั้งหมด 180 ราย ที่กลัวว่ากฎหมายความมั่นคงจะสร้างความเสียหายต่อธุรกิจในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความกำกวมในเรื่องขอบเขตและการบังคับใช้กฎหมาย การทำลายความอิสระ การทำให้คนมีความสามารถไหลออกจากฮ่องกง สถานภาพต่อนานาชาติของฮ่องกง ความอิสระของระบบกระบวนการยุติธรรมและเหตุการณ์ความไม่สงบ มีร้อยละ 30 ระบุว่ากำลังพิจารณาว่าจะย้ายทุน ทรัพย์สินและการดำเนินธุรกิจออกจากฮ่องกง

ตัวแทนจากสมาคมทนายความกล่าวอีกว่าพวกเขาอยากให้ NPCSC มอบสำเนาของร่างกฎหมายตัวนี้เมื่อพร้อมและให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายความมั่นคงนี้

ไดค์สยังระบุอีกว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่อาจจะขัดกับมาตราที่ 18 ของกฎหมายพื้นฐานซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของฮ่องกงที่ว่ากฎหมายแห่งชาติของจีนจะไม่ถูกนำมาบังคับใช้ในฮ่องกงเว้นแต่ที่ถูกระบุไว้ในภาคผนวก 3 ซึ่งถูกจำกัดอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับการกลาโหม กิจการต่างประเทศ และเรื่องที่อยู่ภายนอกข้อจำกัดด้านการปกครองตนเองของฮ่องกงเท่านั้น

ในช่วงสัปดาห์ที่ทางสมาคมทนายความยังได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าแผนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจีนมี "ปัญหาน่ากังวล" อยู่หลายประการ รวมถึงระบุว่าจีนไม่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายกับฮ่องกง

เรียบเรียงจาก

Bar Association writes to NPCSC over new law, RTHK, Jun. 3, 2020

Majority of US firms in HK fear new law: AmCham, RTHK, Jun. 3, 2020