ฮ่องกงฝ่าฝืนตำรวจ-นัดจุดเทียนรำลึกสลายชุมนุม 'เทียนอันเหมิน' ปีที่ 31

แม้ตำรวจจะไม่อนุญาตให้จัดชุมนุม โดยอ้างเหตุควบคุมโควิด-19 แต่ชาวฮ่องกงหลายพันยังคงรวมตัวที่สวนสาธารณะวิคตอเรียรำลึกเหตุปราบปรามขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ปักกิ่งเมื่อ 31 ปีก่อน นับเป็นกิจกรรมทางการเมืองครั้งใหญ่ในห้วงที่จีนแผ่นดินใหญ่ผ่านกฎหมายความมั่นคงเพื่อใช้ควบคุมกิจการฮ่องกง

ภาพจากวิดีโอถ่ายทอดสดรำลึกสลายชุมนุมเทียนอันเหมิน เมื่อ 4 มิถุนายน 2020 (ที่มา: Facebook/Apple Daily)

ชาวฮ่องกงรำลึกเหตุสลายชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ที่สวนสาธารณะวิคตอเรีย เมื่อ 4 มิถุนายน 2020 (ที่มา: Facebook/Apple Daily)

ชาวฮ่องกงหลายพันคนขัดคำสั่งห้ามรวมตัวกันสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชุมนุมจุดเทียนรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยบริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินของจีน เมื่อ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1989 ทั้งนี้นับเป็นปีแรกนับตั้งแต่จัดชุมนุมรำลึกที่ตำรวจไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรม

การรวมตัวของชาวฮ่องกง เกิดขึ้นหลังจากสภานิติบัญญัติฮ่องกงผ่านกฎหมายเกี่ยวกับเพลงชาติจีน รวมทั้งการผ่านกฎหมายความมั่นคงของจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อใช้กับฮ่องกง

ที่สวนสาธารณะวิคตอเรีย ซึ่งเป็นจุดรวมตัวใหญ่สุด ผู้ชุมนุมหลายพันคนพยายามรักษาระยะห่าง ในเวลา 20.09 น. มีการจุดเทียนและคบไฟเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่ปักกิ่ง เมื่อ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1989 มีการตะโกนคำว่า "ยุติระบอบพรรคเดียว" และ "แก้คำตัดสินขบวนการ 1989 ให้ถูกต้อง" ทั้งนี้ผู้ชุมนุมต่างเข้าไปรวมตัวในสวนสาธารณะวิคตอเรียโดยไม่สนใจคำเตือนผ่านเครื่องขยายเสียงของตำรวจที่ห้ามรวมตัวเกิน 8 คน เพราะเกรงจะเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ผู้ชุมนุมยังตะโกนคัดค้านกฎหมายความมั่นคงของจีน รวมทั้งตะโกนคำขวัญ "ปลดปล่อยฮ่องกง ปฏิวัติในยุคสมัยของเรา" รวมทั้ง "ฮ่องกงเป็นเอกราช" ฯลฯ

ลีชุกยัน ผู้นำกลุ่ม "พันธมิตรฮ่องกงเพื่อสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยของชาวจีนผู้รักชาติ" (Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China) กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า การห้ามจัดรำลึกของตำรวจเป็นการกดปราบทางการเมือง "ประชาชนและนักศึกษาจีนลุกขึ้นสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนปกป้องระบอบเผด็จการ และตอบโต้ด้วยเหตุนองเลือด" เขายังวิจารณ์กฎหมายความมั่นคงของจีนด้วยว่า เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุด "หนึ่งประเทศสองระบบ" และเสรีภาพที่ชาวฮ่องกงควรจะมีสิทธิอย่างเต็มที่

ในคลิปให้สัมภาษณ์กับ SCMP เขาไม่เชื่อว่าตำรวจห้ามรำลึกเพราะกลัวการระบาดของโควิด-19 เพราะรถไฟฟ้า รถเมล์ในฮ่องกงเบียดกันแน่นกว่าการรำลึกในวันนี้ นอกจากตำรวจจะไม่ใช้ข้ออ้างเพื่อห้ามจัดรำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมินเท่านั้น แต่จะห้ามจัดการชุมนุมอื่นในอนาคตด้วย (ชมคลิป/ที่มา: SCMP)

โดยกิจกรรมที่สวนสาธารณะวิคตอเรียนกินเวลาประมาณ 45 นาทีก่อนสิ้นสุดกิจกรรม

กิจกรรมชุมนุมรำลึกเหตุสลายชุมนุมเทียนอันเหมินทั่วฮ่องกง (ที่มา: Rublev Andrei/城市廣播 City Broadcasting Channel (CBC))

มีรายงานด้วยว่า ผู้จัดกิจกรรมยังเชิญชวนให้ครัวเรือนทั่วฮ่องกงจุดเทียนรำลึกทุกๆ ชุมชนหากไม่สามารถมาร่วมรำลึกที่สวนวิคตอเรียได้ นอกจากนี้ยังมีการจุดเทียนหลายพื้นที่เช่น Tai Wai, Aberdeen, Tuen Mun, Ma On Shan, Kwun Tong

ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วฮ่องกงไม่มีเหตุจับกุม อย่างไรก็ตามที่ย่านมงก๊ก ฝั่งเกาลูน ผู้ชุมนุมพยายามปิดถนน Argyle ทำให้ตำรวจนอกเครื่องแบบใช้กระบองและสเปรย์พริกไทยปราบผู้ชุมนุม โดยมีผู้ถูกจับกุม 4 คน (ชมคลิป/ที่มา: SCMP)

ที่มา: แปลและเรียบเรียงจาก

Tiananmen vigil in Hong Kong draws thousands despite coronavirus-related ban,

SCMP, 12:09am, 5 Jun, 2020