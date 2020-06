นศ.ยื่นจดหมายถึง UN กรณีอุ้มหาย ‘วันเฉลิม’ ชี้ “อุ้มหายไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใคร”

เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือ คนป.ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง UN ขอให้ติดตามตรวจสอบการบังคับสูญหายของ ‘วันเฉลิม’ ผู้ลี้ภัยไทยที่ถูกอุ้มหายที่กัมพูชา ชี้ “อุ้มหายไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับใคร”

5 มิ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจ เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย - คนป. โพสต์ข้อความว่ากลุ่มนักศึกษาดังกล่าว หรือ คนป.ได้เดินทางไปยื่นจดหมายเปิดผนึกเรื่อง ขอให้ติดตามตรวจสอบการบังคับให้หายสาบสูญของผู้ลี้ภัยชาวไทยในต่างประเทศ ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ (UN office of High Commissioner for Human Right - UNHCR) จดหมายดังกล่าวมีใจความว่าเครือข่ายนักศึกษาฯ มีความกังวลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการบังคับให้สูญหายของผู้ลี้ภัยในต่างประเทศ จึงขอให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบสถานะของผู้ถูกบังคับให้สูญหาย และพิจารณาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวด้วยกลไกการตรวจสอบในระดับสากล

เครือข่ายนักศึกษาฯ ยืนชูจดหมายเปิดผนึกหน้าบริเวณป้ายสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ (UN)

ที่มาภาพ : เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย - คนป.

จดหมายดังกล่าวมีใจความดังนี้

คนป. ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ มีความว่า เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอให้ติดตามตรวจสอบการบังคับให้หายสาบสูญของผู้ลี้ภัยชาวไทยในต่างประเทศ เรียน สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ (UN office of High Commissioner for Human Right - UNHCR) เนื่องด้วยวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ อดีตผู้ต้องหาคดีทางการเมือง และผู้ขอพำนักลี้ภัยในต่างประเทศภายหลังการไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ถูกอุ้มหายตัวไปจากบริเวณหน้าที่พักอาศัยไปกับรถยนต์ส่วนบุคคลสีดำ โดยมีกลุ่มบุคคลพร้อมด้วยอาวุธ โดยขณะที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีความพยายามที่จะช่วยเหลือ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้ลี้ภัย และกลายเป็นผู้ต้องหาในคดี 112 ภายหลังการหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรไทยภายหลังการถูกเรียกไปรายงานตัวกับ คสช. มักมีการบันทึกวีดีโอขนาดสั้นด้วยภาษาลาววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคณะรัฐประหารไทยเป็นระยะ และมักแทรกศิลปะการสื่อสารพื้นบ้านอีสานกับหลักคิดทางการเมือง เช่นเคยมีการโจมตีรัฐธรรมนูญกับการทำประชามติที่ไม่เป็นธรรม และยังขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองภายในประเทศไทยอยู่เป็นระยะ เช่นเดียวกับก่อนที่จะมีการอุ้มหายเพียงหนึ่งวัน เขาก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาในลักษณะที่วิจารณ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยผิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR ) ส่วนที่ 2 (ข้อ 2-5) กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล รวมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกำเนิด หรือสภาพอื่นใด ส่วนที่ 3 (ข้อ 6-27) กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อาทิ เสรีภาพในการมีชีวิต เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามมิให้บุคคลถูกจับกุมตามอำเภอใจ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (คนป.) เป็นเครือข่ายเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการบังคับให้สูญหายของผู้ลี้ภัยในต่างประเทศ จึงขอให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบสถานะของผู้ถูกบังคับให้สูญหาย และพิจารณาถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวด้วยกลไกการตรวจสอบในระดับสากล เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 5 มิถุนายน 2563

วันเฉลิมคือใคร

วันเฉลิม สัตย์​ศักดิ์​สิทธิ์ คือผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยที่ถูกลักพาตัวจากที่พัก กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นอกจากยังเป็นนักเคลื่อนไหว-นักกิจกรรมที่ทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กและเยาวชน รณรงค์ป้องกันเอชไอวี ซึ่งก่อนหน้านี้ชื่อของ วันเฉลิม เคยปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ร่วมกันแถลงจับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจากการโพสต์บทความบิดเบือนให้ร้ายรัฐบาลในเพจเฟซบุ๊ก “กูต้องได้ 100 ล้าน จากทักษิณแน่ๆ” จำนวน 2 โพสต์ ในการแถลงจับกุมดังกล่าวอ้างด้วยว่า วันเฉลิม เป็นแอดมินเพจนี้ อีกทั้งหลังรัฐประหาร 2557 วันเฉลิม ยังเคยถูกเรียกรายงานตัวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่เนื่องจากเขาไม่มารายงานตัว เวลาต่อมา 8 มิ.ย. 2557 จึงถูกออกหมายจับในฐานะบุคคลผู้ฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำสั่ง คสช.