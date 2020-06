นิวซีแลนด์แจกผ้าอนามัยฟรีให้โรงเรียนที่ขาดแคลน แก้ยากจนเพราะประจำเดือน

รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศแก้ไขปัญหานักเรียนเยาวชนที่ไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัย ด้วยการแจกฟรีกับโรงเรียนที่ขาดแคลน จากที่เคยมีผลสำรวจพบ ผู้เข้าไม่ถึงผ้าอนามัยเพราะแพงเกินไปนั้นมักจะหยุดเรียน นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตัวเอง ทำให้ผู้นำหญิงของนิวซีแลนด์มีโครงการแจกฟรีพร้อมแถลงย้ำว่า "ผ้าอนามัยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย"

ผ้าอนามัยแบบแผ่น (ที่มา:flickr/ Marco Verch Professional Photographer and Speaker)

5 มิ.ย. 2563 เนื่องจากปัญหาที่นักเรียนผู้มีเพศกำเนิดหญิงจำนวนมากขาดแคลนไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัย ทำให้รัฐบาลนิวซีแลนด์ทำการจัดหาผ้าอนามัยทั้งแบบสอดและแบบแผ่นให้กับโรงเรียนฟรีเป็นรายเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เรียกว่า "ความยากจนเพราะประจำเดือน"

นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น แถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผ้าอนามัยไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งของจำเป็นมีนักเรียนจำนวนมากราว 95,000 รายที่โดดเรียนเพราะไม่สามารถซื้อหาผ้าอนามัยได้ไม่ว่าจะแบบแผ่นหรือแบบสอด ในบางโรงเรียนที่ขาดแคลนระบุว่านักเรียนเหล่านี้จำเป็นต้องใช้กระดาษชำระ กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือผ้าขี้ริ้วในการจัดการกับประจำเดือนของตัวเอง

รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการจัดหาผ้าอนามัยให้ฟรีสำหรับโรงเรียนในเขตไวกาโต 15 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกระบุว่ามีความต้องการผ้าอนามัยมากที่สุด โดยเริ่มต้นตั้งแต่เทอมที่ 3 ของปีการศึกษานี้ จากนั้นก็จะนำโครงการนี้มาใช้กับโรงเรียนในทั่วประเทศภายในปี 2564 โดยใช้วิธีการให้แต่ละโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเอง

อาร์เดิร์นแถลงอีกว่า มีวัยรุ่นอายุ 9-18 ปี เกือบ 95,000 รายที่ต้องอยู่บ้านในช่วงที่มีประจำเดือนเพราะไม่มีเงินพอซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประจำเดือนได้ ดังนั้นการทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ฟรีพวกเขาจะสามารถส่งเสริมให้เยาวชนกลับไปเรียนหนังสือต่อไปได้

องค์กรดิกนิตี ซึ่งเป็นองค์กรเอ็นจีโอที่จัดหาผ้าอนามัยให้กับโรงเรียนกล่าวว่าพวกเขายินดีที่รัฐบาลตัดสินใจทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นของฟรีแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน แต่ก็พูดถึงการอยากให้ต่อยอดไปถึงกลุ่มประชากรอื่นๆ ที่ขาดแคลนผ้าอนามัยด้วย

มิแรนดา ฮิตชิงส์ ผู้ร่วมก่อตั้งดิกนีตีกล่าวว่าสำหรับนักเรียนแล้ว การไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประจำเดือนได้ส่งผลให้พวกเธอรู้สึกอับอาย ไม่เพียงเท่านั้นมันยังเป็นการทำให้ผู้มีประจำเดือนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่า รวมถึงทำให้เยาวชนขาดเรียนมากขึ้นด้วย ดังนั้นการจัดหาผ้าอนามัยให้จึงถือเป็น "การลงทุนที่วิเศษ" มากสำหรับรัฐบาล แต่เรื่องนี้ก็ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะความยากจนจากประจำเดือนนั้นไม่ได้กระทบกับนักเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังกระทบกับคนหลายภาคส่วนที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้าน คนที่สูญเสียรายได้ ต่างก็เผชิญกับการไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประจำเดือนได้ทั้งสิ้น

คาโร แอตคินสัน ผู้ให้คำปรึกษาจากโรงเรียนเฮฮัวราฮีทามาริกีกล่าวว่า การไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยที่ถือเป็นปัจจัยความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ไม่ได้เป็นความผิดคนบุคคลนั้นๆ เอง ขณะเดียวกันการไม่สามารถเข้าถึงมันได้ก็ส่งผลต่อมุมมองต่อตัวเอง ทำให้รู้สึกสูญเสียคุณค่าและพลังในตัวเอง

รัฐบาลแนวร่วมรัฐบาลพรรคแรงงานของนิวซีแลนด์มีเป้าหมายต้องการแก้ปัญหาความยากจนในเด็กให้สำเร็จภายในเวลา 10 ปี อาร์เดิร์นกล่าวว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคจากการระบาดของโควิด-19 แต่การลงทุนไปกับโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตเด็กผู้หญิงได้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ

จูลี แอนน์ เจนเตอร์ รัฐมนตรีด้านกิจการสตรีกล่าวว่าผ้าอนามัยมีราคาสูงเกินไปจนทำให้บางครอบครัวไม่สามารถซื้อได้ ทำให้เด็กในครอบครัวเหล่านั้นขาดเรียนเมื่อมีประจำเดือน แต่ก็กล่าวย้ำว่าผ้าอนามัยเป็นสินค้าจำเป็น ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย

จากการสำรวจโพล Youth19 ระบุว่ามีเด็กนักเรียนอายุ 9-13 ปีที่มีประจำเดือนร้อยละ 12 ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประจำเดือนได้ และในจำนวนนี้มีส่วนหนึ่งที่บอกว่าโดดเรียนเพราะไม่มีผ้าอนามัย มหาวิทยาลัยโอตาโกสำรวจพบว่าคนที่เผชิญกับความยากจนจากประจำเดือนจะได้รับผลกระทบทางลบในระยะยาว ทั้งในเรื่องสุขภาพ พัฒนาการทางอารมณ์ การศึกษา และอนาคตหน้าที่การงาน

เรียบเรียงจาก

New Zealand tackles 'period poverty' with free sanitary products for all schoolgirls, The Guardian, Jun. 3, 2020