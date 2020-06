กลุ่มญาติผู้ถูกสังหารเรียกร้องรัฐบาลจีนเปิดเผยความจริงเหตุการณ์ 'เทียนอันเหมิน'

กลุ่มญาติของคนที่ถูกสังหารโดยกองทัพจีนในเหตุการณ์เทียนอันเหมินปี 2532 ร่วมกันเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตอีกครั้ง หลังจากที่เหตุการณ์นี้เพิ่งครบรอบ 31 ปี เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

เทียนในกิจกรรมไว้อาลัยเหตุการณ์เทียนอันเหมิน ภาพถ่ายเมื่อปี 2553 (ที่มา:flickr/Timothy Tsui)

5 มิ.ย. 2563 ในคืนระหว่างวันที่ 3-4 มิ.ย. ของเมื่อ 31 ปีที่แล้ว มีประชาชนจีนจำนวนมากนำโดยกลุ่มนักศึกษาชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมือง แต่สุดท้ายกองทัพจีนสังหารด้วยการนำกำลังรถถังและพลติดปืนกลเข้าไปปราบปรามประชาชนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

โดยในปี 2563 กลุ่มมารดาแห่งเทียนอันเหมินซึ่งเป็นครอบครัวของผู้เสียชีวิตเรียกร้องให้รัฐบาลสีจิ้นผิงเปิดเผยข้อมูลบันทึกของทางการในช่วงที่มีการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อสาธารณะ รวมถึงให้มีการอธิบายลำดับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้คนที่พวกเขารักเสียชีวิตซึ่งทางการจีนปิดปากเงียบในเรื่องนี้มาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปี

ในปีนี้ซึ่งครบรอบ 31 ปี เหตุการณ์เทียนอันเหมิน ทางการก็ยังคงสั่งห้ามไม่ให้มีการชุมนุมรำลึกในฮ่องกง ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ ผู้คนจะมาชุมนุมรำลึกเหตุการณ์นี้เป็นประจำทุกปี ทางการอ้างเรื่องโรคระบาดโควิด-19 ในการห้ามการชุมนุมในครั้งนี้ แต่ผู้ชุมนุมในฮ่องกงก็ไม่สนใจคำสั่งของตำรวจ ยังคงจัดการชุมนุมรำลึกต่อไป อนึ่ง ในฮ่องกงมีอัตราผู้ติดเชื้อน้อยลงมากเหลือเพียงไม่ถึงหลักสิบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

ในช่วงเย็นวันที่ 4 มิ.ย. มีผู้คนหลายพันคนฝ่าฝืนคำสั่งยังคงชุมนุมต่อไป สื่อ CNN ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้จะมีจำนวนผู้ชุมนุมลดลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ก็ยังคงมีการจัดการที่ดี มีการวางแผนล่วงหน้า และก็ยังคงเป็นการแสดงออกในเชิงต่อต้านทางการจีนอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มมารดาแห่งเทียนอันเหมินส่งจดหมายเปิดผนึกถึงที่มีลายเซ็น 124 รายชื่อให้กับกลุ่มผู้นำจีน เรียกร้องให้มีการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ รวมถึงเรียกร้องให้มีการชดเชยและความรับผิดชอบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผู้ก่อตั้งกลุ่มมารดาแห่งเทียนอันเหมินคือจางเซียนหลิง ลูกชายของเธอเสียชีวิตจากการปราบปรามโดยทหารที่เทียนอันเหมินเมื่อมีอายุ 19 ปี เธอบอกว่าคนในกลุ่มของเธอต้องทนทุกข์มาตลอด 31 ปี จากการที่รัฐบาลไม่สนใจใยดีความสูญเสียของพวกเขา

จางบอกว่ารัฐบาลติดหนี้ที่จะต้องอธิบายให้กลุ่มญาติผู้สูญเสียเข้าใจว่าใคร หน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่มีส่วนรับผิดชอบ และด้วยสถานการณ์แบบใดทำให้พวกเขาตัดสินใจปฏิบัติการรุนแรงดั่งฆาตกรได้เช่นนี้ ในจดหมายเปิดผนึกของกลุ่มมารดาแห่งเทียนอันเหมินระบุว่าประชาชนต่างก็ชุมนุมอย่างสันติภายใต้รัฐธรรมนูญจีนประชาชนได้รับการคุ้มครองให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม และเสรีภาพในการประท้วง รัฐบาลจึงควรจะยึดมั่นในเจตจำนงดั้งเดิมและทำตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

จางกล่าวถึงเรื่องนี้โดยพูดถึงความมือถือสากปากถือศีลของรัฐบาลสีจิ้นผิงว่า สีจิ้นผิงมักจะเรียกร้องให้พรรครัฐบาลตัวเองอย่าลืมเจตจำนงดั้งเดิมและขอให้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมมากขึ้น แต่สิ่งที่สีจิ้นผิงทำกับญาติผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เทียนอันเหมินนั้นราวกับว่ารัฐธรรมนูญจีนไม่มีค่าอะไร จางยังเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์เทียนอันเหมินในวันครบรอบด้วย

นอกจากจะมีการฝ่าฝืนคำสั่งของตำรวจไม่ให้ชุมนุมแล้ว ผู้จัดการชุมนุมในฮ่องกงยังบอกอีกว่าพวกเขาจะจัดให้ผู้คนร่วมจุดเทียนรำลึกจากที่พักของแต่ละคนเองด้วยการถ่ายทอดสดลไลฟ์สตรีมในระบบออนไลน์ มีการดำเนินกิจกรรมอย่างการสงบนิ่ง อ่านแถลงการณ์ ฉายวิดีโอเกี่ยวกับมารดาแห่งเทียนอันเหมินและร้องเพลงร่วมกัน จางเชื่อว่าถึงแม้ในปีนี้จะมีอุปสรรคแต่ประชาชนก็จะแสดงการรำลึกถึงผู้สูญเสียจากความรุนแรงในแบบของตัวเอง

มอร์แกน ออร์ตากัส โฆษกการต่างประเทศของสหรัฐฯ แถลงการณ์ชื่นชมผู้ชุมนุม แสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสีย และเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อผู้เสียชีวิตและผู้หายสาบสูญจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น

เรียบเรียงจาก

Tiananmen Mothers Call on Beijing to Make Public Details of 1989 Massacre, Radio Free Asia, Jun. 3, 2020

Thousands of Hong Kongers defy police ban to remember Tiananmen Square massacre, CNN, Jun. 5, 2020