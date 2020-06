WHO แถลง ควรเน้นกักโรคคนมีอาการ เหตุติดโควิด-19 แบบไม่มีอาการแพร่เชื้อน้อยมาก

องค์การอนามัยโลกประกาศว่าคนที่มีเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ไม่แสดงอาการนั้นจริงๆ แล้วมีโอกาสแพร่เชื้อได้น้อยมาก เรื่องนี้ขัดกับข้อกังวลขอนักวิจัยบางส่วนที่เคยบอกว่าโรคโควิด-19 อาจจะควบคุมยากเพราะเป็นไปได้ที่มีเกิดการแพร่กระจายเชื้อโดยผู้มีเชื้อแต่ไม่มีอาการ

10 มิ.ย. 2563 การระบาดของโควิด-19 เกิดจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Sars-CoV-2 โดยผู้ได้รับเชื้อจะแสดงอาการไม่เท่ากัน คนที่อายุยังน้อยและคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมักจะไม่มีอาการใดๆ เมื่อติดเชื้อหรือแสดงอาการแต่เล็กน้อยเท่านั้น บางคนอาจจะไม่มีอาการของโรคใดๆ จนกระทั่งผ่านไป 2-3 วันหลังจากการติดเชื้อแล้ว

มีหลักฐานก่อนหน้านี้ในช่วงต้นๆ ของการระบาดบ่งชี้ว่าไวรัสอาจจะสามารถเผยแพร่จากคนสู่คนได้ถึงแม้ว่าผู้มีเชื้อจะไม่ได้แสดงอาการใดๆ แต่เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยว่าถึงแม้จะมีบางกรณีที่มีการแพร่กระจายเชื้อผ่านคนที่ไม่มีอาการ แต่การแพร่เชื้อแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากและไม่ใช่สาเหตุหลักในการทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ

มาเรีย ฟอน เคียร์โคฟ ประธานฝ่ายโรคค้นพบใหม่และโรคที่แพร่มาจากสัตว์ของ WHO แถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเจนีวาระบุว่า การที่การติดเชื้อระหว่างบุคคลของคนที่ไม่มีอาการนั้นหายากมาก ทำให้รัฐบาลควรเน้นตรวจสอบและกักบริเวณโรคกับผู้ที่ติดเชื้อแบบมีอาการเท่านั้น โดยตรวจสอบว่ามีใครบ้างที่ติดต่อกับเขาเพื่อวินิจฉัยความเป็นไปได้ว่าจะติดโรค

เคียร์โคฟกล่าวว่าเธอรับรู้เรื่องที่เคยมีงานวิจัยระบุว่าพบคนที่มีเชื้อแต่ไม่มีอาการแพร่เชื้อในพื้นที่ปิดอย่างบ้านหรือบ้านพักคนชรา แต่ถึงกระนั้นก็ควรจะมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มขึ้นกว่านี้ถึงจะสามารถ "ตอบคำถามได้อย่างแท้จริง" ว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถแพร่กระจายในวงกว้างผ่านคนมีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการได้หรือไม่

เคียร์โคฟกล่าวว่าเธออาศัยหลักฐานจากรายงานของหลายประเทศที่ทำการติดตามผลการติดต่อของโรคอย่างละเอียด จากการที่ประเทศเหล่านี้ติดตามผลกลุ่มคนติดเชื้อแต่ไม่มีอาการด้วยแล้วพบว่าพวกเขาไม่พบว่าบุคคลเหล่านี้แพร่กระจายเชื้อต่อได้เลย นั่นหมายความว่าการแพร่เชื้อจากคนติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหายากมาก

ถ้าหากว่ามีการพิสูจน์ในเรื่องที่คนมีเชื้อแต่ไม่มีอาการไม่ใช่ปัจจัยหลักในการแพร่ระบาดของโควิด-19 จริง ก็จะส่งผลถึงการบังคับใช้นโยบายในแบบเดิมๆ อย่างมากที่มีการวางนโยบายโดยอาศัยหลักการที่ว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการสามารถแพร่เชื้อต่อได้ในโอกาสสูง นั่นทำให้ตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมามีการเสนอให้ใช้วิธีการวางระยะห่างทางสังคม

เคียร์โคฟกล่าวย้ำว่ากลุ่มคนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือยังไม่แสดงอาการอาจจะยังสามารถแพร่กระจายเชื้อต่อได้ในบางกรณี แต่โอกาสจะเกิดขึ้นได้นั้นน้อยมาก เคียร์โคฟแถลงว่าสิ่งที่ควรจะเน้นทำกันจริงๆ คือการคอยติดตามกลุ่มที่มีเชื้อและมีอาการของโรค ถ้าหากสามารถกักบริเวณเพื่อควบคุมโรคจากกลุ่มคนที่มีอาการและกลุ่มคนที่ติดต่อกับผู้มีอาการได้แล้ว ก็จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อลงได้มาก

เรียบเรียงจาก

Asymptomatic spread of coronavirus is ‘very rare,’ WHO says, CNBC, Jun. 8, 2020