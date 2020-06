ภาคประชาชนเรียกร้อง UN ใส่ใจปัญหาการลงทุนข้ามพรมแดนของทุนไทยในประเทศเพื่อนบ้าน

10 มิ.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ คณะทำงานติดตามการลงทุนและความรั บผิดชอบข้ามพรมแดน(ETOs Watch) ทำจดหมายเปิดผนึกถึงคณะทำงานสหป ระชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชน(UNBHR) เพื่อเรียกร้องการมีส่วนร่วมของ ชุมชนชายขอบที่เสี่ยงภัย และกระตุ้นให้มีความใส่ใจเป็นพิ เศษต่อพันธกรณีข้ามพรมแดนของนัก ลงทุน รวมทั้งนักลงทุนไทยในประเทศเพื่ อนบ้าน และการปฏิบัติตามหลักพันธกรณีตา มหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน

โดยจดหมายเปิดผนึกนี้ได้นำเสนอใ นการประชุมสหประชาชาติผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในวันนี้ในหัวข้อ Present and Future of National Action Plans in Asia through the Eyes of Four Business and Human Rights Champions โดยเนื้อหาในจดหมายระบุถึง ปัญหาการลงทุนข้ามพรมแดนของภาคเ อกชนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งพบว่าการลงทุนและการดำเนินธุ รกิจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ ชุมชนและสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน รวมถึงประชาชนในประเทศไทยหลายกร ณี ยกตัวอย่างเช่น กรณีของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษทวาย โครงการสร้างถนนเชื่อมจากทวาย เหมืองถ่านหินบานชองในเมียนมา เขื่อนไซยะบุรี ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการปลูกอ้อยในกัมพูชา

ที่ผ่านมา คณะทำงานฯ ตัวแทนองค์กรเอกชนและชาวบ้านจาก ประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการร้องเรียนต่อหน่วยงานรั ฐในประเทศไทย และบริษัทเจ้าของโครงการและการยื่ นฟ้องต่อศาลในประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้เกิดการรับผิด ชอบและเยียวยาด้านสิ่งแวดล้อมแล ะสังคมต่อคนท้องถิ่น

คณะทำงานฯ ระบุข้อเรียกร้องสำคัญว่า เรียกร้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นข องชุมชนชายขอบเพื่อให้เข้าถึงสิ ทธิที่จะได้รับการชดเชยและการเยี ยวยาอย่างเป็นธรรมและยุติธรรม สนับสนุนบทบาทที่เข้มแข็งของสถา บันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการสอบสวนการลงทุนข้ามพรมแดน รวมทั้งการลงทุนของไทยในประเทศเ พื่อนบ้าน ผลักดันให้มีภาคธุรกิจและนักลงทุ นปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุ ษยชนและการตรวจสอบที่เหมาะสม มีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและชุ มชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริ ง รวมถึงเรียกร้องเปิดช่องทางการส นับสนุนการฟ้องคดีแบบกลุ่ มและการฟ้องคดีข้ามพรมแดน เพื่อเป็นกลไกที่จะเข้าถึงการเยี ยวยาอย่างเป็นผล โดยศาลควรปฏิบัติตามความเห็นทั่ วไปฉบับที่ 24 ของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่ งสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้รัฐภาคี ต้องขจัดอุปสรรคต่อการเข้าถึ งการเยียวยาใด ๆ ทั้งในทางสาระบัญญัติ ขั้นตอนปฏิบัติ และในเชิงปฏิบัติ รวมถึงเรียกร้องบริษัทให้สนับสนุ นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการปรึกษาหารือกับชุมชนที่ได้ รับผลกระทบจากโครงการมากขึ้น โดยนักลงทุนควรทำการประเมินผลกร ะทบข้ามพรมแดนและผลกระทบด้านสิ ทธิมนุษยชนก่อนจะตัดสินใจดำเนินโครงการใด ๆ นอกจากนั้น ภาคธุรกิจต้องจัดทำกลไกรับข้อร้ องทุกข์ในระดับบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีข้ ามพรมแดนของภาคธุรกิจ โดยควรมีข้อบทเกี่ยวกับระเบียบที่ กำหนดให้ต้องตรวจสอบตามพันธกรณี ข้ามพรมแดน รวมทั้งกำหนดให้มีความรับผิดเมื่อเกิดการละเมิดการตรวจสอบที่เหม าะสมร่วมในกลไกรับข้อร้องทุกข์ จากภายนอกหรือที่ได้รับการผลั กดันจากชุมชน

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชน (แผน

NAP) โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 ช่วงระหว่างปี 2562-2565 เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการป ระกอบธุรกิจ อันเป็นประเด็นที่ซับซ้อน แผน NAP จึงมุ่งเน้น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านแรงงาน (2) ด้านชุมชน ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (3) ด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ (4) ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ เป็นหลัก

นารีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ กล่าวในเวทีเสวนาว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภา คเอเชียที่มีการประกาศใช้แผนปฏิ บัติระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกั บสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลักดัน และนำแผนดังกล่าวไปผลักดันเพื่อ ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดปฏิบัติการอย่างจริ งจังมากขึ้นทั้งในระดับชาติและร ะดับจังหวัด ขณะมี 10 จังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่องในก ารผลักดันกับหน่วยงานท้องถิ่ นเพื่อให้มีความเข้าใจ เช่น พะเยา สุโขทัย สงขลา ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนัก กับหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ ยวข้อง และมีแผนที่จะประสานงานเพื่อผลั กดันประเด็นต่างๆร่วมกับภาคประช าสังคมและชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือมาตลอดตั้ งแต่กระบวนการเตรียมการแผน NAP แล้ว นอกจากนี้ยังมีแผนการส่งเสริมภา คธุรกิจด้วยการส่งเสริมการทำ BHR AWARD เพื่อมอบให้กับภาคธุรกิจที่มีปฏิ บัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่ เป็นตัวอย่างที่ดี

ส.รัตนมณี พลกล้า ตัวแทนคณะทำงานฯ กล่าวว่า แผนปฏิบัติการดังกล่าวยังเป็นลั กษณะการสมัครใจของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและธุรกิจจึงยั งไม่แน่ใจจะนำไปสู่การปฏิบัติ ได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะที่ผ่านมา ภาคธุรกิจยังใช้กระบวน SLAPP ด้วยการฟ้องร้องคดีกับชุมชนและนั กปกป้องสิทธิมากกว่า 20 คดี ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย ชนอยู่ การผลักดันให้บังคับใช้กฎหมายกา รคุ้มครองสิทธิและการทำธุรกิ จไปพร้อมกัน ยังเห็นว่าการคุ้มครองสิทธิกับก ารทำธุรกิจที่ผ่านมาไม่ได้คำนึ งถึงการปกป้องสิทธิของประชาชนที่ แท้จริง สุดท้าย กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่ว นได้เสียเป็นกุญแจสำคัญที่จะผลั กดันให้แผนปฏิบัติการว่าด้วยธุ รกิจและสิทธิมนุษยชนให้เกิดการคุ้ มครองและเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนได้แท้จริง

อนึ่ง คณะทำงานติดตามการลงทุนไทยและคว ามรับผิดชอบข้ามพรมแดน เป็นการรวมตัวขององค์กรภาคประชา สังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานเพื่อติดตามสถานการณ์กา รพัฒนาและสิ่งแวดล้อมในประเทศเพื่ อนบ้านของไทย ทั้งในกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยเฉพาะสถานการณ์การละเมิดสิทธิ มนุษยชนและการต่อสู้เพื่อแย่งชิ งทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการลงทุนทางตรงขอ งหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน