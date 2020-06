สช. ถอดบทเรียน ‘ภาคประชาสังคม’ สู้โควิด-19 พบทั้ง ‘ไทย-เทศ’ ต่างเชื่อมร้อย ‘ชุมชน’

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รายงานว่า ตลอดช่วงระยะเวลาของสถานการณ์ โควิด-19 หลายเดือนที่ผ่านมา สิ่งที่ประจักษ์ให้เห็นชัดแจ้ งมาอย่างต่อเนื่อง คือ บทบาทการมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม ประชาชน ที่กลายมาเป็นหนี่งในปัจจัยสำคั ญต่อการรับมือกับวิกฤติการณ์

ในขณะที่ภาพความร่วมมื อในการรวมพลัง จัดสรรทรัพยากร บูรณาการภารกิจของหน่วยงานส่ วนกลางปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทบาทของ “ภาคประชาสังคม” ในการเชื่อมร้อยประสานงานระดั บพื้นที่ก็เด่นชัดไม่แพ้กัน

ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทย หากแต่อีกหลายประเทศก็พึ่ งพาบทบาทของภาคประชาสั งคมในการสู้โควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ (สช.) จึงได้จัดวงเสวนาออนไลน์ (webinar) หัวข้อ “The Role of Civil Society in Response to COVID-19” ผ่านระบบ WebEX ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา

การเสวนาออนไลน์ดังกล่าว มีตัวแทนจากประเทศไทย เมียนมาร์ และบังคลาเทศ ได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ และข้อคิดเห็นจากการทำงานในมุ มมองของภาคประชาสังคม พร้อมด้วยผู้ที่สนใจเข้าร่วมรั บฟังทั้งสิ้น 88 คน จาก 10 ประเทศ คือ บังคลาเทศ กัมพูชา คองโก อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1 ล้าน คน ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่ วยภาครัฐรับมือภัยโควิด-19 ในครั้งนี้ รวมถึงภาคประชาสังคมเองก็ช่ วยเสริมการทำงานของภาครัฐด้ วยเช่นกันโดยเฉพาะการสร้ างการตระหนักรู้ต่อปัญหานี้

นอกจากนี้ยังพบว่าการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ทำให้เกิดโอกาสที่ภาครั ฐและภาคประชาสังคมจะได้ร่วมมื อกันใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่ องนโยบายสาธารณะเพราะเป็นการที่ ประชาชนจะได้ช่วยกันดูแลกั นเองในระดับชุมชน 2. โอกาสสำคัญของภาครั ฐและประชาชนที่จะช่วยกั นวางมาตรการทางสังคมที่จะรับมื อกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 3. โอกาสที่จะทบทวนเรื่องสุ ขภาพและความไม่เท่าเทียมของกลุ่ มชาติพันธุ์

“ประเทศไทยโชคดีที่ได้ วางรากฐานระบบสุขภาพมาเป็ นเวลากว่า 20 ปี ด้วยการกระจายการทำงานลงไปยั งระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุ ขภาพป้องกันโรค ทำให้เมื่อเกิดวิกฤตด้านสุ ขภาพขึ้นมากลไกในพื้นที่นี้จึ งพร้อมที่จะรับมือและทำงานได้ทั นท่วงที” นพ.นิรันดร์ ให้มุมมอง

ขณะที่ วิจิตรา ชูสกุล เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุ รินทร์ ให้ภาพการทำงานภายในจังหวัด ที่เน้นหลักของการสร้างความมั่ นคงทางอาหาร โดยยึดหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพี ยง ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกั นในชุมชนด้วยการช่วยเหลือพึ่ งพาซึ่งกันและกัน โดยมีเครือข่ายสมัชชาฯ เป็นหนึ่งในตั วกลางของการประสานความร่วมมือกั บทุกภาคส่วน

เธอระบุว่า ภาคประชาสังคมยังได้มีความร่ วมมือกับจังหวัด ในการวางแผนโมเดลด้านสุขภาพเพื่ อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งได้มีการเสนอและจัดทำบนหลั กการ 3 ประการ คือ

1. การร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลการติ ดเชื้อ เพื่อมีข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ ในการวางแผน

2. การสร้างรากฐานความเข้มแข็งในชุ มชน ด้วยความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. มาตรฐานทางสังคมใหม่สำหรับ New normal ที่ชุมชนจะร่วมกับท้องถิ่ นในการกำหนดมาตรการทางสังคม เช่น ชุมชนบางแห่งมีมาตรการให้ทุ กครอบครัวมีการปลูกผักผลไม้กิ นเอง เป็นต้น

ด้านตัวแทนจากบังคลาเทศ Taslima Akter ผู้ประสานงานโครงการ Centre for Disability in Development (CDD) เล่าถึงการทำงานของภาคประชาสั งคม ในการเป็นตัวกลางระหว่างรัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนในการแก้ไขปัญหาผู้พิ การ ซึ่งมีตั้งแต่เรื่องการเข้าไม่ ถึงข้อมูลข่าวสารและการเข้าไม่ ถึงบริการรักษาพยาบาล ประกอบกับการขาดรายได้ ทำให้ผู้พิการบางคนประสบปัญญาสุ ขภาพจิต และบางครอบครัวนำไปสู่ความรุ นแรง CDD ทำงานผ่านหลากหลายกิ จกรรมและทำงานผ่านกลุ่มชุมชนช่ วยเหลือตนเอง (Self Help Group- SHGs) กว่า 100 กลุ่มทั่วประเทศ ซึ่งทำให้การกระจายการช่วยเหลื อออกไปได้ในวงกว้าง

ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มผู้พิการนั้ นเป็นกลุ่มเปราะบางและเสี่ยงที่ จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันภาครัฐเองไม่ได้ให้ ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้เป็นลำดั บต้นๆ แต่จากการทำงานของภาคประชาสั งคมที่ขับเคลื่อนประเด็นผู้พิ การกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั้น เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงการจัดการภัยพิบัติ และการฟื้นฟูของประเทศบั งกลาเทศได้มีคำสั่งให้รวมกลุ่ มผู้พิการเข้าสู่โครงการการรั บมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 นี้ด้วย

ฟากฝั่งของเมียนมาร์ Dr.Si Thura ผู้อำนวยการบริหาร Community Partners International (CPI) ให้ภาพไปในทิศทางเดียวกันถึ งการทำงานของภาคประชาสังคม ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงแต่ ละภาคส่วนไปจนถึงชุมชน ซึ่งสิ่งที่แตกต่างไปในเมี ยนมาร์คือ ผลกระทบจากโควิด-19 ในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ ในเขตที่ยังมีปัญหาข้อพิ พาทระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ด้ วยกันเอง ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีบริ บทและภาษาที่ใช้แตกต่างกันออกไป ทำให้มีปัญหาในการรับข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวโควิด-19 รวมทั้งการเข้ารับบริการรั กษาพยาบาล

ดังนั้น ภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทสำคั ญในการเป็นตัวกลาง และให้ความช่วยเหลือหลากหลายด้ าน ทั้งในเชิงเทคนิค อุปกรณ์ป้องกันโรค ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งเงินช่วยเหลือ ตลอดจนจัดทำและเผยแพร่คู่มือหรื อชุดความรู้ในภาษาท้องถิ่นแก่ กลุ่มชาติพันธุ์

สุดท้าย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ ได้ตอกย้ำว่าวิกฤตตนี้ยิ่งทำให้ บทบาทภาคประชาสังคมเด่นชัดมากขึ้ น โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ ในสังคม การทำให้เสียงของผู้คนในชุมชนถู กส่งออกมาดังยิ่งขึ้นและผนึ กความร่วมมือและสานพลังจากทุ กภาคส่วน แต่เราก็ยังคงมีความท้ าทายในอนาคตว่ าบทบาทของพวกเราหลังจากวิ กฤตโควิด-19 จะเป็นอย่างไร