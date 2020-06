ผู้ประท้วงในสหรัฐฯ ตั้ง 'เขตปกครองตนเอง' ที่แคปปิตอลฮิลล์ หลังตำรวจงดเข้ากรม

จากมุมหนึ่งของการประท้วงใหญ่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมทางเชื้อชาติสีผิวและต่อต้านความรุนแรงจากตำรวจในสหรัฐฯ มีผู้ประท้วงในย่านชุมชนแคปปิตอลฮิลล์ เมืองซีแอตเทิล ก็ประกาศเขตปกครองตนเองและปักหลักรอบอาคารกรมตำรวจ หลังจากที่ตำรวจพากันงดเข้ากรมตำรวจซีแอตเทิลประจำปริมณฑลตะวันออก รวมถึงมีการสร้างบทความในวิกิพีเดียให้กับพื้นที่ตัวเองซึ่งเสี่ยงจะถูกลบ

ที่มาภาพ วิกิพีเดีย

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 10 มิ.ย. ตามเวลาของสหรัฐฯ หน้าสารนุกรมออนไลน์วิกิพีเดียก็มีบทความสดใหม่เกี่ยวกับ "เขตปกครองตนเองแคปปิตอลฮิลล์" ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของชุมชนหนึ่งในเมืองซีแอตเทิล พวกเขาเริ่มต้นจากการประท้วงต่อเนื่องต่อต้านความรุนแรงของตำรวจและเรียกร้องความเป็นธรรมด้านเชื้อชาติสีผิวหลังจากที่มีเหตุการณ์ตำรวจสังหารคนดำ จอร์จ ฟลอยด์

ในบทความระบุว่าหลังจากที่ผู้ประท้วงชุมนุมกันที่หน้าอาคารกรมตำรวจซีแอตเทิลประจำเขตปริมณฑลตะวันออกเป็นเวลาหลายวันเพื่อรำลึกถึง จอร์จ ฟลอยด์ และประณามความรุนแรงเกินกว่าเหตุของตำรวจ นายกเทศมนตรี เจนนี เดอแคม ได้สั่งจำกัดจำนวนตำรวจในพื้นที่เพื่อ "ลดระดับการปฏิสัมพันธ์" ระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงลง

หลังจากที่ตำรวจออกจากพื้นที่ไปผู้ประท้วงก็พากันวางแนวกั้นและประกาศให้แคปปิตอลฮิลล์กลายเป็น "เขตปกครองตนเอง" โดยระบุรายละเอียดว่าพวกเขาเป็น "ชุมชนและประชาคมที่มีผู้อาศัยราว 200 กินพื้นที่อาณาเขตเมือง 6 บล็อก"

สื่อซีแอตเทิลไทม์ระบุว่าผู้ประท้วงประกาศก่อตั้งพื้นที่นี้หลังจากปะทะกับตำรวจมาเป็นเวลาหลายวัน จนกระทั่งในวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมาตำรวจก็ประกาศว่าพวกเขาจะเปิดถนนรอบกรมตำรวจเพื่อให้ผู้ประท้วงชุมนุมละแวกนั้นได้ ตัวอาคารกรมตำรวจเองถูกปิดด้วยไม่อัดและล้อมรั้วเหล็กป้องกันอาคารไว้ แต่ตำรวจยืนยันว่าจะยังคงมีคนทำงานอยู่

มีรูปในกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับซีแอตเทิล r/SeattleWA ในกระดานข่าว Reddit เผยให้เห็นว่ามีผู้ชุมนุมพ่นสีสเปรย์ใส่ถุงดำแล้วเอาไปติดกับอาคารกรมตำรวจว่า "พื้นที่นี้ตอนนี้กลายเป็นของประชาชนแล้ว" รวมถึงมีทาสีทับส่วนหนึ่งของป้ายเพื่อเปลี่ยนจากชื่อกรมตำรวจเป็นคำว่า "กรมประชาชนซีแอตเทิล ประจำเขตปริมณฑลตะวันออก"

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานว่าผู้ชุมนุมพากันนำเครื่องนอนและเต็นท์มาตั้งปักหลักรอบสถานีตำรวจ ผู้ชุมนุมพากันบอกว่าพวกเขาหวังว่าจะเปลี่ยนอาคารนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางชุมชน ในช่วงกลางคืนผู้ชุมนุมที่ยังเหลืออยู่พูดคุยกันถึงเรื่องการบริหารจัดการเงินบริจาค มีการจัดฉายรายการต่างๆ แบบไลฟ์สตรีท พวกเขาอาศัยแสงสว่างจากสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆ และไม่มีวี่แววของตำรวจแถวนั้นเลย

สำหรับการเสียชีวิตของ จอร์จ ฟลอยด์ นั้น เกิดขึ้นเมื่อวันที่วันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา ตำรวจมินนิอาโปลิส ได้เข้าทำการตรวจค้นเขาโดยในระหว่างการจับกุมได้ใช้เข่ากดทับที่คอฟลอยด์เป็นเวลาหลายนาที ทั้งที่ฟลอยด์ถูกล็อคมือไขว้หลังไว้ด้วยกุญแจมือ และร้องบอกตำรวจว่า "หายใจไม่ออก" และร้องขอชีวิตแล้วก่อนจะหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับพลเมืองสหรัฐและนำไปสู่การชุมนุมประท้วงไปมากกว่า 30 เมืองใหญ่ในสหรัฐฯ รวมทั้งอีกหลายประเทศทั่วโลก

Movie night and more in the Capitol Hill Autonomous Zone. They screened "13th," the 2016 doc film by @ava #CHAZ #capitolhillautonomouszone #georgefloyd #blacklivesmatter More pics here: https://t.co/2BGCyAs4x6 pic.twitter.com/ZTsWPZ1jgI

— David Ryder (@davidmryder) June 10, 2020