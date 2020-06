สก็อตแลนด์ลงมติยกเลิกส่งออกแก๊สน้ำตาและอาวุธปราบผู้ชุมนุมไปสหรัฐฯ

รัฐสภาสก็อตแลนด์ลงมติสนับสนุนการยกเลิกการส่งออกอาวุธปราบปรามผู้ชุมนุมต่างๆ ให้กับสหรัฐฯ โดยทันทีไม่ว่าจะเป็น กระสุนยาง, แก๊สน้ำตา และชุดสวมใส่ของตำรวจปราบจลาจล ด้าน ส.ส.หัวหน้าพรรคกรีนสก็อตแลนด์ระบุเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ในการส่งออกอาวุธให้ไปอยู่ในมือของผู้ที่ใช้กระทำทารุณกลุ่มคนชายขอบ

รัฐสภาสก็อตแลนด์ (ที่มาของภาพประกอบ: Colin/ Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0)

ในการลงมติของรัฐสภาสก็อตแลนด์เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีคะแนนเสียงสนับสนุนให้ยกเลิกการส่งออกอาวุธปราบจลาจลให้กับสหรัฐฯ โดยทันที 52 ต่อ 0 เสียง มีสมาชิก 11 รายที่งดออกเสียง การโหวตในครั้งนี้มีขึ้น 3 สัปดาห์หลังจากกรณีที่ตำรวจสหรัฐฯ ในรัฐมินนิโซตาใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุสังหารคนดำอเมริกัน จอร์จ ฟลอยด์ จุดชนวนการประท้วงทั่วประเทศ โดยที่ในการประท้วงบางแห่งตำรวจได้ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมที่ประท้วงอย่างสันติ

ญัตติในครั้งนี้ของสภาสก็อตแลนด์ระบุว่า ทางรัฐสภาสก็อตแลนด์ยืนหยัดอยู่ข้างเดียวกับขบวนการชีวิตคนดำก็มีความหมาย (Black Lives Matter) และกำลังพิจารณาให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรยุติการส่งออกแก๊สน้ำตา, กระสุนยาง และชุดสำหรับตำรวจปราบจลาจลให้กับสหรัฐฯ

แพทริก ฮาร์วี หนึ่งในหัวหน้าพรรคกรีนของสก็อตแลนด์กล่าวว่าตำรวจสหรัฐฯ ใช้ "อาวุธแห่งการกดขี่ ... จากรัฐเหยียดเชื้อชาติสีผิว และมันเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้สำหรับพวกเราในการส่งออกมัน อันจะกลายเป็นการนำอาวุธเหล่านี้ไปไว้ในมือของผู้คนที่จะใช้มันกระทำทารุณต่อกลุ่มคนชายขอบ"

ฮาร์วีผู้เสนอญัตตินี้กล่าวอีกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเขาจะต้องยืนหยัดร่วมกับขบวนการ Black Lives Matter

ตั้งแต่ปี 2553 สหราชอาณาจักรขายอาวุธให้กับสหรัฐฯ ไปแล้วรวมมูลค่าประมาณ 7,530 ล้านดอลลาร์ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืน, อาวุธอย่างแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง และโล่ของตำรวจปราบจลาจล ตามเกณฑ์กำหนดการให้ใบอนุญาตของอังกฤษแล้ว วัสดุเหล่านี้ต้องไม่ถูกขายออกไปถ้าหากมีความเสี่ยงอย่างชัดเจนว่ามันจะถูกนำไปใช้เพื่อ "การปราบปรามภายใน"

นอกจากสก็อตแลนด์แล้ว สภาของสหราชอาณาจักรเองก็ต้องการสั่งห้ามการส่งออกนี้ มี ส.ส. 166 รายลงนามในจดหมายเรียกร้องให้มีการระงับการส่งออก "เครื่องมือบังคับกฎหมายและเครื่องมือความมั่นคง" ให้กับสหรัฐฯ เนื่องจาก "อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด" ในจดหมายเปิดผนึกฉบับเดียวกันระบุอีกว่า "ความโหดร้ายที่ตั้งเป้าไปที่ผู้ประท้วงและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศสหรัฐฯ ในตอนนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้"

การประท้วงในสหรัฐฯ ต่อประเด็นการเหยียดเชื้อชาติสีผิวและการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของตำรวจมาตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. จนถึงตอนนี้ มีผู้ประท้วงถูกจับกุมแล้วเกือบหนึ่งแสนราย นอกจากนี้ยังมีภาพและวิดีโอที่น่าตะลึงเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงของตำรวจในหลายพื้นที่ เช่นในนิวยอร์กมีตำรวจใช้รถพุ่งเข้าใส่ฝูงชน มีการใช้แก๊สน้ำตาในการประท้วงที่ฟิลาเดเฟียซึ่งถูกปิดล้อมอยู่ใกล้กับทางด่วน ในแอตแลนตามีการลากตัวเยาวชนคนดำ 2 รายออกจากรถโดยไม่มีเหตุผลใดๆ

แอนดรูว สมิทธ์ ผู้ประสานงานสื่อของหน่วยงานต่อต้านการค้าอาวุธแคมเปญอะเกนสต์อาร์มเทรดในอังกฤษกล่าวว่า ความรุนแรงที่พวกเขาเห็นทั่วสหรัฐฯ นั้น น่าหวั่นใจและควรถูกประณามอย่างหนัก นอกจากนี้ยังบอกว่าควรจะมีการสืบสวนสอบสวนโดยด่วนว่ามีการค้าอาวุธจากอังกฤษไปสู่ที่ไหนบ้าง และมีการใช้อาวุธเหล่านี้กับผู้ประท้วงหรือไม่ และควรจะมีการการันตีว่าจะไม่มีการขายอาวุธจำพวกนี้อีก

สมิทธ์กล่าวอีกว่า "ความรุนแรงของตำรวจและการเหยียดเชื้อชาติสีผิวถือเป็นประเด็นในระดับโลก เหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมพวกเราถึงได้เห็นการโต้ตอบที่หนักแน่นในเรื่องการสังหารฟลอยด์เนื่องจากว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่คนทั่วโลกรู้จักมันดี ในขณะที่พวกเรายืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวร่วมกับนักกิจกรรมในสหรัฐฯ มันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องท้าทายความมือถือสาปปากถือศีลและการมีส่วนร่วมกระทำผิดของรัฐบาลแบบในอังกฤษด้วย"

เรียบเรียงจาก

Scotland votes to end export of tear gas, rubber bullets, and riot gear to the United States, INSIDER, 12-06-2020