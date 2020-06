ไต้หวันจัดงานไพรด์ LGBTQ+ หลังแทบไม่มีผู้ป่วย COVID-19

ไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่จัดงานไพรด์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ หลังการระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก โดยงานไพรด์ที่ไต้หวันมีผู้เข้าร่วมราว 1,000 ราย มีทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาว ผู้เข้าร่วมบางส่วนก็ยังใส่หน้ากากป้องกัน โดยงานชุมนุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากไต้หวันยกเลิกล็อกดาวน์เพราะเคส COVID-19 รายใหม่แทบจะเป็นศูนย์ และเกิดขึ้นหลังปีที่แล้วไต้หวันผ่านกฎหมายอนุญาตการสมรสของ LGBTQ+

ที่มาของภาพประกอบ: Flickr/James_Seattle

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (28 มิ.ย.) ไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่สามารถจัดการชุมนุมไพรด์ (PRIDE) ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) ได้ในช่วงที่หลายประเทศยังคงมีมาตรการจำกัดด้านต่างๆ เพราะ COVID-19 แต่ตามสถิติแล้วตลอดช่วงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาไต้หวันมีสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น

ไพรด์ที่ไต้หวันในปีนี้จัดในเดือนเดียวกับเดือนแห่งไพรด์สากลจากที่ตามปกติแล้วจัดในเดือน ต.ค. ซึ่งผู้จัดงานในครั้งนี้เป็นคนละผู้จัดกับคนจัดงานในเดือน ต.ค. งานในครั้งนี้มีชื่อว่า "ขบวนพาเหรดไพรด์เพื่อโลก" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ถึงแม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายในช่วงบ่ายเล็กน้อย ผู้จัดบอกว่างานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงต้นกำเนิดของขบวนการเพื่อความหลากหลายทางเพศ จากเหตุการณ์สโตนวอลล์ในสหรัฐฯ ปี 2512 ซึ่งคนในบาร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อต้านขัดขืนการจับกุมของตำรวจที่ใช้ความรุนแรงกับพวกเขา

ผู้ชุมนุมตั้งขบวนที่จัตรัสเสรีภาพหรือลิเบอตีพลาซาในกรุงไทเปเมื่อเวลาประมาณบ่าย 3 โมงแล้วเดินขบวนไปที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ในขบวนมีการถือป้ายเขียนข้อความและธงสีรุ้ง ในที่ชุมนุมยังมีการตั้งเต็นท์แจกหน้ากากออนามัย รวมถึงมีการแสดงโชว์ของแดรกควีนผู้แต่งกายข้ามเพศ นอกจากนี้ในการเดินขบวนยังมีบางส่วนที่ถือธงฮ่องกง, ธงทิเบต และป้ายที่เขียนระบุว่า "Black Lives Matter" และ "Black Trans Lives Matter" ที่เป็นประเด็นเรื่องความเป็นธรรมทางเชื้อชาติสีผิวที่กำลังมีการเคลื่อนไหวในสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนี้

อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการเดินผ่านอนุสาวรีย์เจียงไคเช็ก ผู้นำทางทหารและทางการเมืองของพรรคก๊กมินตั๋งในยุคก่อน มีคนตะโกนในเชิงประณามเจียงไคเช็คบอกว่าเขา "ไม่คู่ควรกับพวกเรา" แล้วก็มีคนหัวเราะตามมา ไต้หวันในยุคปัจจุบันอยู่ภายใต้ากรนำของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งมีท่าทีไม่ยอมรับการรวมประเทศกับจีนแผ่นดินใหญ่ตรงกันข้ามกับพรรคก๊กมินตั๋ง

หลังจากนั้นผู้ชุมนุมก็เดินขบวนกลับไปที่จัตุรัสเสรีภาพ บางส่วนอยู่ถ่ายรูปร่วมกับป้ายหรือธงสีรุ้งก่อนที่จะแยกย้ายกลับหลังเวลาบ่าย 5 โมง การเดินขบวนส่วนใหญ่เป็นไปด้วยดีเว้นแต่ช่วงหนึ่งที่มีตำรวจมาขู่ว่าจะจับชาวต่างชาติที่ร่วมขบวนที่ไม่ได้สวมบราจนทำให้ผู้จัดงานต้องมาคลี่คลายสถานการณ์

สื่อนิวบลูมจากไต้หวันตั้งข้อสังเกตว่าการจัดงานในครั้งนี้ไม่มีอะไรใหญ่โตมาก มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเป็นคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศระยะยาว ไม่มีการตั้งรถขยายเสียง ไม่มีการเปล่งคำขวัญ หรือการกล่าวสุนทรพจน์ใดๆ ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีกลุ่มภาคประชาสังคมชาว LGBTQ, เอ็นจีโอ หรือบรรษัทที่เป็นผู้สนับสนุนใดๆ แสดงตัวว่ามีส่วนในการจัดงานครั้งนี้ ผิดกับไพรด์ในช่วงเดือน ต.ค.

หลายปีที่ผ่านมาไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย รวมถึงประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ให้คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงการระบุเพศในทางกฎหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ เมื่อเทียบกับจีนแผ่นดินใหญ่หรือญี่ปุ่นที่ยังจำกัดให้ต้องผ่าตัดแปลงเพศก่อน ทั้งนี้ยังมีกฎหมายต่อต้านการกีดกันเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศและในปี 2562 ก็เพิ่งมีการกำหนดให้การแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันถูกกฎหมาย ซึ่งทั้งสองผย่างนี้ไม่มีการรับรองจากรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่

ลอเรน คูส นักเรียนชาวอเมริกันอายุ 28 ปี กล่าวว่าเขาประทับใจงานไพรด์ในไต้หวันและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในไต้หวัน เพราะมีความเปิดกว้างสำหรับชุมชนคนรักเพศเดียวกัน รวมถึงเป็นตัวอย่างสำหรับชาวโลกในการจัดการปัญหาเรื่องการระบาดหนักของ COVID-19 ด้วย

เดิมทีแล้วมีหลายประเทศที่ตั้งเป้าหมายว่าจะจัดงานไพรด์ในปีนี้ แต่ก็ต้องงดการจัดงานเนื่องจากการระบาดหนักของโรคโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกหลายประเทศ เช่นในรัฐนิวยอร์กที่ประกาศยกเลิกการจัดงานไพรด์เพื่อปฏิบัติตามมาตรการวางระยะห่างทางสังคม

เรียบเรียงจาก

TAIWAN HOLDS ONE OF FEW PRIDE PARADES IN THE WORLD DURING COVID-19 PANDEMIC, New Bloom, 28-06-2020

Taiwan Holds Annual LGBT Pride Parade Despite Coronavirus Concerns, Time, 28-06-2020

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Asia

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/taiwan/