ทั่วโลกประท้วงประธานาธิบดีบราซิล 'จาอีร์ บอลโซนาโร' เรียกร้องประชาธิปไตยให้บราซิล

ทั่วโลกประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีขวาจัดของบราซิล จาอีร์ บอลโซนาโร ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ประธานาธิบดีขวาจัดผู้นี้อาศัยความเป็นเผด็จการในการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวบราซิลรวมถึงกลุ่มชนพื้นเมือง ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังปล่อยให้ปัญหาการระบาดหนักของ COVID-19 เกิดขึ้นหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 1.3 ล้านราย

2 ก.ค. 2563 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีขวาจัดของบราซิล จาอีร์ บอลโซนาโร ในหลายแห่งทั้วโลกรวมแล้ว 60 เมือง 23 ประเทศ

ชาวบราซิลเรียกร้องให้ทั่วโลกช่วยกันประท้วงต่อต้านบอลโซนาโรในหลายเรื่องทั้งในเรื่องวิธีการจัดการการระบาดของ COVID-19 ที่ย่ำแย่ การทำตัวเป็นเผด็จการฟาสซิสต์ และขอให้ช่วยปกป้องประชาธิปไตย

การประท้วงทั่วโลกในครั้งนี้มีชื่อว่า @StopBolsonaroMundial (หยุดบอลโซนาโรทั่วโลก) มีผู้ประท้วงในหลายเมืองได้แก่ เมืองมิวนิค, เบอร์ลิน, แฟรงค์เฟิร์ต ในประเทศเยอรมนี, บาร์เซโลนา และมาดริด ในประเทศสเปน, ปารีสในฝรั่งเศส โรมในอิตาลี, ซูริคและเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์, และดับลินในไอร์แลนด์ ส่วนในบราซิลมีกาประท้วงใน 13 เมือง เช่น เซาเปาโล, ริโอเดอจาเนโร, บราซิลเลีย

หนึ่งในกลุ่มที่ร่วมส่งเสริมการประท้วงในครั้งนี้คือสหภาพแรงงานกลางของบราซิล โดยที่อันโตนิโอ ลิสบัว กล่าวในวิดีโอส่งเสริมการชุมนุมว่าขอให้ทั่วโลกชุมนุมต่อต้านเผด็จการฟาสซิสต์ในบราซิลและประธานาธิบดีบอลโซนาโรในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่พวกเขาเรียกว่าเป็นมันหยุดยั้งบอลโซนาโร เพื่อให้ประเทศของพวกเขากลายเป็นประชาธิปไตย

บราซิลเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการระบาดของ COVID-19 หนักมาก มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 57,000 ราย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว 1.3 ล้านราย รวมถึงอาจจะมีการตกสำรวจ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่รัฐบาลไม่ได้มีปฏิบัติการอะไรจริงจังเลย

ผู้จัดการประท้วงกล่าวอีกว่านี่คือการต่อสู้กับฟาสซิสม์, เสรีนิยมใหม่, การเหยียดเชื้อชาติสีผิว, ชาตินิยมชายเป็นใหญ่, ความเกลียดกลัวผู้มีความหลากหลายทางเพศ, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนพื้นเมือง และการทำลายสิ่งแวดล้อม

บอลโซนาโรเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลเมื่อปี 2562 ผู้จัดการประท้วงระบุถึงการที่ประธานาธิบดีขวาจัดคนนี้ทำการถางป่า สังหารชนพื้นเมือง คนดำ ผู้หญิง คนรักเพศเดียวกัน และผู้นำชุมชน รวมถึงพยายามทำลายวัฒนธรรม ทำลายการศึกษา ทำให้คนมีความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน และทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา

