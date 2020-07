เอธิโอเปียมีผู้เสียชีวิต 166 ราย หลังลุกฮือประท้วงนักกิจกรรมถูกฆ่า

ที่เอธิโอเปีย ประชาชนประท้วงเหตุสังหารนักร้อง-นักกิจกรรม 'ฮาคาลู ฮุนเดสซา' แต่การใช้กำลังรุนแรงของเจ้าหน้าที่รวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝ่ายผู้ประท้วงก็ทำให้ในตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 166 ราย เป็นพลเรือน 145 ราย และเจ้าหน้าที่ 11 ราย

ธงชาติเอธิโอเปีย (ที่มา: Wikipedia)

กีร์มา เกลัม รองอธิบดีตำรวจประจำแคว้นโอโรเมียแถลงว่าความรุนแรงจากเหตุการณ์ชุมนุมในช่วงที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 166 ราย เป็นพลเรือน 145 ราย และเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 11 ราย ทั้งนี้สื่ออัลจาซีรารายงานเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียชีวิตอีก 10 รายที่เมืองหลวงของเอธิโอเปีย แอดดิสอะบาบา นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งร้อยกว่าราย และมีผู้ถูกจับกุมแล้วมากกว่า 1,000 ราย

การประท้วงในเอธิโอเปียเกิดขึ้นหลังจากที่นักร้อง-นักกิจกรรมผู้ได้รับความนิยม ฮาคาลู ฮุนเดสซา ถูกยิงเสียชีวิตในคืนวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมาในเมืองแอดดิสอะบาบาโดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ ฮุนเดสซามีเชื้อชาติโอโรโมชาติพันธุ์ที่มีประชากรสูงที่สุดในเอธิโอเปีย เหตุสังหารในครั้งนี้ทำให้ความตึงเครียดระหว่างเชื้อชาติในเอธิโอเปียเลวร้ายลงรวมถึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของเอธิโอเปีย จนถึงตอนนี้มี 5 คนที่ถูกจับกุมตัวในฐานะผู้ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนี้

ทางการเอธิโอเปียแถลงหลายครั้งว่ากลุ่มกบฏแนวร่วมปลดปล่อยโอโรโม และแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนไทเกรย์ ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาล มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารนี้ นอกจากนี้ยังแถลงถึงการเสียชีวิตของประชาชนในช่วงที่มีการประท้วงว่าเกิดจากการใช้กำลังรุนแรงถึงแก่ชีวิตจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเอง รวมกับบางส่วนที่เสียชีวิตจากความรุนแรงระหว่างเชื้อชาติ ซึ่งกีร์มาเรียกร้องให้ความรุนแรงจากความไม่สงบหยุดลงโดยสิ้นเชิง

ในกลุ่มคนที่ถูกจับกุมเนื่องจากเหตุความไม่สงบนี้มีอยู่ 3 คนที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านซึ่งเป็นที่รู้จักในเอธิโอเปีย หนึ่งในนั้นคืออดีตเจ้าพ่อสื่อ จาวาร์ โมฮัมเหม็ด แต่เจ้าหน้าที่ทางการก็ให้ข้อมูลน้อยเกี่ยวกับคดีต่อพวกเขา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปีย อาบีย์ อาห์เหม็ด กล่าวถึงการสังหารฮาคาลูและความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นว่าสะท้อนให้เห็นถึง "ความพยายามร่วมกัน" ทำลายสเถียรภาพของประเทศ

ฮาคาลู เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงด้วยภาษาโอโรโมเสียชีวิตด้วยอายุ 36 ปี ในงานศพของเขาเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมาในบ้านเกิดมีกำลังตำรวจและทหารตรึงกำลังอย่างหนาแน่น ฮาคาลูอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกสองคน เขาเป็นคนที่เขียนเพลงเป็นปากเสียงให้กับชาวโอโรโมที่อยู่ชายขอบทางเศรษฐกิจและทางการเมืองในช่วงที่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในปี 2561 ซึ่งเหตุการณ์ประท้วงในครั้งนั้นกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อาบีย์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนล่าสุด

