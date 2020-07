ทั่วโลกใช้เงินพยุง 'คนทำงาน-อุตสาหกรรม' ไปแล้วกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ฯ หลังเกิด COVID-19

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)เผยรัฐบาลทั่วโลกกว่า 90 ประเทศใช้เงินพยุง 'คนทำงาน-อุตสาหกรรม' รวมกันไปแล้วกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ฯ หลังเกิด COVID-19 แต่คาดการจ้างงานจะยังไม่ฟื้นตัวกลับไปอยู่ในระดับที่เคยเป็นก่อนการระบาดได้ภายในปี 2563 นี้



ที่มาภาพประกอบ: ILO/Yacine Imadalou (อ้างใน UN News)

8 ก.ค. 2563 เมื่อปลายเดือน มิ.ย. 2563 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุผ่านรายงาน ILO Monitor: COVID-19 and the world of work ว่ากว่า 90 ประเทศทัวโลก ใช้เงินไปกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและคนงาน ตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของ COVID-19 แต่ในจำนวนนี้ส่วยใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ประมาณร้อยละ 88%

ในรายงานชิ้นนี้ของ ILO ยังประเมินภาพรวมของตลาดแรงงานโลกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ว่า "ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างสูง" และคาดว่าอัตราการจ้างงานจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นก่อนการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้ภายในปี 2563 นี้

นอกจากนี้ยังประเมินว่าชั่วโมงการทำงานของแรงงานทั่วโลกลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้มาก โดยทวีปอเมริกาคือภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยมีชั่วโมงการทำงานลดลงร้อยละ 18.3 ขณะเดียวกัน คาดว่ามีการสูญเสียชั่วโมงการทำงาน 14% โดยเฉลี่ยทั่วโลกในไตรมาสที่สองของปี 2563 หรือเท่ากับ 400 ล้านตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นผลจากการระบาดของ COVID-19

ILO คาดการณ์ว่าจะยังคงมีการสูญเสียชั่วโมงการทำงานราวร้อยละ 4.9% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 หรือเท่ากับ 140 ล้านตำแหน่งงาน โดยตัวเลขนี้อาจเพิ่มเป็น 340 ล้านตำแหน่งงาน หากเกิดการระบาดใหญ่ระลอกที่สองภายในปี 2563 นี้

รายงานฉบับนี้ยังระบุว่าแรงงานผู้หญิงได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ร้านค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์

ที่มาเรียบเรียงจาก

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work (ILO, June 2020)

Hard times forecast for global job recovery in 2020, warns UN labour agency chief (UN News, 30 June 2020)