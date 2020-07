ประชาชนถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้าน หลังร้องเรียนโรงงานกำจัดกากเสียอุตสาหกรรม

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่ งแวดล้อมกลุ่มฅนรักษ์กรอกสมบู รณ์ ปราจีนบุรี ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท หลังยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อผู้ว่ าฯให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็ นของสารเคมี เจ้าตัวเผยก่อนหน้านี้จะมีเหตุการณ์ ปาระเบิดปิงปองใส่บ้านชาวบ้าน และตนเองถูกลอบยิงถึง 3 ครั้งภายในเดือนเดียวจากชายไม่ ทราบกลุ่ม ขณะที่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้ อมเผย เอกชนฟ้องปิดปากต่อนักปกป้องสิ ทธิฯ พุ่งสูง ย้ำรัฐมีหน้าที่ป้องกันคดีฟ้ องปิดปากเพื่อปฏิบัติตามแผนธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

9 ก.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี นัดคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพของจำเลยในคดีอาญาของสุ เมธ เหรียญพงษ์นาม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่ งแวดล้อมจากกลุ่มฅนรักษ์ กรอกสมบูรณ์ ที่รวมกลุ่มขึ้นมาหลังได้รั บความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นคล้ ายกลิ่นสารเคมีในชุมชนพื้นที่ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ และต.ลาดตะเคียน ต.บ้านหนองตลาด อ.กบินทร์บุรี ใน จ.ปราจีนบุรี ซึ่งล่าสุดเมื่อเดือน เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา นักปกป้องสิทธิฯถูกฟ้องหมิ่ นประมาทด้วยการโฆษณาและเรียกค่ าเสียหาย 50 ล้านบาท จากบริษัทเอกชนที่ให้บริ การการจัดการและกำจัดปั ญหากากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้ นที่ของชุมชนดังกล่าว

โดยนัดคุ้มครองสิทธิดังกล่าว มีทนายโจทก์ ทนายจำเลยและสุเมธ (จำเลย) และสมาชิกฅนรักษ์กรอกสมบูรณ์ ประมาณ 10 คน และองค์กรสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ ยโดยมีผู้ประนีประนอมประจำศาล ปรากฏว่าทนายโจทก์ขอเลื่ อนการเจรจากับสุเมธ เป็นวันที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2562 กลุ่มฅนรักษ์กรอกสมบูรณ์และกลุ่ มฅนรักษ์บ้านหนองตลาดได้ไปยื่ นจดหมายต่อผู้ว่าราชการจังหวั ดปราจีนบุรี เพื่อร้องเรียนให้มี การตรวจสอบการประกอบกิ จการของบริษัทและแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนเรื่องกลิ่ นเหม็นสารเคมีในพื้นที่ รวมถึงตรวจสอบการประกอบกิจการว่ าดำเนินการโดยถูกต้ องตามกฎหมายหรือไม่ อันเป็นกระบวนการใช้สิทธิ ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยปกติที่ ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ แต่ในวันเดียวกันนั้น หลังจากทางกลุ่มฯ ได้ไปยื่นจดหมายต่อผู้ว่ าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สุเมธและสมาชิกกลุ่มฯ ได้ถูกคุกคามโดยมีผู้ใช้รถยนต์ เป็นพาหนะโยนระเบิดปิงปองเข้ ามาในบริเวณหน้าบ้านสมาชิกกลุ่ มฯ ซึ่งคาดว่าเป็นการข่มขู่ให้ หวาดกลัว

ซึ่งภายหลังทางผู้ว่าราชการจั งหวัดปราจีนบุรี ได้รับหนังสือร้องเรียนดังกล่ าวไปแล้วก็ได้มีคำสั่งให้แต่งตั้ งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียนดั งกล่าว และหลังจากนั้นทางกลุ่มฯ ระบุว่ ากลิ่นเหม็นได้บรรเทาขึ้นบ้าง แต่ยังมีข้อกังวลถึงคุณภาพน้ำที่ อยู่ใกล้บริเวณโรงงานว่ าอาจจะปนเปื้อนสารเคมีอันตราย โดยล่าสุดทางกรมควบคุมมลพิษได้ มีการเก็บตัวอย่างน้ำในป่าอ้ อยใกล้บริเวณชุมชน ซึ่งประชาชนสงสัยว่ามีการนำน้ำ ชะขยะมาทิ้งไปตรวจ และมีหนังสือแจ้งผลการตรวจ ลงวันที่ 13 เม.ย. 2563 ว่ามีสารหนูปนเปื้อนเท่ากับ 6.057 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน

หลังจากมีการยื่นหนังสือต่อผู้ ว่าราชการจังหวัดไปประมาณสามเดื อน ทางบริษัทเอกชนดังกล่าวได้แจ้ งความต่อพนง. สอบสวนสถานีตำรวจภูธรสระบัว ว่าจดหมายดังกล่าวได้มีข้ อความที่หมิ่นประมาทต่อบริษัท จนต่อมาในเดือน พ.ค. 2563 สุเมธได้รับหมายศาล ในคดีหมายเลขดำที่ อ. 532/2563 บริษัทเอกชนที่พิพาทเป็นโจทก์ยื่ นฟ้องสุเมธ เหรียญพงษ์นาม (จำเลย) ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และเรียกค่าเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326, 328, 332 อ้างถึงจำเลยเป็นหนึ่งในเป็นผู้ ลงลายมือชื่อในจดหมายที่ได้ยื่ นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้มี การตรวจสอบการประกอบกิ จการของโจทก์ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุ รี ทำให้บริษัทฯได้รับความเสี ยหายทั้งแก่ชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของบริษัทฯ และเสียหายต่อรายได้ทางการค้ าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 50,000,000 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

นอกจากนี้สุเมธยังถูกบริษั ทดังกล่าวฟ้องเป็นคดีที่สอง ที่ศาลอาญารัชดา ในคดีหมายเลขดำที่ อ 1308/2563 ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91,326, 328, 332 และบริษัทฯได้ขอให้ศาลสั่งและบั งคับให้จำเลยลงโฆษณาคำพิ พากษาในหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 2 ฉบับ เป็นเวลา 15 วัน (หากบริษัทฯชนะคดี)

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเผย เอกชนฟ้องปิดปากต่อนักปกป้องสิ ทธิฯพุ่งสูง ย้ำรัฐมีหน้าที่ป้องกันคดีฟ้ องปิดปากเพื่อปฏิบัติตามแผนธุ รกิจกับสิทธิมนุษยชน

สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่ งแวดล้อม องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้ านกฎหมายในคดีนี้ กล่าวว่า กรณีที่ภาคเอกชนใช้กระบวนการยุ ติธรรมเป็นเครื่องมือในการฟ้ องร้องนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ ลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนและสิ่ งแวดล้อมนั้นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการดำเนินคดีเชิงยุ ทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นการมีส่ วนร่วมสาธารณะ หรือ การฟ้องปิดปาก มักจะเกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิ ดบรรยากาศของความกลัว โดยเฉพาะการเรียกค่าเสียหายที่ สูงมากเช่นในคดีนี้ ทำให้นักปกป้องสิทธิฯ และชุมชนไม่กล้าออกมาต่อสู้ และเรียกร้องเพื่อสิทธิในสิ่ งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชุมชน

สุภาภรณ์ยังกล่าวด้วยว่า กลไกของกระบวนการยุติธรรมในชั้ นศาลสามารถกลั่นกรองคดี โดยเฉพาะคดีที่ฟ้องปิดปากหรื อการแกล้งฟ้องดังกล่าวได้ โดยในมาตรา 161/1 และ 165/2 ของประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา เปิดโอกาสให้ศาลสามารถยกฟ้องคดี หากเห็นว่าเป็นการฟ้องคดี “โดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้ อเท็จจริง เพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรี ยบจำเลย” อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้ มาตราใหม่นี้อย่างเป็นผล ในกฎหมายไม่มีการให้นิยามคำว่า “โดยไม่สุจริต” ด้วยซ้ำ ส่งผลให้ตกเป็นดุลพินิจของศาล จนถึงปัจจุบัน การร้องขอต่อศาลให้ใช้ อำนาจตามมาตรา 161/1 ในคดีต่อผู้หญิงและผู้ชายนั กปกป้องสิทธิมนุษยชน มักถูกปฏิเสธ ทั้งๆ ที่ในหลักการชี้นำแห่ งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยได้รับมาปฏิบัติ กำหนดเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน

กรณีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สุภาภรณ์ระบุว่า หน่วยงานของรัฐที่กำกับดู แลการดำเนินงานของโรงงาน เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานระดับท้องถิ่น มีบทบาทอย่างยิ่งในการจัดการปั ญหามลพิษที่อาจส่งผลต่อชุมชน โดยเฉพาะการกำกับดูแลก่อนตั้ งโรงงาน ในระหว่างการดำเนินกิจการ และหากว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้ว จะต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่ วมกันกับชุมชนเพื่อป้องกั นความขัดแย้งและความรุนแรงที่ อาจเกิดขึ้นได้ และย้ำว่าเป็นหน้าที่ของรั ฐในการต้องกำกับดูแลเอกชนอย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปั ญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกั บปัญหาการคุกคามการทำงานของนั กปกป้องสิทธิฯ

สุเมธชี้ ยังพร้อมสู้เพื่อปกป้องสิทธิ ย้ำเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต ในการต่อสู้เพื่อรักษาผืนแผ่นดิ นที่สะอาดไว้ให้ลูกหลาน เชื่อว่าศาลจะให้ความยุติธรรม

สุเมธ ยังกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ในเดือน ก.ย. 2562 เพียงเดือนเดียว ตนและภรรยาถูกลอบยิงจำนวน 3 ครั้ง รวมประมาณ 14 นัด ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ถูกข่มขู่คุ กคามทั้ง 3 ครั้งยังไม่สามารถจับตัวผู้ กระทำผิดมาลงโทษได้

ภายหลังจากการนัดของศาลในวันนี้ ว่ารู้สึกตื่นเต้นเนื่องจากเป็ นการขึ้นศาลครั้งแรก ตนเชื่อว่าการปกป้องสิทธิมนุ ษยชนและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็ นการใช้สิทธิโดยสุจริต และย้ำว่า คดีครั้งนี้เป็นเดิมพันของคนทั้ งหมู่บ้าน ถ้าตนได้รับความยุติธรรมก็เป็ นชัยชนะของทั้งหมู่บ้าน แต่ว่าหากตนไม่ได้รับความยุติ ธรรมก็จะส่งผลต่อกำลั งใจของคนในชุมชนที่ต้องการปกป้ องสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยหลังจากที่โดนคดีก็เป็นห่ วงครอบครัวของตนเอง

“ถึงแม้ว่าท้อเราก็ไม่ถอย เพราะนี่เป็นการรักษาชีวิตและชุ มชน เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่ อปกป้องแผ่นดิน สิทธิในสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชุมชนของตนเอง เพื่อรักษาวิถีชีวิตและส่งต่ อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานชาวบ้านต่ อไป” สุเมธกล่าว

ด้านปรานม สมวงศ์ องค์กรโพรเทคชั่นอินเตอร์เนชั นเเนล (พีไอ) ระบุว่า หากพิจารณาจากปฏิญญาสากลว่าด้ วยนักปกป้องสิทธิมนุ ษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งรัฐทุกรัฐรวมถึงรัฐไทยมี พันธะว่าต้องทำให้เป็ นกฎหมายภายในประเทศตน กรณีสุเมธ เหรียญพงษ์นามนั้นได้ทำหน้าที่ เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในด้านสิทธิการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่ดี

ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยระบุ ว่าให้ความสำคัญในการปกป้องนั กปกป้องสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด ซึ่งดูจาก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 -2565) ของกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีเป้าหมายคือ“การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนลดลง”และหนึ่งในกลุ่ มเป้าหมายหลักคือ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ในกรณีนี้สุเมธได้รับการช่ วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในคดี หมายเลขดำที่ อ 532/2563 น และหวังว่ากองทุนยุติธรรมจะอนุ มัติให้ในคดีที่สองคดีดำที่ อ1308/2653 ณ ศาลอาญา ที่สุเมธกำลังยื่นขอรับการสนั บสนุนเงินประกันชั่วคราวและค่ าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เรากังวลมากคือความปลอดภั ยของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งก่อนหน้านี้จากโครงการ แด่นักสู้ผู้จากไป “ For Those WHO Died Trying" เราพบว่ามีนักปกป้องสิทธิ มนุษยชนในภาคตะวันออกอย่างน้ อยสี่คนโดนสังหารและมีเหตุให้ เสียชีวิตเนื่องจากการปกป้องสิ ทธิมนุษยชนรวมถึงกรณี "ผู้ใหญ่จบ" ประจบ เนาวโอภาส แกนนำค้านบ่อขยะพิษหนองแหน จ.ฉะเชิงเทรา ที่ถูกลอบสังหารเมื่อปี 2556"

"ในกรณีของสุเมธ ก็ประสบกับการคุกคามที่ใช้ ความรุนแรงหลายครั้งเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเกิ ดจากการกระทำของใคร แต่เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องรั บผิดชอบปกป้องความปลอดภัยของนั กปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคน ดังนั้นเราเรียกร้องให้มี การสอบสวนเหตุการณ์การคุกคามสุ เมธและครอบครัวและหาตัวผู้ กระทำผิดมาลงโทษ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิ ตของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน" ปรานมกล่าว

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ภาคีเครือข่าย 53 องค์กรและบุคคล 23 คน ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงหน่ วยงานของสหประชาชาติ ที่จัดประชุมประจำปีสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุ ษยชน เพื่อย้ำว่ารัฐบาลไทยจำเป็นต้ องคุ้มครองนักปกป้องสิทธิที่ถู กคุกคามด้วยกระบวนการยุติธรรม และการฟ้องปิดปากเช่นนี้ เป็นการละเมิดหลักการชี้นำแห่ งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชนทั้งสามประการ รวมทั้ง 1. หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน 2. ความรับผิดชอบของบรรษัทที่จะต้ องเคารพสิทธิมนุษยชน และ 3. การเข้าถึงการเยียวยาของผู้เสี ยหายจากการปฏิบัติมิชอบเนื่ องจากการทำธุรกิจ หลักการดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า “เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนโดยบริษัท รัฐบาลต้องดำเนินการให้เกิ ดการเยียวยาที่เข้มแข็ งและเหมาะสมต่อผู้เสียหาย”

ปรานม ยังระบุว่า เรายินดีที่ได้รับการตอบกลั บจากคณะทำงานแห่งสหประชาชาติว่ าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNWG) ที่มีข้อชี้แจงว่าคณะทำงานแห่ งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชน (UNWG) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกั บบทบาทของภาคประชาสังคมและนั กปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่ งแวดล้อม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็ นชนเผ่าชาติพันธุ์และดั้งเดิม ในการทำงานส่งเสริมให้ภาคธุรกิ จเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนตามแนวทางแห่งสหประชาชาติว่ าด้วยหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิ จกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ รวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศด้ านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน เป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการส่ งเสริมให้บรรลุเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน และให้ผู้ที่ได้รั บผลกระทบจากการทำธุรกิจ สามารถเข้าถึงการเยียวยาได้อย่ างมีประสิทธิภาพ