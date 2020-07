ชนพื้นเมืองยินดีกับชัยชนะ หลังศาลสหรัฐฯ สั่งยุติโครงการท่อส่งก๊าซดาโกตา

ศาลกลางของสหรัฐฯ ตัดสินให้ยุติโครงการท่อส่งก๊าซ 'ดาโกตาแอคเซสไปป์ไลน์' ซึ่งสร้างใกล้แหล่งน้ำสำคัญของชนพื้นเมืองแสตนดิงร็อคซูส์ จนเกิดการประท้วงและการต่อสู้ในชั้นศาลมายาวนานหลายปี โดยศาลสั่งให้ถ่ายเชื้อเพลิงออกจากท่อทั้งหมดและห้ามส่งก๊าซเพิ่มจนกว่าจะมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้น และถึงแม้ว่าฝ่ายบริษัทเจ้าของท่อก๊าซจะยังไม่ยอมทำตามคำสั่งศาล แต่คำตัดสินของศาลก็ถือเป็นชัยชนะสำคัญสำหรับชนพื้นเมืองและสะท้อนว่าบริษัทไม่สามารถรุกล้ำพื้นที่ของประชาชนตามใจชอบได้

แฟ้มภาพการประท้วงท่อส่งก๊าซ 'ดาโกตาแอคเซสไปป์ไลน์' เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2016 ที่ซีแอตเติล (ที่มา: Flickr/Wikipedia/John Duffy)

หลังจากที่ต่อสู้มาเป็นเวลานานหลายปีในที่สุดกลุ่มชนพื้นเมืองสแตนดิงร็อคซูส์ก็ได้รับชัยชนะในการต่อต้านท่อก๊าซดาโกตาแอคเซสไปป์ไลน์ จากการที่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลส่วนกลางของสหรัฐฯ มีคำสั่งให้ยุติการดำเนินการของท่อก๊าซ รวมถึงระบุให้สูบน้ำมันออกจากท่อก๊าซทั้งหมดให้เสร็จภายในวันที่ 5 ส.ค. นี้ รวมถึงมีหยุดส่งถ่ายน้ำมันจนกว่าจะมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้น

ลาดอนนา เบรฟ บูล อัลลาร์ด ผู้สูงอายุของชนพื้นเมืองสแตนดิงร็อคซูส์และผู้ก่อตั้งกลุ่มแซเคร็ตสโตนแคมป์กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่า "คุณเคยมีความฝันอะไร แล้วความฝันนั้นกลายเป็นจริงไหม นี่แหละคือฝันที่เป็นจริง"

กลุ่มต่อต้านท่อก๊าซดาโกตาแอคเซสในสหรัฐฯ ทำการประท้วงยาวนานเป็นเวลา 4 ปี ทั้งการต่อสู้ด้วยการปักหลักชุุมชุนอย่างไม่ใช้ความรุนแรง และการต่อสู้ในชั้นศาล ขบวนการของพวกเขามีผู้เข้าร่วมเรือนหมื่นเรือนแสนคนในสหรัฐฯ ทางสแตนดิงร็อคตอบโต้แผนการสร้างท่อก๊าซว่ามีการอนุญาตโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับชุมชนของพวกเขาและไม่มีการพิจารณาความเสี่ยงต่อการทำให้ทะเลสาบโอวาฮีซึ่งเป็นแหล่งน้ำดื่มของพวกเขาปนเปื้อน

แม้จะมีการต่อต้าน แต่ท่อก๊าซที่มีความยาว 1,172 ไมล์ (ราว 1,886 กม.) ก็เริ่มทำการส่งปิโตรเลียมจากบ่อน้ำมันแบคเคนในนอร์ทดาโกตามาตั้งแต่ปี 2560 จนกระทั่งมีคำสั่งจากศาลเมื่อต้นสัปดาห์นี้สั่งให้มีการหยุดลำเลียงปิโตรเลียมจนกว่าจะมีการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสร็จสิ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะแล้วเสร็จในอีกหลายปีข้างหน้า

ผู้พิพากษา เจมส์ บัวส์เบิร์ก ระบุในคำสั่งศาลว่าพวกเขาตัดสินใจโดยคำนึงถึงชีวิตที่จะได้รับผลกระทบ และดูจากการละเมิดกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐฯ ขั้นรุนแรงของหน่วยงานวิศวกรรมแห่งชาติกองทัพสหรัฐฯ จากการที่โครงการท่อก๊าซนี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่รู้ว่าจะส่งผลเสีย ทำให้ศาลต้องสั่งให้หยุดการส่งถ่ายน้ำมันทันที

แต่จากรายงานข่าวเมื่อ 8 ก.ค. บริษัทด้านพลังงานเอเนอร์จีทรานส์เฟอร์ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับดาโกตาแอคเซสไปป์ไลน์ยังคงปฏิเสธที่จะถ่ายปิโตรเลียมออกจากท่อก๊าซ โฆษกของบริษัทตอบอีเมลต่อสื่อว่า "พวกเราจะไม่ยกเลิกท่อก๊าซ" อีกทั้งยังกล่าวหาว่าผู้พิพากษาบัวส์เบิร์กประจำศาลกลางสหรัฐฯ "ใช้อำนาจเกินขอบเขตและไม่มีขอบเขตอำนาจศาลในการสั่งยกเลิกท่อก๊าซหรือหยุดการส่งน้ำมันดิบ" ของพวกเขาได้

ทั้งนี้สื่อนิตยสาร Yes! ระบุว่าชัยชนะของสแตนดิงร็อคซูส์ในครั้งนี้สะท้อนความหวังต่อขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มชนพื้นเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และในช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นนี้มันอาจจะกลายเป็นโอกาสในการที่สหรัฐฯ จะแสวงหาแนวคิดจินตนาการใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศ

ทารา ฮุสกา ทนายความชนพื้นเมืองโอจิบวีและผู้ก่อตั้งองค์กรสตรีชนพื้นเมืองกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่า เธอมองถึงการตัดสินคดีในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าการที่กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานจากซากฟอสซิลพยายามยัดเยียดการอนุญาตดำเนินการโดยไม่สนใจเจตจำนงของประเทศชาติ จะกลายเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไป

