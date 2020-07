คนดำและการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคในสหรัฐอเมริกา | หมายเหตุประเพทไทย EP.322

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ชวนคุยประเด็น การเมืองเรื่องสีผิวในสหรัฐอเมริกา จากการลุกฮือ Black Lives Matter ย้อนกลับไปสู่ที่มาที่ไปของการเมืองเรื่องสีผิวในสหรัฐอเมริกา ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่การค้าทาส สงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาและการเลิกทาส การรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมระหว่างคนดำกับคนขาว โดยเฉพาะขบวนการสิทธิพลเมืองในทศวรรษ 1950 ที่พลเมืองคนดำแข็งขืน จนศาลตัดสินให้กฎหมายแบ่งแยกคนดำกับคนขาวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

อาทิกรณี Little Rock Nine ที่นักเรียนคนดำเดินเข้าไปเรียนในโรงเรียนคนขาว โรซา ปาร์ก นั่งที่นั่งคนขาวบนรถเมล์และถูกดำเนินคดี และเกิดการคว่ำบาตรรถเมล์ที่ Mongomeryกรณี Greensboro sit-ins ที่นักศึกษาคนดำเข้าไปนั่งในโรงอาหารที่จัดไว้ให้คนขาว มาจนถึงการเดินขบวนที่วอชิงตัน ดีซี เมื่อ 28 สิงหาคม ค.ศ. 1963 อันเป็นที่มาของสุนทรพจน์ I have a dream โดยมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

อย่างไรก็ตามกระทั่งในปัจจุบัน การเลือกปฏิบัติต่อชุมชนคนดำยังไม่ถูกขจัด และมองเห็นผ่านโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำโอกาสและการเข้าถึงสวัสดิการ รวมทั้งการใช้อำนาจของตำรวจที่บ่อยครั้งเลือกปฏิบัติและข่มเหงคนดำจนเกิดการลุกฮืออยู่เนืองๆ ตลอดหลายปีมานี้

