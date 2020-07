ชาวฮ่องกงกว่า 5 แสน โหวตต้านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่

ชาวฮ่องกงหลายแสนคนรอเข้าคิวลงคะแนนโหวตในช่ วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ฝ่ายต่อต้านอิทธิ พลจีนในฮ่องกงระบุว่าเป็นเสมื อนการโหวตประท้วงในเชิงสัญลั กษณ์เพื่อแสดงการต่อต้ านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่ จีนบังคับใช้เพื่อพยายามปิ ดปากฮ่องกง

ภาพจากทวิตเตอร์ Hong Kong Free Press HKFP @HongKongFP

ชาวฮ่ องกงจำนวนมากลงคะแนนแบบไม่เป็ นทางการเพื่อคัดเลือกหาผู้แทนฝ่ ายสนับสนุนประชาธิปไตยที่แข็ งแกร่งที่สุดไปชิงตำแหน่ งในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ ที่ชาวฮ่องกงเรียกว่า LegCo ในเดือน ก.ย. ที่จะถึงนี้ ในขณะที่ผู้แทนเหล่านี้หวังว่ าจะสามารถใช้กระแสการต่อต้านจี นแผ่นดินใหญ่เพื่อเอาชนะฝ่ายสนั บสนุนจีนแผ่นดินใหญ่ให้ได้เป็ นครั้งแรก หลังจากจีนออกกฎหมายความมั่ นคงฉบับใหม่ ส่งผลให้คนจำนวนมากต่อต้าน

แม้การเลือกตั้ งรอบแรกนี้จะเป็นเฉพาะสำหรับฝ่ ายค้านเท่านั้น แต่ผู้สังเกตการณ์จับตามองอย่ างใกล้ชิดเกี่ยวกับจำนวนผู้ มาใช้สิทธิเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็ นจำนวนผู้ที่ต่อต้ านกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ ของจีนไปในตัวด้วย ซึ่งกฎหมายความมั่นคงที่จีนบั งคับใช้กับฮ่องกงในวันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมานั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่าเป็นการลิดรอนเสรีภาพของฮ่ องกงอย่างมาก

ซันนี เฉิง หนึ่งในคนรุ่นใหม่อายุ 24 ปีที่เป็นนักกิจกรรมสนับสนุ นประชาธิปไตยกล่าวสุนทรพจน์ว่า "ถ้าหากมีคนมาลงคะแนนจำนวนมากมั นจะเป็นการส่งสัญญาณอย่างแรงกล้ าไปสู่ประชาคมนานาชาติว่ าพวกเราชาวฮ่องกงจะไม่เลิกล้ม และพวกเราจะยังคงยืนหยัดในฝ่ ายประชาธิปไตย พวกเรายังคงสนับสนุนประชาธิ ปไตยละเสรีภาพ"

แม้เจ้าหน้าที่ระดับสูงในฮ่ องกงจะเตือนว่าการลงคะแนนในครั้ งนี้อาจจะก่อปัญหาขัดกั บกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจี น แต่ผู้อาศัยในฮ่องกงทั้งคนรุ่ นใหม่และผู้สูงอายุต่างออกไปลงคะแนนในสถานีเลือกตั้ งมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ ที่มีคนดูแลจัดการเป็นอาสาสมั ครหลายพันคน

'#HongKong people made history again': Over 600,000 vote in democrats' primaries as co-organiser hails 'miracle' turnout https://t.co/644S85Hl0g @chingrachelwong Photos: @appledaily_hk. pic.twitter.com/2foUKdviea

— Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) July 13, 2020