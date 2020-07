รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนจ่ายเงินอุดหนุนให้บริษัทญี่ปุ่นย้ายฐานออกจากจีน

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจ่ายเงินให้บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น เพื่อให้ย้ายฐานการผลิตโรงงานออกจากจีน กลับไปญี่ปุ่นหรือไม่ก็ย้ายไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการเสนอให้เงินอุดหนุนมากถึง 57,400 ล้านเยน (ราว 16,900 ล้านบาท)

ย่านธุรกิจของโตเกี่ยว ประเทศญี่ปุ่น ด้านหลังคือภูเขาไฟฟูจิ

ภาพถ่ายปี 2009 (ที่มา: Wikipedia/ Morio)

บลูมเบิร์กรายงานว่า กระทรวงเศรษฐกิจ การคลังและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมาว่า บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 57 แห่ง รวมถึงบริษัทเอกชนที่ผลิตหน้ากากอนามัยจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 57,400 ล้านเยน (ราว 16,900 ล้านบาท) ถ้าหากพวกเขาย้ายฐานการผลิตออกจากจีน ในคำประกาศอีกฉบับหนึ่งจะบุว่าจะให้เงินอุดหนุนอีกจำนวนหนึ่งกับบริษัท 30 แห่งให้ย้ายฐานการผลิตไปสู่ เวียดนาม, พม่า, ไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดว่าจะมีการให้เงินอุดหนุนอย่างไร

รวมแล้วรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนการจะจ่ายเงินรวม 70,000 ล้านดอลลาร์ (ราว 20,700 ล้านบาท) โดยที่งบประมาณส่วนนี้จะมาจากเงิน 243,500 ล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลกันงบไว้ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาเพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากจีน รัฐบาลญี่ปุ่นมีเป้าหมายจะใช้งบตรงนี้ในการช่วยเหลือบริษัทนำโรงงานกลับประเทศหรือย้ายฐานไปประเทศอื่นๆ

บลูมเบิร์กรายงานอีกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเสื่อมถอยลงและสงครามการค้าก็แย่ลงกว่าเดิม มีการหารือกันในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ว่าจะตัดขาดทางเศรษฐกิจและบริษัทจากจีน โดยที่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีประเทศใดที่นำเสนอนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจของญี่ปุ่นในครั้งนี้คล้ายกับนโยบายของไต้หวันในปี 2562 ที่มุ่งเน้นถอนการลงทุนจากจีนกลับมาที่ไต้หวัน

ในช่วงที่ไม่เกิดโรคระบาดจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและบริษัทของญี่ปุ่นก็มีการลงทุนในจีนจำนวนมหาศาล แต่การระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 ทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับญี่ปุ่นแย่ลง รวมถึงภาพลักษณ์ของจีนในสายตาญี่ปุ่นด้วย

รัฐบาลที่นำโดยชินโซ อาเบะ พยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเกิดการจลาจลต่อต้านญี่ปุ่นในปี 2555 แต่ผลพวงจากโรคระบาดและเรื่องข้อพิพาทพื้นที่น่านน้ำที่มีทรัพยากรก๊าซและหมู่เกาะต่าง ๆ ในทะเลจีนตะวันออกก็ทำให้ความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์นี้ถูกบั่นทอน

เรียบเรียงจาก

Japan to Pay at Least $536 Million for Companies to Leave China, Bloomberg, 18-07-2020