นักวิจัยฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกต 'ผักดอง' ช่วยต้าน COVID-19 ประเทศกินผักเยอะเสียชีวิตน้อยกว่า

ซาวเออร์เคราต์ (Sauerkraut) หรือกะหล่ำปลีดองประเภทหนึ่งพบในเยอรมันและยุโรปตะวันออก (ที่มา: Kagor/Wikipedia)

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศสค้นพบความเกี่ยวกับทางสถิติระหว่างกลุ่มประเทศที่กินผักมากโดยเฉพาะผักแบบหมักหรือดองมักจะมีอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 น้อยกว่า ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าผักดองอย่างกิมจิ (Kimchi) หรือซาวเออร์เคราต์ (Sauerkraut) อาจจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้

มีงานวิจัยจากทีมที่นำโดย ฌอง บูสเกต ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านแพทย์ศาสตร์ทางปอดมหาวิทยาลัยมงเปลลิเยร์ ประเทศฝรั่งเศส นำเสนองานวิจัยระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่ประเทศที่มีการกินอาหารหมักดองเช่นผักดองอย่างกิมจิอาจจะมีส่วนช่วยให้ประเทศเหล่านั้นมีอัตราการเสียชีวิตน้อย

นักวิจัยจากฝรั่งเศสอาศัยวิธีการตรวจสอบเปรียบเทียบอัตราการบริโภคอาหารหมักดองหลายประเภทของประเทศต่างๆ เทียบกับปริมาณผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 พวกเขาพบว่าประเทศที่มีการบริโภคอาหารหมักดองจำนวนมากโดยเฉพาะผักดองมักจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับประเทศที่บริโภคอาหารจำนวนนี้น้อย

นอกจากนี้สื่อนิวส์เมดิคอลยังตั้งข้อสังเกตว่าการหมักดองอาหารทำให้เกิดสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ขึ้นในอาหารเหล่านั้น ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระมีบทบาทสำคัญในการชะลอหรือยับยั้งสารพิษในร่างกายทำให้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ

ทีมของบูสเกตตั้งสมมุติฐานว่าการบริโภคอาหารอาจจะเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 ในหลายประเทศถบยุโรปถึงต่างกัน ในสื่อสัญชาติเกาหลีใต้มีการยกตัวอย่างกรณีของเกาหลีใต้และเยอรมนีที่ต่างก็มีอาหารจำพวกกะหล่ำปลีดองคือกิมจิและซาวเออร์เคราต์ตามลำดับ โดยที่ประเทศเหล่านี้มีอัตราผู้เสียชีวิตเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ร้อยละ 2.14 และ 4.55 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้มีของดองเป็นอาหารที่ทานประจำอย่างประเทศอิตาลี (ร้อยละ 14.37) สเปน (ร้อยละ 9.33) และสหราชอาณาจักร (ร้อยละ 15.43) นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศที่มีการบริโภคโยเกิร์ตและไข่ปลาคาเวียร์เป็นจำนวนมากอย่างกรีซ, บัลแกเรีย และตุรกี มีอัตราการเสียชีวิตต่ำด้วย

บูสเกต แนะนำให้ผู้คนหันมาเพิ่มผักดองในอาหารเช้าของพวกเขาและกล่าวว่า "มีคนให้ความสนใจน้อยมากเกี่ยวกับเรื่องความเกี่ยวโยงกันระหว่างการระบาดและความรุนแรงของไวรัสเทียบกับอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค แต่การเปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารการกินก็อาจจะส่งผลดีอย่างมากได้"

บูสเกตเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประธานสหพันธ์โลกเพื่อหยุดยั้งโรคทางเดินหายใจซึ่งเป็นองค์กรด้านการวิจัยที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การอนามัยโลก งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ "Clinical and Translational Allergy"

