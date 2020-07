สหภาพพยาบาลสหรัฐฯ รำลึกพยาบาลที่เสียชีวิตจากการต่อสู้กับ COVID-19

ที่มาภาพ: National Nurses United

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานพยาบาลแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Nurses United หรือ NNU) ได้ทำการจัดกิจกรรมรำลึกเพื่อให้เกียรติแก่พยาบาลที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในสหรัฐฯ ณ หน้าอาคารที่ทำการรัฐสภา

ในกิจกรรมได้มีการเรียงรองเท้าสีขาว 164 คู่ ซึ่งเป็นตัวแทนของพยาบาล 164 คน ที่เสียชีวิตรวมทั้งอ่านรายชื่อพวกเขา

สหภาพ NNU ยังได้ทำการเรียกร้องให้ให้วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านพระราชบัญญัติ 'HEROES' อันเป็นกฎหมายที่จะปกป้องคนทำงานภาคสาธารณสุข ที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวนมาก รวมทั้งสร้างมาตรฐานชั่วคราวฉุกเฉินเพื่อปกป้องคนทำงานภาคสาธารณสุข ที่เป็นกลุ่มคนสำคัญแถวหน้ากับการต่อสู้กับวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้

"เราขอเรียกร้องให้วุฒิสภาผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรฐานฉุกเฉินของสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) เกี่ยวกับโรคติดเชื้อสำหรับพนักงานแนวหน้าจะถูกประกาศใช้" Zenei Cortez ประธานสหภาพ NNU กล่าวในแถลงการณ์ "สภาคองเกรสต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีพยาบาลคนใดได้รับอันตรายจากการดูแลผู้ป่วยโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม"

Nurses are now naming every nurse in the U.S. who has died from #COVID19. @ABC7News @ABC7GMW pic.twitter.com/9YJQYBJpTH

— Kristen Powers (@ABC7Kristen) July 21, 2020