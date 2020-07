เกรตา ทุนเบิร์ก ประกาศบริจาคเงินรางวัล 1 ล้านยูโรให้องค์กรแก้ปัญหาโลกร้อน

เกรตา ทุนเบิร์ก เยาวชนที่มีชื่อเสียงทั่วโลกด้านการรณรงค์ต้านโลกร้อนได้รับรางวัลด้านสิทธิจากประเทศโปรตุเกสเมื่อไม่นานนี้ และเธอได้ประกาศโดยทันทีว่าจะบริจาคเงินรางวัล 1 ล้านยูโร (ราว 36 ล้านบาท) ให้กับกลุ่มที่ทำงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาวิกฤตภูมิอากาศ

มีการมอบรางวัล "กุลเบเคียนไพรซ์ฟอร์ฮิวแมนนิตี้" ให้กับเกรตา ทุนเบิร์ก เยาวชนนักกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาโลกร้อนเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสื่อเดอะการ์เดียนรายงานวันที่ 21 ก.ค. ว่าเกรตาได้ประกาศจะให้เงินรางวัลจากโปรตุเกสนี้กับกลุ่มที่ทำงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและยับยั้งวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ทุนเบิร์กกล่าวว่าเธอรู้สึก "เป็นเกียรติ์อย่างสูงสุด" ที่ได้รับรางวัลนี้ และบอกอีกว่าเงินรางวัลที่เธอได้รับนั้น "เป็นเงินที่มากกว่าที่ฉันจะจินตนาการถึง แต่เงินรางวัลทั้งหมดนี้ฉันจะเอาบริจาคผ่านทางมูลนิธิของฉันให้กับองค์กรต่างๆ และโครงการต่างๆ ที่ทำงานในแนวหน้าเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภูมิอากาศและวิกฤตปัญหาต่อระบบนิเวศ"

กุลเบเคียนไพรซ์ฟอร์ฮิวแมนนิตีเป็นรางวัลประจำปีที่มูลค่า 1 ล้านยูโร (ราว 36 ล้านบาท) จากมูลนิธิคาลุสต์ กุลเบเคียน มอบให้กับบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กรจากทั่วโลกที่มีผลงานในการป้องกันหรือปรับตัวต่อวิกฤตภูมิอากาศซึ่งมีลักษณะโดดเด่นในแง่ความแปลกใหม่ นวัตกรรม และการส่งผลสะเทือน จอร์จิ ซัมปาย ประธานคณะกรรมการตัดสินให้รางวัลแถลงว่า ที่มีการให้รางวัลแก่ทุนเบิร์กในครั้งนี้เพราะเธอได้ทำการขับเคลื่อนคนรุ่นเยาว์ในประเด็นเรื่องโลกร้อน รวมถึงการที่เธอต่อสู้อย่างหนักแน่นเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

องค์กรแรกที่จะได้รับเงินบริจาคจากทุนเบิร์ก 100,000 ยูโรคือ "เอสโอเอส อเมซอเนีย" ซึ่งเป็นโครงการจากกลุ่มฟรายเดย์ฟอร์เดอะฟิวเจอร์ของบราซิลซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID-19 ในอเมซอน พื้นที่ป่าฝนสำคัญแห่งหนึ่งของโลก องค์กรต่อมาที่จะได้รับเงินบริจาคคือมูลนิธิสต็อปอีโคไซด์ ที่ทุนเบิร์กให้เหตุผลว่า "เพื่อสนับสนุนพวกเขาในการผลักดันให้การทำลายระบบทิเวศเป็นอาชญากรรมระดับนานาชาติ"

ทุนเบิร์กเป็นวัยรุ่นหญิงวัย 17 ปี ที่ได้รับรางวัลหลายรางวัลจากกิจกรรมของเธอไม่ว่าจะเป็นรางวัลสิทธิมนุษยชนจากแอมเนสตีอินเตอร์เนชันแนล รางวัลด้านสิทธิในคุณภาพชีวิตจากสวีเดน และมักจะได้รับเสนอชื่อเข้ารับโนเบล โดยที่กิจกรรมล่าสุดที่เธอทำในสัปดาห์ที่แล้วคือการที่ทุนเบิร์กร่วมกับนักกิจกรรมเยาวชนแก้ปัญหาโลกร้อนอีก 3 คนส่งจดหมายเปิดผนึกที่มีผู้ลงนามเป็นนักวิทยาศาสตร์กับดารา 150 คนต่อกลุ่มผู้นำสหภาพยุโรปเรียกร้องให้พวกเขาเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาวิกฤตภูมิอากาศ

