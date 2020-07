สหรัฐฯ สั่งปิดสถานกงสุลจีนในฮูสตัน ยกสาเหตุ 'ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา-ข้อมูลคนอเมริกัน'

ทางการสหรัฐฯ สั่งปิดสถานกงสุลจีนในเมืองฮูสตัน โดยระบุว่าเป็นไปเพื่อ "คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกันและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของประชาชนชาวอเมริกัน" ทางการจีนโต้ตอบด้วยการประณามว่าเป็นการกระทำที่ "อุกอาจและไร้ความชอบธรรม" รวมถึงขู่ว่าจะมีมาตรการโต้ตอบในเรื่องนี้

ในแถลงการณ์จากสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา มอร์แกน ออร์ตากัส โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่าทางการได้สั่งการให้มีการปิดสถานกงสุลของจีนในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส โดยระบุว่า "เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกันและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของประชาชนชาวอเมริกัน" โดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลมากกว่านี้

ทางการจีนกล่าวโต้ตอบในเรื่องนี้ว่าเป็น "การยกระดับ(ความขัดแย้ง) ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน" ประณามว่าเป็นการกระทำที่ "อุกอาจและไร้ความชอบธรรม" ที่จะกลายเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

โฆษกการต่างประเทศของจีนแถลงจากกรุงปักกิ่งว่าทางการสหรัฐฯ ให้เวลาเดดไลน์ 3 วันในการที่ทางการจีนจะทำการย้ายออกจากสถานทูตในเมืองฮูสตัน พวกเขาขอเรียกร้องให้ทางการสหรัฐฯ ยกเลิก "การตัดสินใจที่ผิดพลาด" นี้ทันที และบอกว่าถ้าหากสหรัฐฯ ยังคง "เดินตามทางที่ผิดนี้ต่อไป จีนจะโต้ตอบด้วยมาตรการโต้ตอบที่หนักแน่น"

คำสั่งของสหรัฐฯ เกิดขึ้นในช่วงที่ทั้งสองประเทศเกิดความบาดหมางกันในหลายประเด็น ไม่ว่าจะในเรื่องการค้า การระบาดของ COVID-19 นโยบายของจีนที่กระทำต่อฮ่องกง, ซินเจียง และประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้

นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังเคยกล่าวหาเป็นเวลานานแล้วว่าจีนทำการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของสหรัฐฯ เป็นข้อกล่าวหาหนึ่งในประเด็นขัดแย้งหลักๆ ของสงครามการค้าระหว่างสองประเทศ ทางการจีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แต่ก็มีพันธะที่ต้องพูดถึงประเด็นข้อกล่าวหาบางส่วนของสหรัฐฯ ในช่วงแรกของการลงนามสัญญาการค้าระหว่างสองประเทศในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา พันธกรณีที่จีนต้องทำร่วมกันสหรัฐฯ คือการปฏิบัติตามสัตยาบันที่เคยให้ไว้ในการขจัดการกดดันใดๆ ก็ตาม ที่จะเป็นการสกัดกั้นการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทจีนในฐานะเงื่อนไขของการเข้าถึงตลาด

ในสหรัฐฯ มีสถานกงสุลจีน 5 แห่ง และมีสถานเอกอัครราชทูตในกรุงวอชิงตัน สำหรับสถานกงลุสในฮูสตันนั้นเปิดทำการในปี 2522 เป็นปีแรกที่สหรัฐฯ และจีนเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกัน ส่วนสหรัฐฯ มีสถานกงสุลในจีน 5 แห่งเช่นกัน และมีถานเอกอัครราชทูตในกรุงปักกิ่ง สถานกงสุลสหรัฐฯ ใจจีนตั้งอยู่ที่ เซียงไฮ้, กว่างโจว, เฉิงตู, อู่ฮั่น และเสิ่นหยาง

