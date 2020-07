ประมวลคลิป-ภาพ 'เกษตร-กระบี่-อุดร-โคราช-ลำพูน' ชุมนุมต่อต้านเผด็จการ

24 ก.ค.2563 ประมวลการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนและเยาวชนต่อต้านเผด็จการในพื้นที่ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ลานปติมากรรมปูดำ จ.กระบี่ ทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ลานข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา และหน้าลานเจ้าแม่จามเทวี จ.ลำพูน

ม.เกษตรฯ ‘ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน’

16.30 น. ที่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน นักศึกษา ประชาชนทยอยกันเดินทางมาที่หอประชุมใหญ่เพื่อร่วมกิจกรรมชุมนุม ‘ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน’ หลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ต่อมาฝนเริ่มซาลงแล้ว

16.47 น. นักศึกษาเริ่มติดตั้งเครื่องขยายเสียงบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ ม.เกษตรศาสตร์ ขณะที่ผู้ชุมนุมทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมตามที่เพจ ‘มอกะเสด’ ได้นัดหมาย ทั้งนี้ด้านผู้จัดงานยันว่าจะจัดกิจกรรมต่อไปแม้ฝนจะเริ่มตกมาอีกครั้ง พร้อมแจ้งให้ผู้กำลังเดินทางมาร่วมชุมนุม พกอุปกรณ์กันฝนมาด้วย

17.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแจ้งผู้ชุมนุมว่า เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และเป็นการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จึงขอเตือนผู้ชุมนุมให้ระมัดระวังอย่าทำผิดกฎหมาย ด้านผู้จัดงานยืนยันว่าผู้ชุมนุมสามารถใช้สิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้

18.20 น. ผู้ชุมนุมร่วมร่วมเพลง Do you hear the people sing

โดยกลุ่มมอกะเสดมีข้อเรียกร้องประกอบด้วย 1. ต้องมีการส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง เพราะอํานาจอธิปไตยนั้น เป็นของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ชาติพันธุ์ใด ศาสนาใด หรือมีความแตกต่างหลากหลายอย่างไร ก็ถือว่าเป็นประชาชนที่มี ความเสมอภาคโดยถ้วนหน้า

2. ต้องจัดทํารัฐสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมในทุกด้าน 3. ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง

4. ยกเลิก ส.ว. ที่แต่งตั้งมาโดยเครือข่าย คสช. โดยให้เปลี่ยนมาเป็นการเลือกตั้ง ส.ว. ทั้งหมด หรือยกเลิกไม่ให้มี

ส.ว. อีกต่อไป และปฏิรูปองค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชน 5. จากนี้ให้มีการกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปยังทุกภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจโดยลดการควบคุมจากส่วนกลางที่ไม่จําเป็นลง

กลุ่มดังกล่าว ระบุด้วยว่า ข้อเรียกร้องต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นํา เพราะเราต่างทราบดีว่าท่านไม่ได้สนใจในประชาชน และความเป็นประชาธิปไตย ข้อเรียกร้องที่มีต่อรัฐบาลนี้มีเพียงประการเดียว นั่นคือให้ลง จากอํานาจและเปิดทางให้ประชาชนได้เดินหน้าสร้างประชาธิปไตยต่อไป

#โคราชจะไม่ทน

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ที่ลานข้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา กลุ่มเยาวชนและประชาชนร่วมชุมนุมภายใต้แฮชแท็ก #โคราชจะไม่ทน แสดงจุดยืนอุดมการณ์ต่อต้านเผด็จการและทวงคืนประชาธิปไตย แก่ประเทศชาติและประชาชน

#อุดรสิบ่ทน

17.20 น. ที่ทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ผู้ร่วมกิจรรมกิจกรรม #อุดรสิบ่ทน พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน มิใช่ เผด็จการ รวมตัว

คนกระบี่ไม่เอาเผด็จการ

17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณลานประติมากรรมปูดำ จังหวัดกระบี่ สถานที่จัดกิจกรรม pop-up mob “เชิญชวนคนกระบี่ไม่เอาเผด็จการ” มีตำรวจเข้ามาพูดคุยกับผู้จัดงานโดยระบุว่า ไม่อนุญาตให้มีการจัดการชุมนุม หากยังฝ่าฝืนจะมีการจับกุมผู้จัดและแกนนำ

อย่างไรก็ตามผู้ร่วมกิจกรรมยังยืนยันจัดและชูป้าย จนถึง 19.50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมที่กระบี่ยุติลงแล้ว ผู้เข้าร่วมแยกย้ายกลับอย่างสงบ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

#คนลำพูนก็จะไม่ทนโว้ย

หน้าลานเจ้าแม่จามเทวี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และเลิกในเวลา 18.00 น.มีทั้งนักเรียนและประชาชนใน จ.ลำพูน รวมทั้ง จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงเข้าร่วม