ผู้หญิงโปแลนด์ประท้วงรัฐบาลถอนตัวจากสัญญาต่อต้านความรุนแรงในครอบครัว

รัฐบาลโปแลนด์ประกาศถอนตัวออกจากสนธิสัญญาของยุโรปว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงในครัวเรือน โดยอ้างว่าสนธิสัญญานี้ "อันตราย" เพราะสอนเด็กในเรื่องประเด็นเพศสภาพ ทำให้ผู้หญิงชาวโปแลนด์หลายพันคนชุมนุมประท้วงในหลายเมือง

แฟ้มภาพการชุมนุมสตรีสากลที่วอร์ซอ โปแลนด์ เมื่อ 8 มีนาคม 2010 ล่าสุดขบวนสตรีในโปแลนด์ไม่พอใจที่รัฐบาลโปแลนด์ถอนตัวจากสนธิสัญญาของยุโรป ว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง (ที่มา: Wikipedia/Kuba Bożanowski)

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา ซบิกนิว ซยอโบร รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโปแลนด์ประกาศว่าพวกเขาจะถอนตัวจากสนธิสัญญาของยุโรปว่าด้วยการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงในครัวเรือน หรือที่เรียกว่าสนธิสัญญาอิสตันบูล โดยอ้างว่ามันเป็นสนธิสัญญาที่ "อันตราย" เพราะระบุให้ต้องสอนประเด็นเรื่องเพศสภาพแก่เด็กในโรงเรียน ซยอโบรอ้างอีกว่าการปฏิรูปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาของโปแลน์ "เพียงพอแล้วกับการคุ้มครองผู้หญิง"

เรื่องนี้ทำให้มีการประท้วงบนท้องถนนจากผู้คนหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในหลายแห่งของโปแลนด์ รวมถึงในเมืองหลวงวอร์ซอว์

มาร์ทา เล็มพาร์ต ผู้จัดการประท้วงกล่าวว่า การที่โปแลนด์ประกาศถอนตัวจากสนธิสัญญานี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล "มีเป้าหมายต้องการทำให้ความรุนแรงในครอบครัวกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย"

ซยอโบรเปิดเผยว่ารัฐบาลโปแลนด์จะเริ่มดำเนินการถอนตัวออกจากสนธิสัญญาภายในวันที่ 27 ก.ค. นี้ เขากล่าวอ้างว่าสนธิสัญญาของยุโรปที่ป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในครัวเรือนนี้ละเมิด "สิทธิของพ่อแม่" และ "มีส่วนที่มีลักษณะเชิงอุดมการณ์"

พรรครัฐบาลพีไอเอสปัจจุบันของโปแลนด์เป็นพรรคฝ่ายขวาที่มีความใกล้ชิดกับศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก รัฐบาลโปแลนด์ยังเคยสัญญาด้วยว่าจะส่งเสริมค่านิยมแบบครอบครัวประเพณีนิยม ทั้งนี้ ประธานาธิบดี อังเดรจ์ ดูดา ของโปแลนด์ที่เพิ่งกลับเข้าสู่ตำแหน่งอีกครั้งในต้นเดือนที่ผ่านมายังเคยหาเสียงในเชิงกล่าวหาว่าการส่งเสริมสิทธิความหลากหลายทางเพศนั้นถือเป็น "อุดมการณ์" ที่ "ล้างผลาญยิ่งกว่าคอมมิวนิสม์"

สนธิสัญญาอิสตันบูลนี้มีชื่อเต็มว่า "สนธิสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัว" (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) ซึ่งจัดเป็นสนธิสัญญาเชิงสิทธิมนุษยชน เคยมีการลงนามที่อิสตันบูล ประเทศตุรกีในปี 2554 และได้รับการลงนามให้สัตยาบันจาก 45 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยที่โปแลนด์เป็นผู้ลงนามสัตยาบันในปี 2558

เคยมีกลุ่มผู้ที่สนับสนุนสนธิสัญญานี้วิจารณ์ว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านสนธิสัญญานี้พยายามตีความสนธิสัญญานี้ผิดๆ โดยเฉพาะจากกลุ่มศาสนาหลายกลุ่มและนักอนุรักษ์สุดโต่ง พวกเขาระบุว่าสนธิสัญญานี้ไม่ได้ไปลิดรอนวิถีชีวิตหรือการจัดการชีวิตส่วนตัวของบุคคลอย่างที่ผู้คนกล่าวหาแต่อย่างใด แต่เป็นสนธิสัญญาที่ต้องการยับยั้งไม่ให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงและความรุนแรงในครอบครัวเท่านั้น

