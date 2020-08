'ประชาชนปลดแอก' แฟลชม็อบ 'ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส' ที่สกายวอล์ค

'ประชาชนปลดแอก' ชุมนุมแฟลชม็อบ 'ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส' ที่สกายวอล์ค ผุดแคมเปญ #ไม่รับปริญญา 'ไผ่ ดาวดิน' ปราศรัยระบุ นับจากนี้ประชาชนจะดันเพดานร่วมกัน จะต้องสูงขึ้น ไม่มีวันต่ำกว่านี้

8 ส.ค. เวลาประมาณ 16.00 น. ที่ลานสกายวอล์ค หน้าศูนย์การค้า MBK สี่แยกปทุมวัน กลุ่มประชาชนปลดแอก นัดหมายแนวร่วม ชุมนุมแบบแฟลชม็อบ 'ถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาส' เพื่อเป็นการกดดันให้มีการปล่อยตัวแนวร่วม 2 คน โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมวัยรุ่นทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เต็มแน่นลานสกายวอล์ค

ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่าก่อนการชุมนุมจะเริ่ม พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ปทุมวัน นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวันเข้ารักษาการณ์โดยรอบบริเวณ จากนั้นได้นำประกาศเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ที่ 172/ 2563 เรื่องให้เลิกการชุมนุม เข้าแจ้งต่อแกนนำผู้ชุมนุมให้เพื่อให้รับทราบว่าการชุมนุมครั้งนี้ไม่ได้ขออนุญาต จึงถือว่าผิดกฎหมายและมีโทษตามกฎหมายการชุมนุม ท่ามกลางเสียงโห่ร้องตะโกนขับไล่ด้วยความไม่พอใจของกลุ่มผู้ชุมนุม

ต่อมา แกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอก ได้ตั้งเวทีปราศรัยพร้อมเครื่องเสียงขนาดเล็ก บริเวณกลางลานสกายวอล์ก โดยมีแกนนำกลุ่ม ซึ่งหลายคนมีข่าวว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีการชุมนุม เมื่อวันที่ 18 ก.ค. เข้าร่วม อาทิ นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะเลขาธิการกลุ่ม น.ส.ศุกรียา วรรณายุวัฒน์ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และนายสิรภพ อัตโตหิ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในฐานะโฆษกกลุ่ม และเลขาธิการสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ สนท. นายภานุมาศ สิงห์พรม จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายชลธิศ โชติสวัสดิ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตเลขาธิการ สนท.

นอกจากนี้ ยังมีอดีตแกนนำคนสำคัญของกลุ่มขบวนการนักศึกษาต่อต้านรัฐบาล คสช. อาทิ นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน เป็นต้น

แกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอก ได้ขึ้นเวทีสลับปราศรัย โจมตีรัฐบาลอย่างดุเดือด ย้ำข้อเรียกร้องของทางกลุ่ม ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมา แต่มวลชนนิสิตนักศึกษาหลายร้อยคน ยังคงปักหลักนั่งฟังปราศรัยอย่างเหนียวแน่น ในระหว่างการปราศรัย แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้รับแจ้งข่าวว่า แนวร่วม 2 คนที่ถูกหมายจับ ขณะนี้ได้รับการปล่อยตัวในชั้นศาล จึงประกาศแจ้งต่อผู้ชุมนุม เรียกเสียงเฮดังลั่นสกายวอล์ก ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันชู 3 นิ้ว ที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัฐบาล

สำหรับไฮไลต์ของการชุมนุม คือการเชิญแกนนำที่มีรายชื่อว่าจะถูกดำเนินคดีในการชุมนุม เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ขึ้นมาแสดงตัว หลังมีการประกาศจุดยืนว่า ขอให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน และจะไม่ยอมหยุดจนกว่ารัฐบาลจะออกไป ก่อนที่มวลชนนิสิตนักศึกษาตะโกนว่า เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ แล้วประกาศเชิญชวนให้ไปรวมพลังกันในการชุมนุมใหญ่ วันที่ 16 ส.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ชุมนุมสกายวอล์ค ผุดแคมเปญ #ไม่รับปริญญา

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานว่าเวลาประมาณ 18.30 น. ที่เวทีสกายวอล์ค ปทุมวัน หนึ่งในผู้ปราศรัยผุดแคมเปญไม่เข้ารับปริญญา โดยกล่าวว่า

"สิ่งที่จะมาพูดวันนี้ ไม่อ้อมค้อม พูดตรงๆ จะมาเชิญให้บัณฑิตทุกคนไม่เข้ารับปริญญา การรับปริญญาเสียค่าใช้จ่ายเยอะมาก งานรับปริญญาคือการแสดงความสำเร็จของเราและครอบครัว ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในหอประชุม ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมพิธี เราไปงาน ถ่ายรูปกับครอบครัวกับเพื่อน ขอให้ทุกคนจงไปงาน แต่ไม่เข้าหอประชุม รับกับครู รับกับพ่อแม่ รับกับคนที่ส่งเราเรียน ดอกไม้ ของขวัญ ไม่ต้อง เอากระดาษเปล่ามาถ่ายรูปด้วยกัน เป็นสัญลักษณ์ว่าปีนี้เราจะไม่เข้ารับปริญญา อยากให้แคมเปญนี้ไม่ได้ทำแค่มหาวิทยาลัยแถวนี้เท่านั้น แต่อยากส่งต่อให้กับบัณฑิตทุกคนที่กำลังจะจบ ปีหน้าและปีต่อ ๆ ไป ไม่เข้ารับปริญญา ใครอยากรณรงค์แคมเปญนี้ต่อไป ฝากติดแฮชแท็ก #ไม่รับปริญญา"

'ไผ่ ดาวดิน' ปราศรัยระบุ นับจากนี้เราจะมาดันเพดานร่วมกัน จะต้องสูงขึ้น ไม่มีวันต่ำกว่านี้

ผู้สื่อข่าวประชาไท รายงานว่าเวลาประมาณ 19.10 น. เวทีชุมนุมที่สกายวอล์ค ปทุมวัน 'ไผ่ ดาวดิน' จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา นักกิจกรรม ขึ้นเวทีปราศรัยระบุว่า 6 ปีที่ผ่านมา การกดขี่คุกคามประชาชนยังเหมือนเดิมใช้ ม.116 พ.ร.บ.ควบคุมโรค เพื่อควบคุมประชาชน มีนักเรียน นักศึกษาออกมาเยอะมาก นี่คือการเติบโตของขบวนการประชาธิปไตย

"อานนท์ คือทนายความที่ว่าคดีให้ผม เรามีสัญญาใจกันว่า หากผมสอบติดทนาย อานนท์จะมาเป็นจำเลยให้ผม แต่วันนี้อานนท์ทำสำเร็จแล้ว เป็นจำเลย แต่ผมยังสอบทนายไม่ผ่าน แถมยังได้มาอีกหนึ่งหมาย"

"ผมอยู่ในรายชื่อออกหมายคนที่ 10 แต่ผมคิดว่าผมไม่กลัว ใครกันแน่ที่กลัว คนที่จับเราต่างหากที่กลัว เขากลัวความจริง ความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูด แต่ตอนนี้ทุกคนตาสว่างแล้วใช่ไหมครับ วันนี้เขาจะกดเพดานเสรีภาพ เราต้องช่วยกันรักษา อย่าไปยอมให้ใครมากด นี่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แค่คุณเป็นมนุษย์ก็เพียงพอแล้วที่คุณจะออกมา"

ไผ่: เขาอ้างกฎหมายตอนจะจับเรา แต่คดีกระทิงแดงเขาไม่เห็นอ้างกฎหมาย กฎหมายไม่มีความชอบธรรม เพราะไม่ได้ออกมาจากประชาชน ไม่มีใครมาเขียนกฎหมายให้ ถ้าเราไม่ทำเอง อะไรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนเอาออกให้หมด ส.ว.ที่ไม่ได้มาจากประชาชน ฝ่ายบริหาร ถ้าคุณไม่รัฐประหารมา คุณไม่ได้เป็นนายกฯ จนวันนี้หรอก ใช่ไม่ใช่

ผู้ชุมนุม: ใช่

ไผ่: กระบวนการยุติธรรมบ้านเราไม่ใช่สองมาตรฐาน แต่มันไม่มีมาตรฐาน

ผู้ชุมนุม: ใช่

ไผ่: ถ้าผมถูกจับ คุณจะขึ้นมาสู้แทนผมมั้ย

ผู้ชุมนุม: สู้

ไผ่: แค่นั้นแหละครับ การต่อสู้มันมีแค่นี้ ถ้าพวกเราไม่ทำ จะมีใครมาทำแทนเราไหม

ผู้ชุมนุม: ไม่

ไผ่: เราต้องออกมาปกป้องตัวเอง ในฐานะเพื่อนมนุษย์ เราต้องออกมาช่วยเหลือกัน แล้วเราจะรวบรวมคนรุ่นใหม่ เด็กหลายพื้นที่กำลังเติบโต วันนี้ที่บุรีรัมย์ก็มีการชุมนุม รอไม่นานถนนทุกสายจะมุ่งสู่กรุงเทพฯ เพราะอำนาจอยู่ที่นี่ ขนาดผมยังต้องมากรุงเทพฯ เลย เพราะหมายอยู่ที่นี่ นับจากนี้เราจะมาดันเพดานร่วมกัน มันจะต้องสูงขึ้น ๆ เพดานจะไม่มีวันต่ำกว่านี้

ผู้ชุมนุม: เฮ

นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย ประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการข่มขู่ การคุกคาม

ด้าน กลุ่มนักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย (STATEMENT BY THE NORTHEASTERN WRITERS FOR DEMOCRACY: NEW4D) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ประณามการจับกุมนายอานนท์ นำภาและแกนนำเยาวชนปลดแอก ระบุว่า นักเขียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประชาธิปไตย (The northeastern writer for democracy : NEW4D) ขอประณามเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุมนายอานนท์ นำภา ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและนายภาณุพงศ์ จาดนอก แกนนำเยาวชนปลดแอก (Youth Liberation) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา

เราขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการข่มขู่ การคุกคาม การตั้งข้อกล่าวหาและการออกหมายจับแกนนำเยาวชนปลดแอก รวมถึงศิลปินและประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

เพราะการกระทำดังกล่าวได้ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบเสรีประชาธิปไตย

เราขอเรียกร้อง

หนึ่ง – ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ทั้งฉบับโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเต็มที

สอง - เจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องหยุดคุกคามประชาชนและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นคนให้มากขึ้น