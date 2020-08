ดิสนีย์และตัวละครสัตว์พูดได้ | หมายเหตุประเพทไทย EP.326

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ภาวิน มาลัยวงศ์ และมิ่ง ปัญหา พูดถึงบทบาทตัวละครสัตว์พูดได้ในภาพยนตร์วอลท์ ดิสนีย์ ทั้ง Mushu จาก Mulan (1998), Olaf จาก Frozen Adventure (2017) ตัวนาคในการ์ตูน Finding Dory (2016), Louis จาก The Princess and the Frog (2009) รวมไปถึงตัวละครอีกา Diabo ใน Maleficent (2014) ฯลฯ

ทั้งนี้ตัวละครสัตว์ในภาพยนตร์วอลท์ ดิสนีย์ นอกจากพูดได้แล้ว ยังทำหน้าที่ช่วยเหลือ พูดคุย และปกป้อง มีพฤติกรรมและการแสดงออกคล้ายมนุษย์ ช่วยให้พระเอกนางเอกหรือตัวละครหลักรอดพ้นจากภัยอันตราย อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องยัดเยียดลักษณะมนุษย์เข้าไปในตัวละครที่เป็นสัตว์หรือไม่ สามารถติดตามได้ในหมายเหตุประเพทไทย ตอน ดิสนีย์และตัวละครสัตว์พูดได้