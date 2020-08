มุมมองจากสื่อต่างประเทศ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการประท้วง 'เยาวชนปลดแอก' ในไทย

มีสื่อต่างประเทศหลายแห่งจั บตามองการประท้ วงของประชาชนในไทย และตั้งข้อสังเกตว่านอกจากรั ฐบาลเผด็จการแล้วในครั้งนี้ผู้ ประท้วงขยายเพดานการวิพากษ์วิ จารณ์สูงขึ้นกว่าเดิม รวมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์ ประเด็นอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ขณะที่สื่อบางแห่งตั้งข้อสั งเกตนักกิจกรรมที่มีทั้งนักเรี ยน นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ต่างก็ใช้วั ฒนธรรมร่วมสมัย เช่น แฮร์รี พอตเตอร์ หรือ แฮมทาโร ในการประท้วง

เป็นเวลาหลายสัปดาห์มาแล้วที่ ในไทยมีการประท้วงรัฐบาลรอบใหม่ หลังจากที่หยุดไปชั่วคราวช่ วงการระบาดของ COVID-19 สื่อต่างประเทศหลายแห่งให้ ความสนใจกับการประท้วงในไทย เช่นสื่อนิวยอร์กไทม์ ที่ระบุถึงการประท้วงที่มีเด็ กนักเรียนอายุ 15 ปี ที่ดูภายนอกไม่ได้ขบถอะไรแต่ก็ ประท้วงต่อต้านเผด็จการทหารที่ ทรงอิทธิพลในสังคมโดยเริ่มต้ นจากการประท้วงต่อต้านกฎเกณฑ์ เข้มงวดของโรงเรียนเช่นเรื่ องทรงผม จนกระทั่งต่อมาก็ขยายประเด็ นการประท้วงมาถึงเรื่องการอุ้ มหาย วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ลี้ภัยการเมืองในกัมพูชา

นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสั งเกตจากสื่อนิวยอร์กไทม์อีกว่า การประท้วงที่นำโดยคนรุ่นใหม่ ครั้งนี้มีการใช้วัฒนธรรมร่ วมสมัยเข้ามามีบทบาทในการชุมนุ มเช่นการใช้แฮมทาโร ซึ่งเป็นตัวอาร์ตูนแฮมสเตอร์ จากการ์ตูนญี่ปุ่น มีการใช้สัญลักษณ์ชูสามนิ้ วจากภาพยนตร์เรื่อง "The Hunger Games" ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่ อต้านรัฐบาลเผด็จการในไทย และในการประท้วงครั้งหนึ่งก็มี การสวมชุดพ่อมดแบบแฮร์รี พอตเตอร์ โดยถึงแม้จะดูบ้องแบ้วแต่ก็เป็ นการแสดงออกต่อสู้เรียกร้องให้ กองทัพเลิกแทรกแซงสั งคมและการเมืองไทย

กิวเซปเป โบลอตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการวิจั ยมานุษยวิทยาแห่งมหาวิทยาลั ยเดอร์แฮม ผู้ที่ศึกษาเรื่องประเทศไทยกล่ าวว่า ในเจตจำนงของรัฐบาลทหารแล้ว พวกเขาต้องการให้นักเรี ยนกลายเป็นนักเรียนในอุดมคติ ตามแบบพลเมืองในอุดมคติ ของพวกเขาคือหมอบราบสยบยอม ดังนั้นจึงมีระบบในโรงเรี ยนแบบที่ทำให้นักเรียนต้ องแสดงความจงรักภักดีและการเชื่ อฟังอย่างสิ้นเชิง พร้อมที่จะเสียสละตัวเองเพื่ อประเทศเพื่อสถาบันศาสนาสถาบั นกองทัพและสถาบันอื่นๆ

ทั้งนี้มีสื่อต่างประเทศหลายแห่ งที่ตั้งข้อสังเกตว่าการชุมนุ มในหลายแห่งของไทยเริ่มมี การยกระดับเพดานการวิพากษ์วิ จารณ์สูงขึ้นกว่าเดิม แมทธิว วีลเลอร์ นักวิเคราะห์อาวุโสจากกลุ่มอิ นเตอร์เนชันแนลไครซิสกรุ๊ประบุ ว่าการวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ยั งไงก็คงต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็ วันหนึ่ง เนื่องจากมีแรงส่งจากการที่ผู้ คนเริ่มทนไม่ไหวเพราะต้องเผชิ ญกับความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจ ในขณะที่รัฐธรรมนูญมีการให้ อำนาจต่อเบื้องบนโดยตรงมากที่สุ ดกว่าที่ผ่านๆ มา กลายเป็นความเหลื่อมล้ำอย่างหนั ก

