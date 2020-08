วิกฤต COVID-19 กระทบการจ้างงานคนรุ่นใหม่

ผลสำรวจคนรุ่นใหม่ 12,000 คน จาก 112 ประเทศ ของ ILO พบ 17% ต้องหยุดงานทันทีหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ชั่วโมงการทำงานลดลง และ 42% รายได้ลดลง



เมื่อช่วงต้นเดือน ส.ค. 2563 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผยแพร่รายงาน 'Youth and COVID-19: impacts on jobs, education, rights and mental well-being' ที่เป็นการสำรวจคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-29 ปี 12,000 คน ใน 112 ประเทศ พบว่าคนรุ่นใหม่ 1 ใน 6 คน (ร้อยละ 17) ต้องหยุดงานทันทีหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งนี้เพราะแรงงานคนรุ่นใหม่จำนวนมาก ทำงานในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบสูง เช่น งานบริการ การขายของหน้าร้าน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการขาย

ชั่วโมงการทำงานของคนรุ่นใหม่ลดลงเกือบ 1 ใน 4 ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 42 ระบุว่ารายได้ของพวกเขาลดลง ในการสำรวจของ ILO ชิ้นนี้ยังชี้ว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศกลุ่มรายได้น้อยได้รับผลกระทบจากชั่วโมงการทำงานและรายได้ที่ลดลงมากที่สุด

นอกจากนี้จากการสำรวจร้อยละ 73 ระบุว่าพวกเขาทำงานควบคู่กับการเรียนไปด้วย และในขณะที่สถานศึกษาปิดนั้นก็ใช่ว่าพวกเขาจะเข้าถึงการเรียนออนไลน์หรือเรียนทางไกลได้ทุกคน จากการสำรวจพบว่าร้อยละ 13 ไม่สามารถเข้าถึงหลักสูตรการสอนหรือการฝึกอบรมใด ๆ ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้น้อย นี่ถือเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาคของโลก นอกจากนี้ร้อยละ 65 ระบุว่าพวกเขาได้รับการศึกษาเรียนรู้น้อยลง ตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 ร้อยละ 51 เชื่อว่าการจบการศึกษาของพวกเขาจะล่าช้าไป และร้อยละ 9 กังวลว่าการศึกษาของพวกเขาจะถึงขั้นล้มเหลวเลยทีเดียว

กาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการ ILO ระบุว่า "การระบาดครั้งใหญ่นี้ นอกจากได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนรุ่นใหม่แล้ว ก็ยังได้ทำลายงานและโอกาสในการจ้างงานของพวกเขา รวมทั้งยังทำลายการศึกษาและการฝึกอบรมและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดี และทางจิตใจของพวกเขาด้วย"

แต่ก็ยังมีเรื่องที่ดีอยู่บ้างในวิกฤตครั้งนี้ จากการสำรวจพบว่าคนรุ่นใหม่กว่า 1 ใน 4 ได้ทำงานอาสาสมัครในช่วงที่ COVID-19 มีการแพร่ระบาด

