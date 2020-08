'NEW18' แจ้งความ ปอท.ปมถูกแอบอ้างสัมภาษณ์ผู้ชุมนุม 'เนชั่น' ขอโทษ ระบุนักข่าวปกปิดเพราะหวั่นเกรงอันตรายจากสถานการณ์กดดัน ขัดแย้ง

18 ส.ค.2563 จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนักข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีอ้างเป็น New18 (นิวทีวี) เพื่อขอสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมประชาชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา

'NEW18' แจ้งความ ปอท.ปมถูกแอบอ้างสัมภาษณ์ผู้ชุมนุม

ล่าสุด วันนี้ (18 ส.ค.63) NEW 18 รายงานว่า ที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ปอท. พงษ์พิพัฒน์ จินดาศรี รักษาการบรรณาธิการบริหารนิว 18 ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทดีเอ็นบรอดคาสท์ จำกัด หรือสถานีโทรทัศน์ช่อง NEW 18 เดินทางเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน สืบเนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง NEW 18 ก่อนไปสอบถามผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา

พงษ์พิพัฒน์ กล่าวว่า ได้นำหลักฐานเป็นเอกสารการแชร์ภาพของผู้ถูกให้สัมภาษณ์ ซึ่งกล่าวตำหนิบุคคลผู้แอบอ้างชื่อสถานีโทรทัศน์ NEW 18 แต่กลับนำเทปสัมภาษณ์ไปออกในช่วงข่าวของสถานีโทรทัศน์อีกช่องหนึ่ง รวมทั้งหลักฐานการโพสต์เฟซบุ๊กของผู้แอบอ้างที่ยอมรับว่าก่อนสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมระบุว่าเป็นสื่อมวลชนของช่องอื่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงบันทึกประจำวัน

พงษ์พิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานีโทรทัศน์ NEW 18 ส่งทีมข่าวเข้าไปรายงานการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ด้วยเช่นกัน โดยไลฟ์บรรยากาศการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงค่ำ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "Newtv18" ที่สำคัญ คือ มีการแสดงตัวว่าเป็นสื่อมวลชนด้วยการห้อยบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง NEW 18 ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอด ขณะเดียวกันขทีมงานถูกกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยให้นำเสนอข่าวอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน อย่างเคร่งครัด

'เนชั่น' ขอโทษ ระบุหวั่นเกรงอันตรายจากสถานการณ์กดดัน ขัดแย้ง

อย่างไรก็ตามหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทุงานของเนชั่น วันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการเนชั่นทีวี ออกมาชี้แจ้งละขอโทษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่มีคอมเมนท์ในโซเชียลมีเดียและเพจดังที่ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการรายงานข่าวการชุมนุมของ "กลุ่มประชาชนปลดแอก" ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2563 โดยผู้สื่อข่าวหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานของเนชั่นทีวี กรณีที่ผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์ผู้ชุมนุมโดยไม่ยอมแจ้งสังกัดที่แท้จริง แต่กลับแจ้งว่าเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์อีกช่องหนึ่งนั้น

กองบรรณาธิการเนชั่นทีวี ได้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น และได้สอบถามผู้สื่อข่าวหญิงรายดังกล่าวแล้ว พบว่าข้อมูลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนั้นเป็นความจริง ทางเนชั่นทีวีจึงต้องขออภัยมายังบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์, ผู้ชมทุกท่าน ตลอดจนประชาชนทั่วไปมา ณ ที่นี้

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า สาเหตุที่ผู้สื่อข่าวหญิงรายนี้ต้องปกปิดสังกัดตัวเอง เป็นเพราะผู้สื่อข่าวมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย เกรงว่าหากบอกสังกัดที่แท้จริงไป อาจจะถูกกดดันการทำหน้าที่ เนื่องจากที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเนชั่นทีวีที่ลงพื้นที่ติดตามข่าวการชุมนุมในหลายๆ สถานที่ ได้ถูกคุกคาม กดดัน ตะโกนต่อว่า รวมไปถึงด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายมาแล้วหลายครั้ง ทั้งยังมีสร้างแคมเปญรณรงค์ให้เลิกดูเนชั่นด้วย

ประกอบกับผู้สื่อข่าวหญิงรายนี้เป็นนักข่าวที่ประจำอยู่สายงานอื่น ไม่ใช่สายงานการเมือง แต่ต้องไปช่วยปฏิบัติหน้าที่กับผู้สื่อข่าวสายการเมืองในวันหยุด ทำให้ไม่มีประสบการณ์มากนักในการรายงานข่าวกลางกลุ่มผู้ชุมนุม จึงรู้สึกกดดันตัวเอง ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น ทางกองบรรณาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เรียกผู้สื่อข่าวหญิงรายนี้มาทำความเข้าใจ และได้กำชับไม่ให้กระทำพฤติกรรมเช่นนี้อีก พร้อมพิจารณาลงโทษในลำดับต่อไป โดยการไปรายงานข่าวภาคสนามทุกครั้ง จะต้องแจ้งชื่อและสังกัดอย่างตรงไปตรงมา และพร้อมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น โอกาสนี้ทางกองบรรณาธิการขอแสดงความเสียใจและขอโทษไปยังสถานีโทรทัศน์ที่ถูกอ้างถึงด้วย

อนึ่ง "เนชั่นทีวี" เป็นสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่เป็น "สถานีข่าว" ที่ผ่านมาได้เปิดพื้นที่รายงานข่าวการชุมนุมของทุกกลุ่มอย่างเต็มที่มาโดยตลอดและต่อเนื่องทุกครั้ง โดยรายงานข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงบนหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด บนจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้่งเสนอข่าวจากทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งผู้ชมและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ผ่านหน้าจอทีวีตลอดเวลา

โดยข่าวอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชน หรือกระทบกับระบบกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม เช่น ข่าวคดีของนายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา, ข่าวยิงในบ่อนการพนันกลางกรุงเทพฯ ทางเนชั่นทีวีก็ให้พื้นที่ในการนำเสนออย่างเต็มที่รอบด้านเช่นเดียวกัน

แต่สำหรับในประเด็นการเมืองที่มีความขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่าย มีผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการรายงานข่าวของสื่อมวลชน หลายๆ ครั้งจึงมักเกิดปรากฏการณ์คุกคามสื่อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหลายๆ เหตุการณ์ที่เคยเกิดในอดีตกับผู้สื่อข่าวหลายๆ สำนักก็คงเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ฉะนั้น "เนชั่นทีวี" จึงขอให้คู่ขัดแย้งทางการเมืองเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้ทำงานอย่างอิสระ และสามารถตรวจสอบการรายงานข่าวของสื่อได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ องค์กรวิชาชีพสื่อ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะสื่อมวลชนอยู่ภายใต้กฎหมายเฉกเช่นเดียวกับทุกคน