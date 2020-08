ชาวเบลารุส 2 แสนคนไม่สนคำสั่งรัฐชุมนุมหน้าทำเนียบฯ-ฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลเจรจา

การชุมนุมประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีอำนาจนิยม อเล็กซานเดอร์ ลูกาเชงโก ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามปราบปรามผู้ชุมนุมและสั่งห้ามมาก่อนหน้านี้ โดยล่าสุดมีการชุมนุมใกล้ทำเนียบประธานาธิบดีด้วยบรรยากาศคล้ายงานเฉลิมฉลอง ขณะที่ผู้นำแสดงความก้าวร้าวโดยการถือปืนกลขึ้นมาเล็งแต่ไม่ได้ยิง ฝ่ายค้านที่ลี้ภัยออกนอกประเทศเพราะถูกคุกคามให้สัมภาษณ์สื่อต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและขอให้มีการเจรจาเพื่อยุติวิกฤตการเมืองในครั้งนี้

ภาพการชุมนุมประท้วงที่ กรุงมินสค์ ประเทศเบลารุส เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2563

25 ส.ค. 2563 ผู้ประท้วงในเบลารุสประท้วงต่อต้านประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูกาเชงโก มาเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้ว โดยในวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมามีประชาชนชุมนุมประท้วงราว 200,000 ราย ในเมืองหลวงกรุงมินสค์ของเบราลุส โดยไม่สนใจคำเตือนของรัฐบาล

ผู้ประท้วงพากันเดินขบวนไปที่ทำเนียบประธานาธิบดี มีภาพวิดีโอจากสื่อรัฐบาลเบลารุสแสดงให้เห็นเฮลิคอฟเตอร์ของรัฐบาลแล่นลงจอดหลังจากนั้นประธานาธิบดีลูกาเชงโกก็ลงจากเฮลิคอปเตอร์โดยถือสิ่งที่ดูเหมือนกับอาวุธปืนกลชนิดคาลาชนิคอฟหรือที่ในไทยมักจะเรียกว่า "ปืนอาก้า" เอาไว้ด้วย ลุกาเชงโกทำท่าเล็งปืนแต่ก็มีข้อสังเกตว่าไม่มีลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิง ทำให้สื่อประเมินว่าน่าจะเป็นการแสดงความก้าวร้าวของผู้นำเท่านั้น

นักข่าวจากสื่ออัลจาซีรา สเตป ฟาสเซน รายงานจากกรุงมินสค์ว่าการประท้วงเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ "ค่อนข้างเป็นงานเฉลิมฉลอง" และมีขบวนที่ใหญ่ ฝูงชนจำนวนมากโบกธงสีขาวและแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านประธานาธิบดีอำนาจนิยมลูกาเชงโก ผู้คนพากันร้องเพลงและตะโกนคำขวัญไล่ลูกาเชงโกให้ออกจากตำแหน่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการออกคำสั่งซ้ำๆ ให้พวกเขาออกจากจัตุรัส

การประท้วงรอบล่าสุดในเบลารุสเป็นการประท้วงเพื่อต่อต้านอำนาจของลูกาเชงโกที่ครองตำแหน่งมายาวนานในเบลารุสและล่าสุดก็มีข้อกล่าวหาว่าลูกาเชงโกโกงการเลือกตั้ง และข่มขู่คุกคามฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง ในการประท้วงตั้งแต่หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ลูกาเชงโกใช้กำลังตำรวจปราบจลาจลเพื่อสลายการชุมนุม แต่ก็ยังมีผู็ชุมนุมออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะถูกสั่งห้าม

ผู้สื่อข่าวฟาสเซนเปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เห็นการวางกำลังทหารในใจกลางกรุงมินสค์จนทำให้กังวลว่าจะมีการใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุม แต่นั่นก็ไม่ทำให้ผู้ชุมนุมล่าถอย ผู้คนยิ่งกลับหลั่งไหลเข้ามามากขึ่นเรื่อยๆ

สำหรับเรื่องการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เป็นปัญหานั้น สหภาพยุโรประบุว่าพวกเขาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ลูกาเชงโกได้รับคะแนนร้อยละ 80 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องการคว่ำบาตรเบลารุสทั้งในเรื่องการโกงคะแนนเลือกตั้งและการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามผู้ชุมนุมรวมถึงจับกุมคนเกือบ 7,000 คน อีกทั้งยังมีข้อกล่าวหาเรื่องที่ว่าตำรวจใช้วิธีการทารุณกรรมและข่มเหงผู้ต้องขัง

ทั้งนี้ ผู้แทนพรรคฝ่ายตรงข้ามของลูกาเชงโก คือ สเวียลานา ทิคานอฟสกายา ยังต้องหนีออกจากประเทศไปที่ลิธัวเนียเพราะถูกข่มขู่คุกคาม โดยในวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมาเธอให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างประเทศว่าเธอคาดหวังให้มีการเปิดเจรจากับฝ่ายรัฐบาลลูกาเชงโก ซึ่งฝ่ายค้านในเบลารุสได้จัดตั้งสภาความร่วมมือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหวังจะให้มีการเจรจาในเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจในเบลารุส แต่รัฐบาลกลับทำการจับกุมสมาชิกสภาความร่วมมือ 3 รายในวันที่ 24 ส.ค. และฟ้องร้องทางอาญาว่าสภากลุ่มนี้พยายามแย่งอำนาจของพวกเขา

ทิคานอฟสกายากล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อของโปแลนด์ว่าเธอหวังจะให้มีการจัดการเจรจาหารือกันในเร็ววัน แต่เงื่อนไขอย่างแรกคือต้องมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองก่อน นอกจากนี้เธอยังเปรยว่าต้องการให้มีการจัดเลือกตั้งใหม่แต่เธอจะไม่ลงเลือกตั้งหลังจากนี้ แต่สามีของเธอที่เป็นนักโทษการเมืองในตอนนี้อาจจะลงแทน เธอบอกว่าอยากเห็นตัวเองทำงานในองค์กรสิทธิมนุษยชนมากกว่า

